Vợ chồng Văn Hậu - Hải My gặp vấn đề sức khoẻ vì... "ham hố" của lạ

Mới đây, người đẹp Doãn Hải My, vợ hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ về tình hình sức khoẻ. Theo đó, Doãn Hải My bị ngộ độc thực phẩm với loạt dấu hiệu bất thường, cô nàng than thở: "Nghĩ lại tối qua thấy sợ luôn: đau bụng xong nôn thốc nôn tháo, chóng mặt đi không nổi, người lạnh run bần bật. Truyền nước rồi tiêm thuốc mới đỡ. 5h sáng ổn định hai vợ chồng mới ngủ được".

Doãn Hải My đăng dòng tâm sự cùng hình ảnh cánh tay dính miếng dán cầm máu sau khi truyền nước. Những người yêu mến vợ chồng Văn Hậu - Hải My không khỏi lo lắng và gửi lời hỏi thăm sức khoẻ hậu vệ sinh năm 1999 và bà xã xinh đẹp. Doãn Hải My cũng rút ra bài học sau sự cố ngộ độc thực phẩm và khuyên mọi người đừng ham hố ăn chỗ lạ.

Ngoài ra, là một tín đồ của make-up, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My cũng thêm buồn lòng vì đánh mất một món đồ make-up cực kì yêu thích khi chỉ dùng được 2 lần. Doãn Hải My viết: "Tôi đau lòng không nguôi được".

Nổi tiếng là nàng WAG xinh đẹp, hot nhất nhì làng bóng đá, những câu chuyện đời thường của Doãn Hải My vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Gần đây, cô nàng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên người chồng nổi tiếng như một cách "nịnh" chồng. Đáp lại, Văn Hậu đã âm thầm đi mua món đồ uống yêu thích về tặng vợ khiến Hải My thích mê. Tình cảm gắn bó của đôi trai tài gái sắc nhận được nhiều lời chúc phúc của mọi người.