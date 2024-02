Vô tình chạm mặt trên đường, cô gái trúng tiếng sét ái tình của thiếu gia nổi tiếng: Kết hôn về sống luôn trong biệt thự riêng

Đó chính là cặp đôi Phillip Nguyễn và Linh Rin. Vào năm 2019, cặp đôi chính thức công khai hẹn hò.

Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh (SN 1993) được biết đến như một hot girl nổi tiếng, người mẫu look book đắt show bởi sở hữu gương mặt đẹp. Linh Rin từng góp mặt trong nhiều cuộc thi như Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011, The Look Vietnam 2017 ,... Còn phía đằng trai, Phillip Nguyễn (SN 1986) là con trai thứ 3 của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, là một CEO trẻ có tài kinh doanh. Đây là cặp đôi trai tài gái sắc luôn dành được nhiều sự chú ý từ người theo dõi.

Thời điểm đó, Linh Rin là người duy nhất mà thiếu gia nhà tỷ phú chịu dẫn về nhà ra mắt. Ngay từ cách họ gặp nhau như định mệnh được sắp đặt sẵn, mở đầu cho mối lương duyên trong giới hào môn cũng đã đầy bất ngờ. Cho đến hiện tại, cả hai đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Phillip Nguyễn và Linh Rin

Gặp nhau trên phố rồi trở thành chân ái

Khi nhớ về lần đầu gặp nhau, Linh Rin từng chia sẻ, cô và Phillip Nguyễn không có bạn chung, chỉ vô tình trở thành bạn khi chạm mặt trên đường phố TP.HCM. Trải qua thời gian tìm hiểu, họ nhận ra đối phương chính là chân ái của cuộc đời.

Thời gian mới công khai quen nhau, Linh Rin và Phillip khá kín tiếng trên MXH, cặp đôi rất ít khi đăng tải những khoảnh khắc tình tứ, chỉ bởi vì không muốn bị soi quá nhiều về đời tư. Lúc này, Linh Rin cũng tạm gác lại việc du học bên Anh để theo đuổi tình yêu. Cô từng chia sẻ hài lòng với quyết định này của bản thân.

Về phía Phillip Nguyễn, từ những ngày đầu hẹn hò, doanh nhân trẻ dành cho bạn gái nhiều lời yêu thương đầy ngôn tình. "Dù chúng ta gần hay xa cách, em vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí anh, ngay cạnh trái tim anh"; "Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1.000 bước, em chỉ cần bước 1 bước, 999 bước còn lại anh sẽ chạy đến cùng em"; "Thời gian trôi có lúc nhanh lúc chậm, nhưng anh hạnh phúc vì em đã dành thời gian cho anh" ...

Tuy nhiên, chuyện tình yêu lúc nào cũng sẽ có lúc gập ghềnh sóng gió. Vào đầu năm 2020, khi mới chính thức quen nhau 8 tháng, cặp đôi có dấu hiện rạn nứt tình cảm khi Linh Rin xóa hết ảnh đổi trên trang cá nhân và ngừng hoạt động trên MXH. Cô cho biết đó là những ngày khá mệt mỏi và cần suy nghĩ thêm. Tuy nhiên, 2 tháng sau, cặp uyên ương lại tương tác trở lại bằng những hình ảnh tình cảm mặn nồng. Họ đã cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn và mạnh mẽ hơn, gắn bó hơn.

"Mối quan hệ nào cũng có lúc này, lúc khác. Chỉ khi đối mặt với sóng gió, chúng ta mới biết mình có thể đi xa cùng nhau hơn không", Linh Rin từng chia sẻ về lần rạn nứt trong tình yêu với thiếu gia nhà tỷ phú.

Tháng 7/2022, họ quyết định đính hôn. Đám cưới trong mơ đã diễn ra vào tháng 3/2023. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức hoành tráng, xa hoa tại quê ngoại của Phillip Nguyễn (Philippines) vào 1 tháng trước khi báo hỷ tại Việt Nam.

Ảnh cưới theo phong cách cổ điển

Linh Rin chính thức được gả vào hào môn sau 4 năm yêu thiếu gia nhà tỷ phú, được 2 bên gia đình hết lòng chúc phúc

Làm dâu hào môn nổi tiếng, hạ sinh con đầu lòng được gia đình chồng hết mực cưng chiều

Kể từ khi trở thành dâu hào môn, Linh Rin luôn cố gắng hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Từ một hotgirl, ca sĩ, diễn viên... Giờ đây cô đang rời xa showbiz và ít hoạt động MXH, chuyển hẳn sang hoạt động kinh doanh. Linh Rin hiện giữ chức Giám đốc kinh doanh trong doanh nghiệp của ông xã.

Vào tháng 11/2023 vừa qua, cặp đôi đã đón đứa con đầu lòng trong sự chúc phúc của rất nhiều người. Nàng dâu hào môn cũng khoe khéo được ba mẹ chồng chăm lo. Còn Phillip Nguyễn cũng rất thương vợ, anh không ngần ngại đăng tải lời nhắn nhủ tình cảm trong thời gian Linh Rin vừa sinh. Vợ chồng nhà thiếu gia cũng tiết lộ tên con gái là Caroline và có tên gọi thân mật là Cà Rốt. Sau sinh 3 tháng, Linh Rin cũng lao vào đường đua tập tành để lấy lại vóc dáng khiến netizen quan tâm.

Những hình ảnh đầu tiên về con gái của Linh Rin

Vợ chồng cô thường xuyên hé lộ một chút về em bé

Linh Rin cũng chăm cập nhật tình hình ở cữ của mình

Năm 2024 cũng là cái tết đầu tiên của Linh Rin khi làm dâu hào môn, cô đón Tết ngay chính trong căn biệt thự riêng của hai vợ chồng, được trang hoàng lộng lẫy. Kể từ khi kết hôn, vợ chồng Phillip Nguyễn và Linh Rin cũng thường xuyên chia sẻ nhiều về cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