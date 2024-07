Vợ sao nam Kbiz gây sốt vì giống Han So Hee và Lee Hyori, nhan sắc thời trẻ mới là cực phẩm

Kim Min Jae là một trong những nam diễn viên quen mặt với khán giả thông qua nhiều dự án ăn khách như The Roundup, Unstoppable và Big Bet. Mới đây, nam diễn viên cũng thu hút sự chú ý của dân mạng khi xuất hiện cùng vợ mình - Choi Yu Ra tại chương trình Same Bed, Different Dreams 2. Đáng chú ý, visual xinh đẹp, hút hồn của vợ Kim Min Jae nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của người xem.

Loạt hình cưới hiếm hoi được công bố của Kim Min Jae và Choi Yu Ra khiến người xem khó có thể rời mắt với nhan sắc nổi bật, hút hồn của cô dâu. Cặp đôi chính thức về chung 1 nhà vào năm 2016 và đến nay tổ ấm đã có 2 con

Dù chỉ diện trang phục đơn giản nhưng Choi Yu Ra ghi điểm hoàn toàn với vẻ đẹp thanh tao, nhẹ nhàng cùng nụ cười tỏa nắng, rạng rỡ. Cô sở hữu đường nét thanh tú, hài hòa với gương mặt trái xoan, đôi mắt cười và sống mũi cao. Dù hiện tại đã ở độ tuổi U40 nhưng vợ Kim Min Jae vẫn ghi điểm với visual trẻ trung, tươi tắn. Không những thế, vẻ đẹp của cô được cho là như pha trộn giữa 3 mỹ nhân đình đám của Kbiz là Han So Hee, Kang Hye Jung và Lee Hyo Ri.

Choi Yu Ra khiến dân tình liên tưởng đến tận 3 mỹ nhân Kbiz

Đặc biệt, nhan sắc thời trẻ của Choi Yu Ra cũng nhận được vô vàn lời khen có cánh từ dân tình. Trước đó, cô cũng theo đuổi diễn xuất khi xuất hiện trong nhiều tác phẩm như Spy, Emergency Couple và Whatcha Wearin? nhưng sau khi kết hôn thì tập trung chăm lo cho gia đình. Nhiều người cho rằng, nhan sắc thời trẻ của Choi Yu Ra không hề thua kém các mỹ nhân đình đám trong showbiz hiện nay.