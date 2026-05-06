Mới đây, những hình ảnh của Lý Lan Địch trong bộ phim mới Tình Ca Kashgar (tựa cũ: Khách Thập Luyến Ca) đã thu hút sự chú ý khi gợi nhớ lại vai diễn Du Châu Châu mà cô nàng từng thể hiện trong bộ phim Xin Chào, Ngày Xưa Ấy. Tác phẩm này phát hành vào năm 2017 và dù đã 9 năm trôi qua, Lý Lan Địch như thể không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi thời gian.

9 năm trôi qua nhưng Lý Lan Địch gần như không thay đổi gì. Ở tuổi 26, cô vẫn có thể vào vai nữ sinh cấp 3 một cách dễ dàng.

Nhìn ngắm Lý Lan Địch khi thể hiện nhân vật nữ chính Hạ Tư thời đi học, khán giả thấy được một cô thiếu nữ ngây thơ, trong trẻo, mang đậm khí chất nữ chính thanh xuân vườn trường trong tiểu thuyết. Ở tuổi 26, Lý Lan Địch có thể nói là vẫn đang ở trên đỉnh cao nhan sắc. Cô vừa có thể đóng được dạng vai trưởng thành, nhưng khi cần phải hóa thân làm một học sinh cấp 3, mỹ nhân sinh năm 1999 vẫn có thể vào vai rất tự nhiên, dễ dàng.

Lý Lan Địch từng gây sốt trong phim Xin Chào, Ngày Xưa Ấy.

Còn đây là Lý Lan Địch trong tạo hình nữ sinh cấp 3 ở Tình Ca Kashgar.

Chứng kiến sự tương đồng giữa Hạ Tư và Du Châu Châu, tin rằng những ai từng xem Xin Chào, Ngày Xưa Ấy, đặc biệt là người hâm mộ của Lý Lan Địch sẽ được làm sống lại cả một bầu trời ký ức. Mùa đông năm ấy, Lý Lan Địch, Trương Tân Thành và toàn bộ ekip đã mang tới một tác phẩm đầy ấm áp về tình bạn, tình thầy trò cùng những rung động đầu đời. Và có lẽ, sự tương đồng này cũng khiến cho những người yêu mến Lý Lan Địch càng thêm mong chờ vào tác phẩm mới Tình Ca Kashgar của cô.

Hạ Tư của Tình Ca Kashgar hứa hẹn sẽ là một vai diễn giúp Lý Lan Địch phô diễn tài năng diễn xuất của mình.

Tình Ca Kashgar đặt bối cảnh tại thành cổ Kashgar, kể câu chuyện kể về 3 chị em gái phải đương đầu với những thử thách cuộc sống. Đối diện với khó khăn, họ từng cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng, nhưng rồi lại kiên cường bước tiếp, chữa lành cho bản thân cũng như sưởi ấm trái tim những người mình yêu thương.

Lý Lan Địch đảm nhận vai nữ chính Hạ Tư, một kiến trúc sư nỗ làm việc nghiệp ở Thượng Hải. Thế nhưng sau những sóng gió, cô đã quyết định trở về mảnh đất mình từng sinh ra và lớn lên, sống cùng người thân và gặp được Chu Hằng Chi, chàng trai khát khao lập nghiệp với thương mại điện tử. Bên cạnh Lý Lan Địch, Tình Ca Kashgar còn có sự góp mặt của các diễn viên Quách Tuấn Thần, Khâu Thiên, Mộc Khắc, Cung Bội Bật, Mãi Nhiệt Mộc - Ngọc Nỗ Tư...

