3 người sốt sót kỳ diệu trên biển ở Lý Sơn đều không phải là ngư dân

Ngày 9-11, lãnh đạo đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết người dân toàn đảo Lý Sơn ai cũng vui, hạnh phúc khi biết 3 người sống sót sau 2 ngày trôi dạt trên biển.

Theo lãnh đạo đặc khu Lý Sơn, ở Lý Sơn, khi kể về những câu chuyện sống sót trở về sau hàng chục giờ không phải là hiếm. Nhưng kỳ tích bởi, giữa sóng gió bão tố, cả 3 bị sóng cuốn 2 ngày vẫn sống sót và trở về đầy đủ cả 3.

3 người sống sót sau 2 ngày trôi dạt trên biển

"Họ đều không phải ngư dân sống nơi đầu sóng ngọn gió. 2 người dùng thúng ra ứng cứu là nhân viên Ban quản lý cảng Lý Sơn và người nhảy xuống biển cũng không phải ngư dân... Họ đều làm việc trên bờ nhưng có lẽ quen với sóng gió nên mới có kỹ năng đáng nể như vậy. Kỳ tích đó nhờ một phần may mắn, phần lớn nhờ sự can trường, lỳ lượm và một "kho" kỹ năng sống trên biển. Họ xứng danh con cháu của đội Hùng binh Hoàng Sa", lãnh đạo đặc khu Lý Sơn nói.

Thuyền trưởng tàu An Vĩnh Express kể: "Lúc cứu Sanh, vẫn bơi khỏe, trên người chỉ có quần đùi, thuộc vùng biển Bình Định (cũ), cách Lý Sơn khoảng 130km. Chỉ có điều, Sanh liên tục nói sản. Sanh nói sao đưa tôi đi đâu đây. Tôi về mấy ngày nay đang đi tắm biển mà".

Lê Văn Sanh lúc vừa đưa lên tàu cứu hộ

Ngư dân Nguyễn Chí Thạnh, người dân Lý Sơn, cho biết trước đây ở Lý Sơn có rất nhiều người từng trôi 2-3 ngày trên biển, thậm chí có người đến cả tuần và vẫn sống sót được, nhờ có vật bám bíu. "Như tôi cũng từng trôi dạt 18 giờ trên biển khi bị chìm tàu. Nhưng nhờ bám vào mũi tàu, mới sống sót. Còn bơi bộ như anh Sanh mà sống được là quá kỳ diệu. Kể cả có áo phao mà vận động liên tục trong thời tiết sóng to, gió lớn cũng rất mệt, thêm lạnh, đói nữa. Đây không phải 1 mà cả 3 người đều sống sót", anh Thạnh nói.

Lê Văn Sanh thời điểm tàu tìm kiếm phát hiện vẫn bơi khỏe sau 2 ngày trôi dạt

Như Báo Người Lao Động thông tin, chiều 6-11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Lý Sơn.

Phát hiện sự việc, ông Lê Văn Sanh (37 tuổi) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi) dùng thuyền thúng ra ứng cứu. Nhưng cả 3 bị sóng cuốn trôi.

Đến khoảng 8 giờ ngày 8-11, tàu Hải Nam 39, khi đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai đã phát hiện cứu được ông Phan Duy Quang. Đến 16 giờ 10 phút cùng ngày, nhờ hướng dẫn ông Quang, tàu cao tốc đã tìm thấy ông Lê Văn Sanh tại vùng biển Gia Lai trong tình trạng không có áo phao nhưng vẫn bơi khỏe trên biển.

Tiếp đó, lúc 17 giờ 30 phút, tàu cá 92981 của tỉnh Quảng Trị đã cứu được ông Dương Quang Cường khi ông đang trôi dạt và cách đảo Lý Sơn khoảng 50 hải lý.



