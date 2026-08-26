Vô địch rồi thì đi "bão" thôi!

Sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch, người hâm mộ tại TPHCM và Hà Nội vỡ òa, đổ ra đường ăn mừng trong không khí bóng đá cuồng nhiệt.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, xác nhận chức vô địch của đội tuyển Việt Nam, khu vực hầm Kim Liên (Hà Nội) nhanh chóng trở thành những điểm nóng ăn mừng. Hàng nghìn người dân mang theo cờ đỏ sao vàng, băng rôn, kèn đổ ra đường, hòa vào không khí chiến thắng đầy sôi động.

Dòng phương tiện ken đặc, nhích từng chút giữa tiếng hò reo và tiếng còi xe vang lên không ngớt. Tại hầm Kim Liên, đông đảo người hâm mộ phất cao cờ Tổ quốc, cùng nhau ăn mừng và ghi lại những khoảnh khắc rực đỏ trong đêm đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch.

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, người dân đổ ra đường, hòa chung niềm vui đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch. Ảnh: Trung Lê

Dòng xe nhích từng mét giữa không khí ăn mừng náo nhiệt. Ảnh: Trung Lê

Ảnh: Trung Lê

Tiếng hô “Việt Nam vô địch” vang lên giữa dòng người đông nghịt.

Một đêm Hà Nội náo nhiệt trong niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Các tuyến phố Hà Nội náo nhiệt trong dòng người ăn mừng, giao thông vẫn được đảm bảo an toàn.

Không khí ăn mừng kéo dài trên nhiều tuyến phố sau chiến thắng đầy cảm xúc của đội tuyển Việt Nam.

Tại TPHCM, không khí ăn mừng cũng không kém phần sôi động khi đông đảo người hâm mộ đổ về các tuyến đường trung tâm, mang theo cờ đỏ sao vàng, cùng hò reo và chia sẻ niềm vui sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Các tuyến đường trung tâm TPHCM trở nên náo nhiệt trong đêm ăn mừng chiến thắng.

Nhóm thanh niên gây chú ý khi mặc đồ nữ xuống đường ăn mừng chiến thắng

Giữa dòng người náo nhiệt, chiếc đầu lân cũng xuất hiện, góp phần tạo nên màn ăn mừng đầy màu sắc.

Nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn sáng đèn, dòng người nối dài trong đêm sau chức vô địch của đội tuyển Việt Nam

Khi đồng hồ đã điểm nửa đêm, Thủ đô vẫn bừng sáng trong không khí náo nhiệt sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Từ trên cao, những tuyến phố lung linh ánh đèn, dòng người vẫn nối dài, hòa cùng sắc cờ đỏ sao vàng và tiếng hò reo vang vọng, tạo nên một đêm Hà Nội đầy cảm xúc.

Nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn sáng đèn, dòng người nối dài trong đêm sau chức vô địch của đội tuyển Việt Nam

Khu vực đường Lê Đức Thọ trở nên náo nhiệt khi dòng người hâm mộ từ sân vận động Mỹ Đình ra về sau trận đấu. Tiếng hô vang "Việt Nam vô địch" cùng những lá cờ đỏ sao vàng tạo nên không khí sôi động, khép lại một đêm bóng đá đầy cảm xúc.

Ảnh: Như Hoàn

Choáng ngợp cảnh thủ đô rực rỡ ánh đèn lúc nửa đêm







