Vợ sao nam Vbiz giật mình khi phát hiện bị quay lén, gần 2 triệu người xem xong đồng loạt nói câu này

Không phải lúc nào cũng phát "cẩu lương", vợ chồng Phương Nga và Bình An gây ấn tượng bởi những màn dìm đối phương không thương tiếc. Hôm thì Bình An đăng ảnh "xấu xí" vợ, hôm thì Phương Nga bày trò trêu ghẹo khiến chồng bất lực. Phương Nga từng chia sẻ cuộc sống hôn nhân của cô khá vui vẻ, thoải mái, từ lúc yêu đến cưới cả hai vẫn thường xuyên có những trò lầy lội như thế.

Mới đây nhất, Bình An gây chú ý khi đăng clip quay lén lúc Phương Nga vừa bấm điện thoại vừa ăn. Nam diễn viên còn quay cận biểu cảm ăn uống rất khoái chí của vợ. Đang trong tư thế thả lỏng để tận hưởng bữa ăn, Phương Nga giật mình và có biểu cảm cau mày khi phát hiện bị quay lén. Bình An tiết lộ lý do quay clip này là để dành khi nào chán ăn lại lôi ra xem vì cách Phương Nga ăn uống trông rất ngon miệng.

Bình An đặt camera quay cận biểu cảm của Phương Nga khi vừa ăn vừa chơi điện thoại

Phương Nga đăng ăn thì cau mày khi phát hiện bị quay lén

Đáng nói, bên dưới clip hút gần 2 triệu lượt xem này đồng loạt xuất hiện 1 lời bình luận. Cụ thể, đa số netizen đều ngỡ ngàng vì Phương Nga và Bình An ngày càng lộ rõ khuôn mặt phu thê. Đặc biệt, khoảnh khắc Bình An zoom cận mặt vợ trông cả hai như "2 giọt nước" vì quá giống nhau. Nhìn vào clip này, nói Bình An và Phương Nga sinh ra dành cho nhau quả không sai.

Netizen ngỡ ngàng vì nhận ra Phương Nga và Bình An ngày càng giống hệt nhau

Phương Nga - Bình An quen biết và bắt đầu tìm hiểu nhau từ năm 2018. Đến Valentine 2019, cặp đôi mới công khai chuyện tình cảm với khán giả. Tháng 2/2022, Bình An đã chính thức cầu hôn Phương Nga dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Vào tháng 10/2022, hôn lễ quy tụ dàn sao Việt, đầu tư khủng của Phương Nga và Bình An đã diễn ra tại Hà Nội.

Sau khi về chung nhà nàng hậu nhiều lần khoe được chồng yêu thương, cưng chiều. Phương Nga từng chia sẻ với về quy tắc xây dựng hôn nhân: "Chúng tôi có một nguyên tắc được đặt ra ngay từ những ngày đầu là luôn trung thực và cởi mở. Cứ đâu, làm gì hay suy nghĩ, quyết định gì mới thì cả hai cũng chia sẻ với đối phương. Tôi và An lắng nghe để thấu hiểu nhau, hạn chế những xích mích không đáng có. Kể cả từ lúc yêu đến khi kết hôn thì cả hai vẫn giữ những nguyên tắc này. Tôi chắc chắn mình sẽ không nấu cơm nhiều như những người vợ khác được. Đối với tôi, làm vợ và làm chồng là bằng nhau nên cả hai phải san sẻ mọi thứ. Tôi thích rửa bát dọn dẹp còn Bình An thích nấu ăn nên sẽ là người vào bếp".

Trên trang cá nhân của Bình An có hàng loạt khoảnh sơ hở là trêu ghẹo vợ