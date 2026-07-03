VNeID và sinh trắc học giúp 18 sân bay tiết kiệm 7.700 tỷ đồng mỗi năm

Xác thực sinh trắc học tại sân bay giúp tối ưu hóa quy trình kiểm soát an ninh, rút ngắn thời gian làm thủ tục tới 20% và cắt giảm chi phí in ấn, nhân sự vận hành.

Chiều 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Báo cáo tóm tắt tại hội nghị, ông Nguyễn Hải Ninh, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, nhận định Nghị quyết 57 tạo ra sự chuyển biến mang tính hệ thống trong nền quản trị quốc gia, dịch chuyển mô hình phát triển từ dựa vào vốn, tài nguyên sang động lực chủ yếu là tư duy số và dữ liệu.

Một trong những thành tựu đột phá về kinh tế và xã hội số được ghi nhận là việc triển khai xác thực sinh trắc học cùng ứng dụng VNeID tại 18 cảng hàng không. Giải pháp này phục vụ khoảng 1,4 triệu lượt khách, giúp tối ưu hóa quy trình thủ tục và ước tính tiết kiệm lên tới 7.700 tỷ đồng mỗi năm.

Ông Nguyễn Hải Ninh báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: VGP)

Thành công tại hệ thống sân bay là minh chứng rõ nét cho mô hình phát triển mới, từng bước thay thế phương thức quản lý truyền thống dựa vào tài nguyên và lao động chi phí cao. Tiến trình này khởi nguồn từ giai đoạn thí điểm có giới hạn vào đầu năm 2023 trước khi Cục Hàng không Việt Nam chính thức cho phép áp dụng diện rộng từ ngày 2/8/2023 nhằm thay thế giấy tờ tùy thân bằng giấy khi đi máy bay nội địa.

Bên cạnh đó, làn sóng chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 cũng mang lại những con số tăng trưởng ấn tượng. Kinh tế số đóng góp đến 14% GDP vào năm 2025; quy mô thương mại điện tử tăng trưởng 20%, đạt 31 tỷ USD. Đồng thời, hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia với 3.475 thủ tục hành chính được tích hợp đã giúp tiết kiệm 840 tỷ đồng ở Trung ương và 4.800 tỷ đồng tại các địa phương. Ở góc độ quốc tế, năng lực thực thi số đã thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Nvidia và Qualcomm thiết lập trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Hải Ninh, những nền tảng quan trọng đã được tạo lập, song thách thức lớn nhất hiện nay để hiện thực hóa chủ trương là nâng cao năng lực thực thi và tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về cả tư duy lẫn hành động.