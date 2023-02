Sau thời gian này, Kim Yoo Jung chật vật trong việc tìm kịch bản phim phù hợp. Những bộ phim như Cô tiên dọn dẹp, Cửa hàng tiện lợi Saet Byul, phim điện ảnh The Night of the 8th Day … liên tiếp nhận thất bại. Thậm chí Cửa hàng tiện lợi Saet Byul còn bị nhận xét là phim “rác” khi có nhiều cảnh 18+ khiến hình ảnh trong sáng của Yoo Jung bị ảnh hưởng