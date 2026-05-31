Vợ thiếu gia Lê Minh Trung khoe ảnh phòng khách biệt thự, hé lộ cuộc sống hôn nhân hiện tại

Ai cũng nói đúng 2 chữ khi xem xong.

Đó là: Xin vía!

Từ sau khi kết hôn với Lê Minh Trung - con trai cựu Chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước, Hương Liên có phần thoải mái hơn khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình. Mặc dù cô vẫn giữ sự kín đáo, không tiết lộ quá nhiều nhưng so với trước đây, Hương Liên tích cực cho chồng “lên sóng” nhiều hơn và không ngại thể hiện tình cảm của mình.

Mới đây, Hương Liên đăng tải loạt ảnh cùng chồng nhân dịp kỷ niệm tình yêu của cả hai đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, mỹ nhân sinh năm 2002 diện một chiếc đầm trắng đúng vibe tiểu thư, còn chồng của cô cũng mặc sơ mi, quần âu trang trọng, lịch sự. Cặp đôi cùng nhau khiêu vũ ngay trong không gian sống, bên cạnh là một chú cún cưng của cả hai.

Không những thế, Hương Liên còn khoe một bó hoa mẫu đơn hồng lớn được chồng tặng. Gương mặt cô nàng thể hiện rõ sự hạnh phúc, rạng rỡ khi được chồng cưng chiều hết mực.

Bên cạnh lời khen ngợi dành cho sắc vóc của cặp đôi, cư dân mạng cũng chú ý nhiều đến không gian sống của hai vợ chồng. Được biết, hiện tại Hương Liên và chồng đang sống riêng trong một căn biệt thự hiện đại, gần nhà bố mẹ chồng. Dù không chia sẻ quá nhiều nhưng nhìn qua, nhiều người cũng đoán đây là một căn nhà có diện tích rộng, thiết kế sang trọng, tiện nghi.

Với những ai đã theo dõi cặp đôi trừ trước đến nay đều biết Minh Trung vốn khá ngại ống kính máy quay. Tuy nhiên anh vẫn sẵn sàng “đu trend” cùng vợ, Hương Liên mong muốn gì cũng đều được chồng đáp ứng. Chưa kể, từng cử chỉ, ánh mắt Minh Trung nhìn Hương Liên cũng được nhận xét là rất tình tứ, si mê vợ.

Ngoài những khoảnh khắc xuất hiện cùng chồng, Hương Liên vẫn đều đặn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ đăng ảnh mới, bắt trend đang hot cho đến những giây phút vào bếp nấu ăn, cắm hoa, chăm chút tổ ấm một cách nhẹ nhàng, khéo léo. Cùng với đó, cô nàng cũng thường đi du lịch, vi vu khắp nơi và tận hưởng cuộc sống vợ chồng son.

“Mình cảm thấy cuộc sống hiện tại của bọn mình ‘trộm vía’ vẫn đang thấy hạnh phúc. Bố mẹ mình vẫn đang ủng hộ cho mình trải nghiệm, học tập thêm nên không áp lực gì. Nếu như có chương trình hay hoạt động phù hợp với bản thân thì mình vẫn tham gia”, Hương Liên từng cập nhật về cuộc sống hôn nhân của mình trong một lần tham gia sự kiện.

Được biết, Hương Liên và chồng gặp nhau lần đầu tiên nhờ sự "mai mối" từ mẹ chồng. Nữ người mẫu viết: "Em không bao giờ quên chuyến bay VN-265 (20:30) vào HCM. Nơi mà tình yêu bắt đầu khi em gặp mẹ và nên duyên với cậu con trai của mẹ. Hạnh phúc của chúng ta chính là sự vun vén của 2 bên gia đình".

Vài tháng sau khi hẹn hò, chồng thiếu gia đã cầu hôn Hương Liên. Cả hai làm lễ ăn hỏi vào tháng 6/2025. Đến tháng 11/2025, đám cưới của người đẹp Hương Liên và chú rể Minh Trung diễn ra tại Hà Nội.

Hương Liên (tên đầy đủ Nguyễn Hương Liên) sinh năm 2002, là người mẫu ảnh, TikToker nổi tiếng từ The Face Vietnam 2023. Cô được mệnh danh là "cô gái có nụ cười triệu view" khi sở hữu clip 10 triệu view nhờ nụ cười xinh đẹp rạng rỡ. Hương Liên thừa nhận, chỉ cần cô cười là clip sẽ lên xu hướng, thu hút khán giả và mang về hàng triệu lượt xem. Cũng nhờ nụ cười cuốn hút gương mặt thanh tú, Hương Liên được mệnh danh là "Kim Tae Hee Việt Nam".

Từ đó đến nay, cô tập trung vào sự nghiệp người mẫu ảnh. Dù chưa gặt hái nhiều thành tích nhưng Hương Liên vẫn là cái tên có sức hút lớn, được nhiều nhãn hàng lựa chọn. Gần đây, cô thử sức với diễn xuất trong bộ phim Lời Hứa Đầu Tiên - phát sóng khung giờ vàng VTV. Dẫu vậy, Hương Liên nhận về nhiều ý kiến trái chiều về cách thể hiện nhân vật cũng như giọng nói, biểu cảm của mình.