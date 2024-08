Volvo XC90 bảo vệ tài xế vụ tai nạn cầu Phú Mỹ: Hình ảnh khó tin ở trung tâm nghiên cứu

Volvo từ lâu đã định vị an toàn là điểm cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của mình. Qua thời gian, xe của Volvo được nhìn nhận là những mẫu xe an toàn nhất thế giới khi liên tục giúp hành khách trên xe an toàn trong nhiều vụ tai nạn thảm khốc.

Mới đây nhất, chiếc Volvo XC90 trong vụ tai nạn tại cầu Phú Mỹ, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM đã trở thành tâm điểm khi người lái xe đã có thể thoát ra bình an, dường như có thể đi lại bình thường mà không cần nhờ tới người khác trợ giúp. Chiếc xe này được xác định là chiếc đầu tiên bị đâm phải, sau đó tiếp tục bị kéo lê đi vài chục mét và chịu nhiều tác động cho đến khi dừng lại.

Chiếc Volvo XC90 tối màu biến dạng nặng sau tai nạn nhưng người lái xe dường như không bị thương. Ảnh: Báo Người Lao Động

Trên thực tế, Volvo XC90 là mẫu xe cao cấp nhất trong toàn bộ sản phẩm của hãng xe Thụy Điển. Tại Việt Nam, Volvo XC90 có giá bán khởi điểm từ khoảng 4 tỷ đồng, cạnh tranh trong phân khúc xe cỡ vừa hạng sang với những mẫu như Lexus RX350, BMX X5 hay Audi Q7.

Tương tự nhiều mẫu xe khác của Volvo, XC90 cũng là lựa chọn nổi bật nếu khách hàng ưu tiên tính an toàn. Qua thử nghiệm thực tế, Volvo XC90 đều được các tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm an toàn xe như IIHS (Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc - Insurance Institute for Highway Safety), NHTSA (Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ - National Highway), hay Euro NCAP (Chương trình đánh giá xe mới châu Âu) chấm mức điểm cao nhất.

Điều cần nhắc tới là 3 cơ quan nói trên đặt ra tiêu chuẩn an toàn cao hàng đầu thế giới, là 3 tổ chức được người tiêu dùng đặt lòng tin khi tham khảo mua xe.

Volvo XC90 là mẫu cao cấp nhất của hãng xe Thụy Điển.

Để có thể được đánh giá cao về mặt an toàn như vậy, Volvo đã phải dành nhiều công sức trong các cuộc nghiên cứu và kiểm tra thử xe. Tại 3 cơ quan vừa nêu, các xe được thử sẽ phải trải qua các bài kiểm tra mô phỏng tình huống tai nạn giao thông hay xảy ra, như va chạm lệch trước, đâm ngang hông, hay va chạm với cột cứng ngang hông.



Tại trung tâm thử nghiệm của Volvo ở Thụy Điển, hãng dường như đã nâng thêm một mức độ nữa cho các bài thử nghiệm này. Các bài thử của hãng gồm đâm trực diện toàn đầu xe ở tốc độ lớn, thả rơi từ độ cao 30 mét, hay ném lăn vòng.

Volvo XC90 thế hệ thứ 2 trong các bài kiểm tra an toàn thực hiện tại trung tâm của hãng.

Đây đều là những bài kiểm tra giúp kiểm tra khả năng bảo vệ thực sự của xe sau khi các kỹ sư nghiên cứu và mô phỏng bằng máy tính. Bên cạnh đó, một số bài kiểm tra còn giúp đơn vị cứu hộ hiểu rõ hơn cách mà cấu trúc xe co cụm lại sau tai nạn, giúp cứu người trong xe nhanh chóng hơn.



Cận cảnh bài thử ném lăn vòng của Volvo XC90. Nguồn: YOUCAR

Trong bài thử ném lăn vòng, một chiếc Volvo XC90 đời 2015 (thuộc thế hệ thứ 2) bị hất tung ở vận tốc 48km/h. Một điều cần lưu ý là bài thử này thực hiện trên đường bằng phẳng.

Sau khi bị hất đi, chiếc xe đã lăn khoảng 2 vòng trước; góc máy quay trong cabin cho thấy túi khí rèm đã bung, giúp người ngồi trên xe không bị va đập với các vật liệu cứng của xe. Sau cú lăn, chiếc xe vẫn đứng vững; cấu trúc xe dường như không bị ảnh hưởng nhiều.

Hiện nay, Volvo XC90 vẫn đang ở thế hệ thứ 2, tức là đang sử dụng hệ khung tương tự như chiếc xe được thử nghiệm trong bài ném lăn vòng. Chiếc xe trong vụ tai nạn tại cầu Phú Mỹ dường như cũng thuộc thế hệ này.