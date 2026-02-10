Vợ tôi kiên quyết không đặt bàn ăn trong phòng ăn - tôi phản đối kịch liệt, nhưng khi hoàn thiện thì chỉ biết… "xin lỗi vợ"

Vậy mà khi sửa căn hộ mới, vợ tôi lại đưa ra một quyết định khiến tôi suýt… tăng xông: không đặt bàn ăn trong phòng ăn .

Tôi đã phản đối thẳng thừng.

- Không ăn trong phòng ăn thì ăn ở đâu?

- Phòng ăn không có bàn thì để làm gì?

- Đây không phải là “sáng tạo”, mà là bày vẽ vô lý!

Nhưng vì “đại cục gia đình”, tôi đành nhượng bộ. Và rồi, khi nhà hoàn thiện, tôi là người phải thừa nhận đầu tiên: hóa ra chỉ cần đổi vị trí bàn ăn, cả căn nhà đã khác hẳn.

Vì sao tôi từng phản đối chuyện không đặt bàn ăn trong phòng ăn?

1. Phòng ăn nhỏ - để bàn ăn vào càng chật

Với đa số gia đình hiện nay, căn hộ phổ biến chỉ khoảng 70–100m² . Phòng ăn vốn đã không rộng, đặt thêm bàn ghế vào thì gần như không còn khoảng trống để sinh hoạt .

Ngồi ăn thì chật, đi lại vướng, dọn dẹp cũng mệt. Không gian sinh hoạt vì thế bị “bóp nghẹt” một cách vô lý.

2. Không hợp thói quen sinh hoạt hiện đại

Thú thật đi: mấy ai ăn cơm mà không xem TV hay cầm điện thoại?

Ăn trong phòng ăn tách biệt, không TV, không không khí sinh hoạt chung, nhiều khi tạo cảm giác… ăn cho xong. Trong khi với người hiện đại, bữa ăn là lúc thư giãn, thả lỏng, vừa ăn vừa trò chuyện, vừa xem tin tức.

3. Nhà đông người là… kẹt cứng

Ngày thường thì ổn, nhưng mỗi lần có khách, có họ hàng là phòng ăn lập tức trở thành “điểm nghẽn”.

Ngồi không đủ chỗ, xoay người khó, trẻ con chạy không có lối. Càng đông càng bí bách – mà đáng lẽ đó phải là lúc vui nhất.

Và bàn ăn cuối cùng được đặt ở đâu?

Trong phòng khách.

Nghe thì có vẻ “ngược đời”, nhưng khi kê một chiếc bàn dài vào phòng khách, mọi thứ bỗng hợp lý đến bất ngờ. Phòng khách lập tức trở thành không gian đa năng đúng nghĩa , thay vì chỉ để tiếp khách… vài lần mỗi năm.

4 lợi ích rõ ràng khi đặt bàn ăn trong phòng khách

1. Ăn uống đúng thói quen - thoải mái hơn hẳn

Ăn cơm vừa xem TV, cả nhà quây quần, nói chuyện rôm rả. Không còn cảnh mỗi người một góc, bữa ăn trôi qua vội vã.

Với người trẻ, xem TV màn hình lớn còn “đã” hơn lướt điện thoại rất nhiều. Bữa ăn vì thế trở thành một khoảng thời gian dễ chịu, chứ không chỉ là nghĩa vụ.

2. Bàn ăn kiêm bàn học, bàn làm việc

Ban ngày, chiếc bàn ấy trở thành bàn học của con , bàn làm việc của bố mẹ .

Điểm hay là: cả nhà cùng ở một không gian. Người lớn đọc sách, làm việc; trẻ con học bài. Trẻ nhìn người lớn chăm chú, tự nhiên cũng có ý thức học theo - không cần ép buộc.

3. Tụ họp đông người không còn là vấn đề

Khách đến nhà? Không lo thiếu chỗ.

Phòng khách rộng, kê bàn ăn vào vẫn thoáng. Mọi người ngồi quây quần, nói cười thoải mái, không còn cảm giác “ngồi nhờ” trong một căn phòng chật hẹp .

4. Phòng ăn được “giải phóng”

Khi không còn bàn ăn, phòng ăn cũ có thể biến thành:

- Góc làm việc

- Góc đọc sách

- Khu lưu trữ

- Góc chơi cho trẻ

Với nhà nhỏ, giải phóng được một không gian cố định là lợi ích rất lớn .

Lời kết: Đôi khi “khác truyền thống” lại là hợp lý nhất

Trước đây tôi nghĩ vợ mình bày vẽ. Giờ thì tôi hiểu: nhà để sống, không phải để giữ nguyên khuôn mẫu .

Không phải gia đình nào cũng hợp đặt bàn ăn trong phòng khách. Nhưng nếu nhà bạn nhỏ, sinh hoạt linh hoạt, thích không gian mở - đây là một lựa chọn rất đáng cân nhắc .