Vợ chồng trẻ cầm 5 tỷ đồng đi mua nhà vẫn bị 'chê', chuyên gia cảnh báo rủi ro lớn nếu chỉ chăm chăm tiết kiệm

Sau nhiều năm đi làm và tích lũy, vợ chồng anh Lâm Anh Tuấn (SN 1999, Hà Nội) bước vào hành trình tìm mua nhà với số tiền khoảng 5 tỷ đồng tiền mặt. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế trên thị trường khiến anh nhận ra khoảng cách lớn giữa kỳ vọng và khả năng tiếp cận.

"Giờ mang 5 tỷ đi mua chung cư là bị môi giới chê ít tiền hả các bác? Mình vừa bị chê xong", anh Tuấn chia sẻ.

Theo anh, môi giới không nói thẳng, nhưng cách trao đổi và thái độ đủ để người mua cảm nhận rằng mức tài chính này không còn "dễ chịu" như trước. "Không phải kiểu nói thẳng vào mặt, nhưng ánh mắt kiểu 'tầm này chắc cũng khó' thì mình hiểu", anh nói.

Hai vợ chồng anh bắt đầu lên kế hoạch mua nhà từ năm 2025. Họ chủ động cắt giảm chi tiêu, tiết kiệm có kỷ luật, thậm chí có những thời điểm tranh luận chỉ vì vài triệu đồng chi tiêu không cần thiết. Mục tiêu duy nhất là sớm sở hữu một căn nhà tại Hà Nội. Đến giữa năm 2026, khi tích lũy được khoảng 5 tỷ đồng, anh Tuấn cho rằng gia đình đã hoàn thành "chặng lớn" và có thể bước vào giai đoạn chọn nhà.

Tuy nhiên, thực tế thị trường khiến kế hoạch này trở nên khó khăn hơn dự tính.

"Có những căn nhìn rất bình thường, diện tích không lớn, vị trí cũng không phải trung tâm, mà giá đã vượt xa cái mình nghĩ là hợp lý", anh Tuấn cho biết. Với những căn vừa tầm tiền, gia đình anh phải liên tục điều chỉnh kỳ vọng: giảm diện tích, chấp nhận xa trung tâm hoặc cân nhắc ở tạm trong vài năm.

Sau mỗi lần đi xem nhà, vợ chồng anh thường rơi vào trạng thái im lặng. Anh cũng cho biết bản thân từng đặt câu hỏi hay mình đang đòi hỏi cao quá? Tuy nhiên, thực tế nhận được là: "Không phải mình đòi hỏi cao… mà là giá nó đang cao thật".

Chia sẻ với chúng tôi, anh Tuấn cho biết, cảm giác lớn nhất không phải là thiếu tiền, mà là sự "hụt" khi nhận ra nỗ lực nhiều năm vẫn chưa đủ để đạt được mục tiêu tưởng chừng cơ bản. "Mình không nghèo. Nhưng mình cũng không chạm được vào những thứ mình nghĩ là cơ bản", anh nói.

Giá nhà tăng 20 - 30%/năm, vượt xa tốc độ tăng thu nhập

Theo báo cáo thị trường nhà ở quý IV và cả năm 2025 của Bộ Xây dựng, giá chung cư tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lớn tiếp tục duy trì ở mức cao. Tính chung cả năm 2025, giá chung cư trên cả nước tăng khoảng 20–30% so với năm 2024, trong đó phân khúc trung và cao cấp ghi nhận mức tăng mạnh hơn.

Tại Hà Nội, giá bán sơ cấp căn hộ trung bình đạt khoảng 100 triệu đồng/m2, tăng 40% so với năm trước. Một số dự án ghi nhận mức giá cao từ 110–170 triệu đồng/m2.

Tại TP.HCM, giá căn hộ trung bình năm 2025 đạt khoảng 111 triệu đồng/m2, tăng 23% so với năm 2024. Một số dự án tại khu vực Phú Mỹ Hưng ghi nhận mức giá từ 118–150 triệu đồng/m2.

Không chỉ chung cư, các phân khúc khác như biệt thự, nhà liền kề tăng 10–20% trong năm 2025; giá đất nền tăng khoảng 20–25% so với năm trước. Trong khi đó, lượng giao dịch bất động sản tiếp tục tăng. Riêng quý IV/2025, cả nước ghi nhận khoảng 151.382 giao dịch thành công, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024.

Bước sang năm 2026, thị trường Hà Nội được dự báo sẽ có thêm nguồn cung mới, nhưng cấu trúc sản phẩm vẫn tiếp tục nghiêng về phân khúc trung – cao cấp.

Theo bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội, nguồn cung căn hộ trong năm 2026 dự kiến đạt khoảng 18.454 căn, chủ yếu thuộc phân khúc hạng A và B.

Trong ngắn hạn, giá bán sơ cấp được dự báo tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Đáng chú ý, ở nhiều phân khúc, giá thứ cấp đã vượt giá sơ cấp, phản ánh nhu cầu cao đối với các sản phẩm có thể bàn giao ngay và đảm bảo chất lượng sống.

Về dài hạn, thị trường được đánh giá vẫn có nền tảng tích cực nhờ động lực từ hạ tầng. Các dự án như Vành đai 4, hệ thống metro và các cây cầu mới qua sông Hồng được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian đô thị, hình thành các cực phát triển mới và kéo giãn áp lực giá khỏi khu vực trung tâm.

Người trẻ vẫn cần hàng chục năm thu nhập để mua nhà

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, việc người trẻ gặp khó khi mua nhà là câu chuyện kéo dài qua nhiều thế hệ.

"Thời điểm năm 2004, một cá nhân thuộc thế hệ 7X mất khoảng 31,3 năm thu nhập để mua được một căn chung cư (60m2) giá 0,6 tỷ đồng, trong điều kiện lãi suất huy động là 7,4%. Sau 10 năm, số năm thu nhập để một cá nhân thuộc thế hệ 8X mua được căn hộ như trên là 22,7 năm. Giá căn hộ đã tăng lên 1,5 tỷ đồng trong khi lãi suất huy động giảm còn 6%.

Đến năm 2024, một cá nhân 9X cần 25,8 năm thu nhập để mua căn hộ trên (giá 3 tỷ đồng) trong điều kiện lãi suất huy động là 4,5%. Tuy số năm thu nhập và lãi suất đã giảm dần theo thời gian nhưng nhìn chung, người trẻ thuộc các thế hệ vẫn cần nỗ lực trong thời gian dài mới có thể tự sở hữu nhà", ông Nguyễn Quốc Anh đánh giá.

Về nguyên nhân vì sao từ khoá "người trẻ khó mua nhà" trở thành chủ đề nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận thời gian qua, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết do GenZ sinh ra và lớn lên trong thời kỳ công nghệ số. Bây giờ có quá nhiều phương tiện để chia sẻ thông tin, câu chuyện.

Trong khi, các thời kỳ trước rất khó để tạo nên một làn sóng dư luận lớn. Đây là nguyên nhân chính khi chuyện người trẻ khó mua nhà ở các thành phố lớn trở thành đề tài được bàn luận nhiều. Bên cạnh đó, tâm lý và kỳ vọng của người trẻ vào việc sở hữu nhà sớm cũng trở thành nguyên nhân khiến câu chuyện người trẻ khó mua nhà thành chủ đề nóng.

Ông Quốc Anh cho hay: "Nhiều bạn muốn sở hữu ngay một căn nhà ở trung tâm, trong khi mức thu nhập chưa đủ cao hoặc chưa tích lũy đủ vốn. Mặt khác, nếu các bạn chỉ nhìn vào những căn hộ ở trung tâm hoặc những khu vực quá đắt đỏ thì việc cảm thấy "xa vời" là điều dễ hiểu.

Nhưng thực tế, vẫn có rất nhiều lựa chọn nhà ở phù hợp nếu các bạn chịu khó tìm kiếm và linh hoạt hơn, như mua nhà ở ven đô hoặc các dự án đang xây dựng, giá thấp hơn so với nhà đã hoàn thiện" .

Ở góc độ tài chính cá nhân, chuyên gia Nguyễn Duy Chuyền – Founder Doctor Housing cho rằng, người mua nhà lần đầu cần đặc biệt thận trọng với bài toán vay vốn.

"Với những người trẻ mua nhà lần đầu nên xem xét đến giai đoạn lãi suất thả nổi chứ không chỉ nhìn vào lãi suất ưu đãi ban đầu. Một vài chương trình cho vay 7% trong 3 năm có thể tốt hơn rất nhiều so với chương trình cho vay 3 - 4% trong vòng 3 tháng rồi thả nổi cao sau đó.

Một gia đình an toàn, khoản tiền trả lãi cho ngân hàng chỉ nên chiếm tối đa 50 - 60% tổng thu nhập sau khi trừ tất cả chi phí sinh hoạt. 40% còn lại để dành cho quản trị rủi ro, phòng ngừa và tích lũy. Lấy ví dụ, hai vợ chồng có tổng thu nhập 50 triệu đồng/tháng, chi tiêu chiếm khoảng 20 triệu đồng và số tiền trả lãi ngân hàng chỉ nên tiệm cận dưới 20 triệu đồng đổ về. Đừng đóng hết phần còn lại, như vậy rất rủi ro. Vì nhiều gia đình đã phải bán nhà, bán đất để trả nợ chỉ vì không chuẩn bị kỹ về câu chuyện tài chính đường dài", ông Chuyền nhận định.

Bên cạnh đó, ông cũng khuyên các gia đình trẻ cũng cần phân bố quỹ nguồn tài chính cho quỹ dự phòng và tích lũy. Ngoài ra, họ nên tìm hiểu các kênh đầu tư khác như chứng khoán hoặc tài chính để gia tăng tài sản và có phương án thanh khoản nhanh, vì bất động sản có tính thanh khoản thấp. Quan trọng nhất là phải chuẩn bị tài chính lâu dài và không bị cuốn vào những chương trình ưu đãi ngắn hạn.