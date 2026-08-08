Vụ 3 cô gái bị sóng cuốn ở bán đảo Sơn Trà: Cứu sống được 1 người cách bờ hơn 2 hải lý

Một trong 3 cô gái mất tích sau khi bị sóng cuốn tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã được lực lượng cứu nạn phát hiện khi trôi dạt cách khu vực này hơn 2 hải lý.

Ngày 8/8, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết lực lượng trên tàu của Vùng 3 Hải quân đã phát hiện, cứu được một nạn nhân mất tích trong vụ 3 cô gái bị sóng cuốn tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà.

Nạn nhân là chị Trương Thị P. (SN 2002), được phát hiện khi trôi dạt cách khu vực Mũi Nghê hơn 2 hải lý. Sau khi được đưa lên tàu chăm sóc, sức khỏe chị P. ổn định.

Lực lượng Vùng 3 Hải quân phát hiện và đưa nữ nạn nhân bị sóng cuốn lên tàu an toàn. Ảnh: Quang Cường

Sức khỏe nạn nhân hiện tại ổn định: Quang Cường

Như vậy, đến chiều 8/8, đã có 2 trong số 4 người bị sóng cuốn được cứu. Hai cô gái còn lại vẫn đang mất tích.

Như đã đưa tin, trước đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, nhóm 6 người đi bộ ra khu vực Mũi Nghê để chụp ảnh. Trong lúc chụp ảnh, 4 người gồm Trương Thị Ph, Mai Thị Ph, Trần Thị Ánh D (cùng SN 2002) và Nguyễn Th (SN 1996) bị sóng cuốn ra biển.

Khoảng 8h, tàu cá ĐNa 37141-TS của ông Nguyễn Phú Hồng, trú tại Sơn Trà, phát hiện và cứu được anh Nguyễn Th. Nạn nhân sau đó được bàn giao cho tàu SAR 274 chăm sóc y tế, sức khỏe ổn định.

Sau khi xảy ra vụ việc, gần 100 cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng nhiều phương tiện được huy động tìm kiếm trên biển và dọc khu vực ven bờ.

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm 2 cô gái còn lại đang mất tích. Ảnh: Quang Cường

Các phương tiện tham gia gồm tàu 629 của Vùng 3 Hải quân, tàu ĐNa-91222-TS của Hải đội Dân quân thường trực, tàu SAR 274, CN-03, phương tiện của Bộ đội Biên phòng và các tàu cá của ngư dân.

Đến khoảng 14 giờ, các lực lượng trên kíp tàu HQ-629, Vùng 3 Hải quân đã phát hiện, cứu được chị Trương Thị Ph tại khu vực cách Mũi Nghê hơn 2 hải lý. Nạn nhân được đưa lên tàu chăm sóc, sức khỏe ổn định.

Hiện Bộ CHQS TP Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo các lực lượng duy trì quân số, phương tiện, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị chức năng; mở rộng phạm vi tìm kiếm trên biển kết hợp rà soát dọc bờ, nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân Mai Thị Ph và Trần Thị Ánh D đang mất tích.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, khu vực xảy ra vụ việc có sóng lớn, gió cấp 6, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.