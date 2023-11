Vợ chồng thuê nhà 7 triệu/tháng, chi 40 triệu đồng để decor: Thuê nhà trống tiết kiệm hơn nếu sống lâu dài

Chi 40 triệu đồng để làm nội thất

Gia đình Trinh (28 tuổi, thiết kế Scrapbook, khung ảnh và đồ handmade) hiện đang thuê căn hộ 65m2 quận 12 giáp Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Tổng chi phí thuê hàng tháng khoảng 8 triệu đồng trong đó giá thuê là 7 triệu. Cô đã quyết định thuê nhà trống và chi khoảng 40 triệu đồng để trang trí và mua nội thất.

Trinh

"Mình biết nhiều gia đình sẽ thích đi thuê nhà có nội thất sẵn. Bởi vì nó rất tiện lợi, không tốn công sức vận chuyển nhiều đồ đạc. Tuy nhiên theo mình, nhà là tổ ấm. Do vậy, dù là căn nhà thuê, mình cũng muốn biến nó thành không gian sống mang tính cá nhân, bày trí phù hợp với mong muốn riêng chứ không phải chỉ là chỗ để ở tạm thời".



Bên cạnh đó, Trinh chia sẻ rằng xét theo định hướng ngắn hạn, thuê nhà có nội thất sẵn phù hợp hơn đặc biệt trong khía cạnh tài chính. Tuy nhiên, vợ chồng cô có ý định ở đây lâu dài, Trinh muốn tiết kiệm phần phí chênh lệch so với thuê nhà có nội thất để tận dụng vào các việc khác như sửa chữa và trang trí nhà. Hơn thế nữa, thuê nhà nội thất có sẵn nếu trong quá trình sử dụng xảy ra hư hỏng cũng là một phần thiệt thòi cho khách thuê vì họ thường phải tự bỏ tiền túi sửa chữa. Vì vậy, gia đình Trinh lựa chọn nhà trống để tiết kiệm tiền, đồng thời có thể decor lại cũng như biến nó thành tổ ấm như mong muốn.

Không gian nhà Trinh đang thuê

Được biết, đây là căn nhà đầu tiên vợ chồng Trinh đi thuê nhưng đã ấp ủ ý định từ rất lâu. Bởi vậy, cô rất kỹ trong khâu chọn nhà, môi trường sống xung quanh cũng như trang hoàng không gian sống.



"Mình thiết kế theo phong cách Nordic. Đây là phong cách tập trung chủ yếu vào việc bố trí tối giản, tận dụng tối đa hiệu ứng ánh sáng tự nhiên. Mình thích sự tối giản, kết hợp hài hoà nhiều chất liệu và mang lại sự tinh tế cho căn nhà. Mình không chuyên về thiết kế nội thất nên thường tham khảo các ý tưởng decor trên mạng, thu thập và chọn lọc để tìm được cái phù hợp nhất với không gian sống".

Chọn đi thuê thay vì mua nhà để tránh áp lực nợ nần

Khi kết hôn, nhiều cặp vợ chồng hướng tới mục tiêu sở hữu nhà, được cho là tiêu chí để đạt được trạng thái an cư lạc nghiệp. Theo Trinh, an cư lập nghiệp là 1 tư tưởng rất tốt nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện đáp ứng, đặc biệt ở 1 nơi mọi thứ đều đắt đỏ như TP Hồ Chí Minh. Do đó, thay vì mua nhà, gồng gánh 1 món nợ vô hình trên vai gia đình cô chọn thuê nhà, có 1 không gian riêng phù hợp để có thể tập trung phát triển sự nghiệp cũng như chăm lo cho gia đình.

"Gia đình mình vẫn chưa có em bé và tụi mình cũng đang lên kế hoạch để có con trong thời gian gần nhất. Căn mình thuê khá rộng nên nếu có thêm em bé, mình nghĩ vẫn sẽ phù hợp để sinh sống. Hơn thế nữa, mình cho rằng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác để tụi mình suy nghĩ có chuyển nhà trong tương lai hay không, chẳng hạn như thu nhập, sự thay đổi trong nhu cầu. Bên cạnh đó, nếu tích góp dư dả, mình sẽ mua 1 căn nhà nhỏ để chăm sóc em bé tốt hơn".

Một số góc khác trong nhà - Ảnh: @chinhome311

Khi thuê nhà, vợ chồng Trinh đặt không gian sống lên hàng đầu. Bởi vì cô làm việc tại nhà và công việc đòi hỏi sự sáng tạo nên không gian xung quanh rất quan trọng. Ngoài ra, Trinh cũng cho rằng ở chung cư, yếu tố phòng cháy chữa cháy vô cùng quan trọng. Gia đình cô chọn căn hộ ở tầng không quá cao và gần lối thoát hiểm nhất. Ngoài những trang thiết bị có sẵn ở căn hộ như máy báo cháy, bình chữa cháy, gia đình Trinh còn có sẵn mặt nạ phòng khí độc trong nhà để đề phòng bất trắc. Quan trọng nhất vẫn là trang bị đầy đủ kiến thức phòng cháy chữa cháy cho bản thân và người thân bên cạnh.



"Mình có 1 số lưu ý khi đi thuê nhà cho các bạn mới lần đầu dọn ra riêng: Bạn nên tham khảo nhiều căn cùng tầm giá, so sánh giá thuê và chi phí đi kèm, quan trọng nhất là tình trạng nhà hiện tại để đỡ chi phí sửa chữa khi dọn vào ở", Trinh chia sẻ về kinh nghiệm tìm nhà thuê.