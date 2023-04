Vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường hơn 45 tỉ đồng

Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất điều tra để chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM, đồng thời đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi) và 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật Hình sự.

Nội dung kết luận điều tra còn ghi nhận thêm những yêu cầu bồi thường thiệt hại của các bị hại đối với cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng.

Trong số các bị hại có vợ chồng nữ ca sĩ Thuỷ Tiên - Công Vinh. Hai người đã yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỉ đồng; bồi thường tổn thất về tinh thần là 14,9 tỉ đồng. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng được cho là đã có các phát ngôn xúc phạm vợ chồng nữ ca sĩ Thuỷ Tiên.

Vợ chồng nữ ca sĩ Thuỷ Tiên yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bồi thường thiệt hại về vật chất cũng như tổn thất tinh thần hơn 45 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng đã thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều người, trong đó có vợ chồng nữ ca sĩ Thuỷ Tiên.

Lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, bà Nguyễn Phương Hằng đã lên mạng xã hội liên tục có những phát ngôn xúc phạm danh dự và nhân phẩm gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều người khác. Bà Nguyễn Phương Hằng đã khai nhận trong quá trình điều tra các thông tin đã phát ngôn về các cá nhân trên là do đọc trên Internet, báo chí và nằm mơ... chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ.

Bà Nguyễn Phương Hằng đã thông qua các tài khoản mạng, tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp

