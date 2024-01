VNPT Money khuấy động không khí những ngày cuối năm với “Tết Rồng Du ký - Săn Tiền Tỷ cùng VNPT Money”

Chương trình nhanh chóng thu hút khách hàng không chỉ bởi kho quà hấp dẫn lên tới 1,4 tỷ đồng mà còn bởi thông điệp ý nghĩa mà nó mang lại.



Tết Nguyên đán luôn là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt. Mặc dù năm mới theo dương lịch đã sang, những kế hoạch cho năm mới đã sẵn sàng, nhưng những ngày giáp Tết Nguyên đán vẫn luôn khiến mỗi người Việt muốn được lắng lại để chiêm nghiệm về một năm đã qua.

Đối với thế hệ ông bà, bố mẹ, Tết là dịp để tất cả thành viên trong gia đình trở về nhà, chia sẻ khoảnh khắc tụ họp quý giá và cùng nhau thực hiện các nghi lễ trang trọng tưởng nhớ tới tổ tiên, nguồn cội.

Trong khi đó, Tết trong mắt của thế hệ trẻ lại mang những ý nghĩa mới mẻ hơn, là dịp để bản thân có thêm nhiều động lực bước vào những trải nghiệm mới, hành trình mới, hứa hẹn những sự bứt phá.

Lấy cảm hứng từ sự háo hức dành cho những khởi đầu mới mẻ, "Tết Rồng Du ký - Săn Tiền Tỷ cùng VNPT Money" khắc họa một hành trình diệu kỳ của chú Rồng Du Ký từ khi còn là quả Trứng.

Sự "nâng cấp" và hoàn thiện của Trứng Rồng để trở thành Rồng Du Ký cũng giống như quá trình hoàn thiện bản thân của mỗi người, đều cần sự nhẫn nại, tỉ mỉ và chăm chút mỗi ngày. Cùng với đó, thông điệp New Year New Me – Một Tôi Mới Ting đón chào năm mới Giáp Thìn được VNPT Money truyền tải tới người chơi thật tự nhiên thông qua việc game hóa các thao tác thanh toán quen thuộc, cùng concept thiết kế độc đáo với sự kết hợp hài hòa của các hình ảnh truyền thống và hiện đại.

Theo chia sẻ từ đại diện của VNPT Money, ứng dụng này không chỉ hướng tới mục tiêu mang lại các dịch vụ tài chính số đơn giản, an toàn, tiện lợi dành cho mọi lứa tuổi, mà còn đặt sự quan tâm đặc biệt đối với việc tạo ra sự gắn kết giữa những người dùng. Điều này được VNPT Money thực hiện thông qua việc tạo ra một hệ sinh thái dịch vụ ngày càng hoàn thiện, cùng với đó là những chương trình với định dạng mới mẻ, phù hợp xu hướng và mang tính kết nối cộng đồng cao như "Tết Rồng Du ký - Săn Tiền Tỷ cùng VNPT Money".

"Chương trình được chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng trong quá trình lên ý tưởng và thiết kế concept với hi vọng tạo ra trên ứng dụng thanh toán một không khí Tết được kết hợp hài hòa từ những yếu tố truyền thống và hiện đại, như hình ảnh Rồng Du Ký mặc áo dài, cùng các thiết kế mai, đào, lì xì, câu đối, gieo quẻ đầu năm… VNPT Money kỳ vọng chương trình sẽ là một ‘gia vị’ mới mẻ, thú vị trong dịp Tết này dành tặng khách hàng".

Vị đại diện cũng cho biết, trong thời gian tới, VNPT Money sẽ tập trung tối ưu hóa trải nghiệm người thông qua nắm bắt các xu hướng công nghệ cũng như lắng nghe nhu cầu khách hàng, nhằm giúp cho việc sử dụng các dịch vụ tiện ích trên VNPT Money ngày càng trở nên đơn giản, thú vị hơn, qua đó thúc đẩy các dịch vụ tài chính số tiếp cận gần hơn với đông đảo khách hàng.

