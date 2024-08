Volvo XC90 là xe gì mà giúp tài xế "sinh ra một lần nữa" trong vụ tai nạn liên hoàn ở cầu Phú Mỹ?

Vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ thuộc thành phố Thủ Đức, TP.HCM chiều ngày 8/8 đã khiến nhiều người bàng hoàng vì tính chất nghiêm trọng của sự việc. Chiếc xe tải mang biển kiểm soát 68H-000.68 được cho là đã bị mất phanh khi đổ dốc xuống cầu, gây ra vụ tai nạn.

Hậu quả, 8 chiếc ô tô đã bị hư hỏng sau vụ việc; trong đó, 2 chiếc ô tô đã bị cháy rụi và 1 chiếc ô tô tải bị lửa cháy ở đầu xe. Thông tin ban đầu cho rằng có 7 người đã phải nhập viện sau vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn tại cầu Phú Mỹ. Ảnh: Báo Người Lao Động

Một trong các video ghi lại tại hiện trường cho thấy cảnh người dân cùng nhau giúp tài xế của một chiếc xe màu đen thoát ra. Đoạn cuối của video cho thấy người tài xế có thể tự di chuyển mà không cần đến sự trợ giúp của ai, và dường như cũng không bị thương nặng.

Video toàn cảnh vụ tai nạn từ camera giám sát cho thấy chiếc xe con màu đen này là chiếc xe đầu tiên bị đâm phải, sau đó tiếp tục bị kéo lê và đâm dồn toa cho đến khi chiếc xe tải mất phanh dừng được hẳn lại.

Chiếc xe màu đen được cho là Volvo XC90 - một chiếc xe gầm cao hạng sang.

Clip ghi lại khoảnh khắc tài xế được cứu khỏi chiếc xe trước khi ngọn lửa bao trùm - Nguồn: Page Tôi là dân Thủ Đức

Không lâu sau đó, mạng xã hội đã liên tục chia sẻ bài viết xoay quanh chiếc Volvo XC90 màu đen. Bài viết cho rằng người tài xế "như được sinh ra lần thứ 2 - 1 lần là chiếc xe cứu khi bị đâm và 1 lần là khi được người dân cứu ngay trước khi lửa bao trùm cả chiếc xe.

Bài viết này sau đó đã nhận được hàng nghìn lượt tương tác, đồng thời cũng được nhiều trang mạng xã hội khác chia sẻ lại và cũng nhận được số tương tác tính bằng đơn vị nghìn.

Một bài viết tường thuật sự việc thu hút nhiều lượt tương tác.

Trên thực tế, Volvo XC90 được xem là một trong những mẫu xe an toàn nhất thế giới. Trong 5 năm liên tiếp (từ năm 2020 đến năm 2024), Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ (Insurance Institute for Highway Safety - IIHS) của Mỹ đã luôn đưa Volvo XC90 vào danh sách Top Safety Pick+.

Những mẫu xe trong danh sách Top Safety Pick+ đều là những mẫu xe đạt điểm an toàn cao sau các bài thử nghiệm mô phỏng tình huống thực tế.

Volvo XC90 đời 2024 trong bài thử nghiệm của IIHS.

Với mẫu XC90 đời 2024, mẫu xe này đã được IIHS chấm ở mức cao nhất trong 4 bài đâm va thử. Các bài này gồm đâm phía trước lệch ít bên trái (Small overlap front), đâm phía trước lệnh nhiều bên trái theo cách cũ (Moderate overlap front: original test), đâm phía trước lệnh nhiều bên trái theo cách mới (Moderate overlap front: updated test), và đâm ngang hông theo cách mới (Side: updated test).

Trong bài thử của Euro NCAP năm 2015, Volvo XC90 cũng đã xuất sắc vượt qua các bài thử rất khó để đạt được 5 sao an toàn. Từ đó tới nay, mẫu xe này vẫn sử dụng khung gầm của đời năm 2015 nên không kiểm tra thêm.

Volvo XC90 tại Việt Nam. Ảnh: Volvo Sài Gòn

Tại Việt Nam, Volvo XC90 là mẫu xe cao cấp nhất được phân phối; mẫu xe này có giá khởi điểm 4,05 tỷ đồng cho phiên bản thuần xăng và 4,65 tỷ đồng cho phiên bản lai điện sạc ngoài (Plug-in Hybrid).

Trên thị trường, Volvo XC90 được xếp vào phân khúc xe gầm cao cỡ vừa, thường được so sánh với những xe như Audi Q7, BMW X5, Lexus RX350 hay Mercedes-Benz GLE 450.