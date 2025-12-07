Vô địch PPA Tour Asia, Lý Hoàng Nam nhận bao nhiêu tiền thưởng?

Chiều 6/12, tay vợt Việt Nam Lý Hoàng Nam đã chốt hạ hành trình đầy kịch tính ở PPA Tour Asia Hangzhou Open 2025 bằng chiến thắng 2-0 (11-4, 11-4) trước đối thủ Jack Wong - giành ngôi vô địch đơn nam Pro đầu tiên trong sự nghiệp.

Với chiếc cúp giơ cao, Lý Hoàng Nam không chỉ mang về vinh quang cá nhân - mà còn "rinh gọn" 5.000 USD tiền thưởng (tương đương khoảng 130 triệu đồng). Bên cạnh đó, anh còn được cộng thêm 1.500 điểm xếp hạng đơn châu Á và 1.000 điểm PPA ranking toàn cầu, giúp nâng cao vị thế trên bản đồ pickleball quốc tế.

Ngay sau khi giành cúp vô địch và nhận thưởng, Lý Hoàng Nam không giấu được cảm xúc: anh gửi lời cảm ơn đến người thân, người hâm mộ - đặc biệt nhắc tới vợ - những người đã đồng hành, ủng hộ anh trong suốt chặng đường gian nan.

Lý Hoàng Nam cũng cho biết: danh hiệu tại Hangzhou Open chỉ là "bước khởi đầu", anh đặt mục tiêu thử sức ở các giải PPA Mỹ trong thời gian tới để chinh phục đẳng cấp thế giới - cho thấy tham vọng và quyết tâm lớn.

Hangzhou Open 2025 có tổng quỹ thưởng 50.000 USD - nhưng không phải ai cũng có thể bứt lên giành phần "hạt ngọc" 5.000 USD ấy. Lý Hoàng Nam đã vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có cả tay vợt hạng cao thế giới, để chạm tới đỉnh.

Chiến thắng tại Hangzhou Open 2025 của Lý Hoàng Nam không đơn giản là một danh hiệu - đó là minh chứng rằng pickleball Việt Nam hoàn toàn có thể sánh vai ở đấu trường châu Á, nếu có tâm, có nỗ lực.

Khoảnh khắc anh giơ cúp, nở nụ cười rạng rỡ, nhận 5.000 USD - có lẽ với nhiều người, đó là "cơn mơ" tưởng chừng xa vời với một môn thể thao còn mới. Nhưng với Lý Hoàng Nam - đó là hiện thực, là khởi điểm để anh tiến xa hơn.

Và với phát biểu "đây mới chỉ là khởi đầu", có lẽ người hâm mộ nên chuẩn bị cho những bất ngờ lớn từ tay vợt số 1 Việt Nam.