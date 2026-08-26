Điều tra loạt giao dịch ước tính 500 tỷ đồng qua 90 tài khoản ngân hàng: Bắt đối tượng cầm đầu Nguyễn Thế Anh SN 1987

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 14 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc trên KUBET... và B52..., với dòng tiền khoảng 500 tỷ đồng qua 90 tài khoản ngân hàng và bắt giữ đối tượng cầm đầu Nguyễn Thế Anh.

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" trên mạng Internet; đồng thời khởi tố 14 bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam 06 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên cổng game "KUBET..." và "B52...".

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng người Đài Loan đã thuê nhóm đối tượng người Việt Nam thông qua phần mềm Telegram với hình thức mua bán tiền điện tử để thực hiện chuyển tiền đánh bạc và tổ chức đánh bạc trá hình.

Từ tháng 9/2024 đến tháng 1/2025, các đối tượng người Việt Nam do Nguyễn Thế Anh, SN: 1989, HKTT: Số 27, ngõ 377 Bùi Xương Trạch, TDP 9, phường Định Công, thành phố Hà Nội cầm đầu đã sử dụng 90 tài khoản ngân hàng được mở tại 9 ngân hàng khác nhau và thuê 1 căn hộ tại tầng 2 Tòa 21 B7 Chung cư Greenstar, Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội để làm địa điểm hoạt động.

Các đối tượng chia thành 2 ca, hoạt động 24/24 để theo dõi, chuyển, nhận tiền và quét mã sinh trắc học trong các tài khoản ngân hàng với khoảng 131320 tài khoản đánh bạc, với tổng số tiền đánh bạc khoảng 500 tỷ đồng. Để che giấu dòng tiền và nguồn gốc tiền đánh bạc, các đối tượng đã sử dụng hàng trăm tài khoản khác nhau làm tài khoản trung gian để chuyển tiền qua lại, gây khó khăn cho công tác điều tra, cho thấy quy mô hoạt động đặc biệt lớn và tính chất phức tạp của vụ án.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tập trung đấu tranh mở rộng vụ án, tiếp tục xác minh các tài khoản trung gian liên quan đến hoạt động của các cổng game "KUBET..." và "B52..." có dấu hiệu tội phạm "Rửa tiền" để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án cho thấy, hoạt động đánh bạc trên không gian mạng ngày càng có xu hướng biến tướng dưới nhiều hình thức, sử dụng công nghệ và các phương thức thanh toán điện tử để che giấu hành vi phạm tội.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các website, cổng game có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, không làm đại lý, trung gian nạp - rút tiền hoặc lôi kéo người khác tham gia đánh bạc trên mạng, đồng thời không cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc giao tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Mỗi người dân cần chủ động chấp hành pháp luật, sử dụng Internet đúng mục đích, đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện các hoạt động tổ chức đánh bạc, cá cược trái phép trên không gian mạng, góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.