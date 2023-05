Vợ dọn khỏi nhà vì bị phản bội làm chồng hối hận chẳng kịp, bí mật lớn bại lộ nhưng rating Doctor Cha tập 9 lại đi lùi

Sau một tuần khiến khán giả trông ngóng, cuối cùng tập 9 Doctor Cha cũng lên sóng và khiến người xem thỏa mãn khi ngay mở đầu tập này, Jung Sook (Uhm Jung Hwa) đã nhấn đầu tay chồng tồi xuống chiếc bánh kem trước sự ngỡ ngàng của cả nhà. Hành động là vậy nhưng Jung Sook vẫn giả vờ tỏ ra vui vẻ, cô không nói ra chuyện mình đã biết In Ho (Kim Byung Chul) ngoại tình. Phải cho đến khi trên đường về nhà, khi cả nhà cố tạo ra bầu không khí vui vẻ bằng cách nhắc về kỷ niệm ngày cưới, Jung Sook mới tự dưng bật khóc rồi đòi xuống xe đi bộ về. Cùng lúc này, nhân tình của In Ho là Sung Hee (Myung Se Bin) cũng vô cùng tổn thương. Cô ta ước rằng mình mới là nhân vật chính trong buổi sinh nhật của Jung Sook.



Về tới nhà, Jung Sook lên mạng tìm thông tin về việc ly hôn, thậm chí còn đi gặp luật sư tư vấn. Sau đó cô bất ngờ dọn ra khỏi nhà với lý do muốn sống ở ký túc xá bệnh viện cho tiện công việc. Lúc này cả nhà đã lo lắng nhưng vẫn cố an ủi nhau rằng có thể Jung Sook chưa biết gì.

Điểm nhấn của tập 9 là khi bệnh viện nơi cả nhà Jung Sook làm việc tổ chức chuyến đi khám bệnh từ thiện. Từ lúc chuẩn bị đồ đến lúc lên xe rồi tới nơi phân công công việc, Jung Sook đều cố tình ngó lơ In Ho khiến gã chồng tồi lúc này mới nhận ra nỗi khổ của việc "có không giữ, mất tiếc ghê". Đã vậy Jung Sook còn thoải mái trò chuyện với bác sĩ Roy Kim (Min Woo Hyuk) khiến In Ho càng ghen mà không làm được gì.

Roy Kim và In Ho tối đó trong lúc ăn uống còn đọ sức uống rượu, kết quả là In Ho say bí tỉ, lên hát karaoke. Trong cơn say, In Ho nhìn về phía Jung Sook và gọi "mình ơi" trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người vì cặp đôi này không công khai mối quan hệ. Cùng lúc này Sora trong khi xem điện thoại của Jeong Min thì ngỡ ngàng phát hiện ra bố mẹ của bạn trai chính là bác sĩ In Ho và bác sĩ Jung Sook. Đáng nói hơn khi từ trước đến nay, Sora thường xuyên làm khó mẹ của bạn trai.

Liên tục những tình tiết thú vị, những bí mật thân phận được hé lộ thế nhưng rating tập 9 lại giảm nhẹ xuống con số 15,58% so với kỷ lục 16,18% của tập trước. Trên thực tế rating tập phát sóng thứ Bảy thường giảm nhẹ do phải đụng độ với phim cuối tuần của đài tvN (chiếu thứ Sáu - thứ Bảy) nên người hâm mộ của phim không cần phải lo nghĩ nhiều.

Nguồn ảnh: JTBC