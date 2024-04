Vợ của Calvin Harris thừa nhận lén nghe nhạc Taylor Swift

(Ảnh: Kevin Mazur/BMA2015/WireImage)

Trong buổi phỏng vấn trên show Going Home with Vick, Katie and Jamie, Vick Hope - vợ của Calvin Harris - bất ngờ tiết lộ cô vẫn lén nghe nhạc của Taylor Swift dù nữ ca sĩ này là tình cũ của chồng.

"Ngay khi chồng tôi đi khỏi, tôi sẽ nghe nhạc của Taylor Swift", Vick Hope thừa nhận, "Điều đó chỉ để tôi cảm thấy đủ đầy một chút thôi. Tôi chỉ nghe một vài bài để đưa chúng ra khỏi cơ thể mình và chỉ vậy thôi".

Calvin Harris và vợ Vick Hope (Ảnh: JMEnternational/Getty Images)

Chia sẻ này của nữ MC người Anh nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả. Nguyên nhân là do Calvin Harris từng hẹn hò với giọng ca sinh năm 1989 trong khoảng hơn một năm, từ năm 2015 đến 2016. Sau khi chia tay, cặp đôi trở nên hậm hực và ghét nhau ra mặt. Những người hâm mộ của Taylor cũng nhiều lần lên tiếng chỉ trích nam DJ.

Tại lễ trao giải Grammy 2024, cặp đôi Calvin Harris đã có màn đụng độ ngắn ngủi với ngôi sao nhạc pop. Cụ thể, khi Taylor đến muộn và được MC Trevor Noah gọi tên, nam DJ cũng đã nhìn theo tình cũ và cùng vỗ tay cổ vũ với tất cả khán giả có mặt tại đây. Động thái này được cho là ngầm xác nhận cặp đôi tan vỡ hiện đã không còn thù ghét nhau như trước nữa.