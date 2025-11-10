Vợ “người hùng” Lý Sơn từ cõi chết trở về: Chồng tôi rất dũng cảm, đã không thất hứa với mẹ con tôi

Chiều 9/11, tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), rất nhiều người đến thăm anh Phan Duy Quang (47 tuổi) và anh Lê Văn Sanh (37 tuổi), hai người hùng đã bơi thúng cứu người và bị trôi dạt trên biển, được cứu sống thần kỳ.

Anh Sanh thời điểm được tàu cứu hộ của người dân đặc khu Lý Sơn phát hiện trôi dạt trên vùng biển tỉnh Gia Lai

Chia sẻ với PV báo Tuổi trẻ, chị Trần Thị Lầu (45 tuổi, vợ ông Quang) kề bên ân cần chăm sóc chồng. "Chồng còn mệt, chỉ ăn được cháo", chị nói.

Lúc nghe tin dữ về chồng và 2 người nữa bị sóng cuốn trôi ra biển mất tích, cả hai ngày trời chị như chết lặng, tay chân bủn rủn. Sau khi chồng được tàu hàng cứu, tin tức đăng trên báo chí, lúc đó hàng xóm đọc báo chạy đến nói chồng chị được cứu sống rồi.

"Xem ảnh thấy chồng mình được cứu đưa lên tàu, tôi đã òa khóc vì mừng, bà con trong thôn ai cũng mừng ôm nhau khóc", chị Lầu tâm sự.

Chồng được cứu sống, người phụ nữ ấy cả ngày hôm nay biết ơn những lực lượng cứu hộ, rồi những người trên tàu hàng, cùng bà con hàng xóm đã đến động viên, chia sẻ. "Chồng trở về là điều kỳ diệu đối với mẹ con tôi", chị Lầu thổ lộ.

Chị Hà chăm sóc cho anh Sanh trong bệnh viện. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Cả ngày nay, chị Nguyễn Thị Hà, vợ anh Lê Văn Sanh cứ kề bên chăm sóc cho chồng. Chị kể ngày 6-11 ông Sanh nói lên cảng trực bão (ông là nhân viên ban quản lý cảng).

"Đến trưa không thấy chồng về, tôi nấu cơm gọi điện nói về ăn cơm, ảnh nói thôi em với con ăn đi, đúng 15h30 anh về. Chiều đó ở nhà thấy gió lớn quá, tôi lo lắng, nhắn tin bảo chồng ở trên cảng đi, về nguy hiểm. Chồng nhắn 15h30 anh sẽ về. Sau đó chồng gọi lại nói có người nhảy xuống biển, anh đi cứu đã", chị Hà kể.

Và rồi chị Hà thấy trên Facebook quay clip chồng mình bơi thúng ra cứu người, chị sốt ruột, rất lo lắng. Khi chồng bị sóng cuốn trôi ra biển, chị như người mất hồn. Sau hai ngày, nghe tin chồng được cứu sống, chị như "sống lại".

"Chồng tôi rất dũng cảm, ảnh nói sẽ về nhà, đã không thất hứa với tôi và về với mẹ con tôi. Tôi vui mừng, cảm động vì có người chồng như vậy", chị Hà thổ lộ.

Giấc mơ kỳ lạ khiến người đàn ông trôi dạt 2 ngày trên biển vứt bỏ áo phao

Theo thông tin trên VTC News, ngày 8/11, công tác tìm kiếm diễn ra tại vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai, là cuộc đua với thời gian và thử thách ý chí sinh tồn của các nạn nhân. Niềm hy vọng lóe lên khi tàu Hải Nam 39 cứu được ngư dân Phan Duy Quang đưa lên tàu.

Giọng yếu ớt, anh Quang kể, tầm 15h ngày 6/11, trong phút bồng bột, Dương Quang Cường gieo mình xuống cầu cảng Lý Sơn tự tử. Thời điểm này, cả đặc khu chìm trong mưa sa bão táp.

Nhận tin, chẳng chút đắn đo trong thời khắc lựa chọn sứ mệnh cứu người, anh Phan Duy Quang cùng với anh Lê Văn Sanh nhổ neo chiếc thúng câu đang tránh bão số 13. Cả hai dốc sức bơi thẳng hướng ra khu vực Cường đang trôi nổi.

“Chừng 20 phút, tôi và Sanh tiếp cận và vớt được Cường lên thúng. Nào ngờ, khi ngoái đầu nhìn lại, cả ba nhận thấy mình đã ở rất xa bờ. Chập choạng tối, bão quần thảo, gió rít liên hồi, sóng lớn liên tục công phá khiến chiếc thúng lật úp.

Bị hất văng xuống biển, tôi động viên mọi người cố bám vào nhau để níu lấy sự sống. Song, sóng dữ cuồn cuộn đã lần lượt cuốn phăng Cường và Sanh. Trong đêm mưa gió bão bùng, tôi cũng dần rơi vào trạng thái sức cùng lực kiệt” – anh Quang nhớ lại.

Anh chia sẻ thêm, tia sống sót bắt đầu lóe lên khi anh bất giác phát hiện trên mặt biển lúc rạng sáng 7/11 xuất hiện xác của một số loài hải sản nhỏ. Trong cơn đói khát, anh vớt chúng ăn sống rồi ngửa mặt lên trời để đón nước mưa uống cầm hơi.

Đang được điều trị trong bệnh viện sau khi được cứu sống, chia sẻ với Dân trí, anh Lê Văn Sanh kể, sau khi cứu được anh Cường, thúng câu quá nhỏ bé giữa sóng gió nên bị cuốn trôi rất nhanh. Cứ thế, thúng trôi dạt, đảo Lý Sơn khuất dần trong mưa gió. Thúng trôi đến đêm thì lật úp, 3 người ôm nhau tìm cách bơi vào bờ. Đến khoảng nửa đêm, sóng dữ dội hơn, họ bị hất tung rồi lạc mất nhau.

Anh Sanh trôi dạt rất lâu rồi may mắn vớt được nửa chai nước nhỏ và một quả táo đã thối. Anh cố gắng ăn táo, uống từng ngụm nước để giữ sức. Giữa đêm tối, một vùng ánh sáng mờ mờ hiện ra phía xa, anh Sanh cố gắng bơi về phía đó. Thế nhưng càng bơi, anh thấy vùng sáng càng xa dần rồi mất hút.

Anh Lê Văn Sanh, người đã cùng anh Phan Duy Quang chèo thúng ra biển cứu người. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Chia sẻ thêm trên báo Dân trí, anh Sanh cho biết thêm, đêm giông bão trôi qua, biển có phần yên ả hơn, anh Sanh thả trôi tự do. Chai nước sắp hết, anh buộc phải uống thêm nước biển.

Đến trưa 8/11, anh cảm thấy cơ thể nóng rát, ý thức mơ hồ. Anh bỗng thấy mình đang ở nhà. Trong cơn vô thức, anh cởi bỏ áo phao, quần áo rồi dần chìm vào giấc ngủ.

"Tôi mơ hồ thấy mình đang ở nhà cùng vợ rồi cơn buồn ngủ ập đến. Đúng lúc đó tôi nghe có người gọi tên mình", anh Sanh nhớ lại.