Nguyễn Quang Anh, một sinh viên sống tại Hà Nội đã tham gia ngay từ khi chương trình bắt đầu chia sẻ: "Việc chăm chút cho Trứng Rồng khiến mình có cảm giác như đang chuẩn bị cho một sự bứt phá, vì vậy bản thân thấy hào hứng hơn rất nhiều, mỗi ngày đều muốn ghé vào thăm "bé Trứng" một chút và háo hức với từng thay đổi nho nhỏ của nó, rất thú vị".

Để chơi "Tết Rồng Du Ký - Săn Tiền Tỷ cùng VNPT Money", khách hàng chỉ cần đăng nhập tài khoản trên ứng dụng VNPT Money và truy cập vào mục "Tết 2024" tại trang chủ, sau đó nhận được một quả Trứng Rồng và bắt đầu hành trình. Qua mỗi lượt chơi, "bé Trứng" sẽ được chăm sóc, dần nâng cấp và hóa thành Rồng Du Ký để thám hiểm 5 Đảo Rồng với nhiều trò chơi "lạ mà quen".

Kho quà của chương trình lên tới 1,4 tỷ đồng gồm nhiều giải giá trị như iPhone 15 Promax, tài khoản 60 triệu đồng tiền mặt. Đặc biệt, người chơi còn có vô số cơ hội nhận Lì xì Tài Lộc từ VNPT Money với các mệnh giá may mắn 666đ - 6.868đ - 28.000đ - 68.000đ - 268.000đ hay Lì Xì siêu khủng tới 5 triệu đồng.

Với thao tác đơn giản, dễ chơi, dễ trúng, "Tết Rồng Du ký - Săn Tiền Tỷ cùng VNPT Money" ngay từ khi ra mắt đã nhận được sự quan tâm của khách hàng ở nhiều lứa tuổi. Chỉ sau vài tuần, chương trình đã có hàng trăm nghìn người chơi tham gia và đã có những khách hàng "săn" được quà khủng từ chương trình.

Dạo qua các trang mạng xã hội những ngày vừa qua, có thể thấy được sự sôi động mà "Rồng Du Ký của VNPT Money đang tạo ra trong cộng đồng. Nhiều người chơi còn "nhanh nhẹn" tự lập ra các hội nhóm chơi game để trao đổi các mảnh ghép, rủ nhau "chéo" (chuyển tiền cho nhau) hoặc làm các "nhiệm vụ" khác để cùng có thêm lượt chơi mỗi ngày, cũng như chia sẻ với nhau những khoảnh khắc "trúng lì xì" của bản thân để lan tỏa may mắn tới cộng đồng bạn chơi.

"Đi làm được hơn một năm rồi, chưa bao giờ mình thanh toán tiền điện ở nhà. Mọi thứ chi tiêu đều do mẹ mình lo liệu cả. Hôm vừa rồi, nhân lúc chơi "Rồng Du Ký" của VNPT Money, mình tiện tay thanh toán luôn hóa đơn điện, nước để "làm nhiệm vụ", lại còn nạp điện thoại tặng bố 200.000 đồng. Bố mẹ rất bất ngờ, tự nhiên mình cũng thấy vui". - Quỳnh Giang sống tại Đông Anh vui vẻ chia sẻ.

Năm mới đang đến rất gần, "Tết Rồng Du Ký – Săn Tiền Tỷ cùng VNPT Money" cũng đang chuẩn bị bước vào giai đoạn hai với hành trình Du Ký đầy bất ngờ, thú vị trên Ngũ Đảo cùng rất nhiều giải thưởng giá trị đang tìm kiếm chủ nhân.

Các "game thủ" hãy nhanh tay tham gia để đón năm mới rủng rỉnh với các phần quà hấp dẫn từ VNPT Money, đặc biệt là giải chung cuộc không thể bỏ lỡ, trị giá tới 60 triệu đồng. Chắc hẳn đây sẽ là một cách thú vị để bắt đầu cho Một Tôi Mới Ting của bạn trong năm 2024, cùng rất nhiều kỷ niệm đẹp bên bạn bè, người thân trong dịp Tết này.

Chương trình diễn ra từ 04/01 đến 29/02/2024, ngay trên ứng dụng VNPT Money.