VNeID cập nhật một tính năng quan trọng, người dân thuộc 12 địa phương có tên sau đây đặc biệt chú ý

VNeID là ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an Việt Nam phát triển, được ra mắt nhằm thay thế các giấy tờ tùy thân truyền thống bằng phiên bản điện tử trên thiết bị di động. Ứng dụng này đóng vai trò quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của Việt Nam, mang đến sự tiện lợi, nhanh chóng và an toàn cho người dân trong các giao dịch hành chính và dân sự.

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện giao dịch chuyển quyền sở hữu xe trên môi trường điện tử (thông qua tài khoản VneID), từ ngày 15/6/2025, Bộ Công an đã mở rộng triển khai xác thực giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe tại các địa phương: Hà Nội, Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bình Định trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Theo đó, việc tiếp nhận giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an được thực hiện qua 04 bước:

Bước 1: Chủ xe (người bán) đăng nhập Cổng Dịch vụ công Bộ Công an bằng tài khoản VNeID mức độ 2 để kê khai thông tin chuyển quyền sở hữu trong thủ tục thu hồi xe.

Bước 2: Cổng Dịch vụ công gửi thông tin xác nhận đến VNeID của người bán, người đồng sở hữu (nếu có), người mua để các bên liên quan xác nhận giao dịch.

Hình minh họa. Ảnh: Internet

Bước 3: Cổng Dịch vụ công gửi thông tin cho người dân để tiến hành thủ tục thu hồi; gửi thông tin cho hệ thống đăng ký xe để thực hiện quy trình thu hồi và hệ thống thuế điện tử để thực hiện nộp lệ phí trước bạ.

Bước 4: Người mua thực hiện kê khai thông tin và thực hiện thủ tục sang tên xe (các dữ liệu hình thành trong quá trình thu hồi, nộp lệ phí trước bạ được tái sử dụng, người dân không phải cung cấp lại dữ liệu đã có).

- Đối tượng áp dụng: Chủ xe (người bán), người đồng sở hữu, người mua có địa chỉ thường trú trên địa bàn tỉnh các tỉnh, thành phố: Hà Nam, Thái Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bình Định.

- Cách thức thực hiện: Chủ xe (người bán) đăng nhập Cổng Dịch vụ công Bộ Công an thực hiện thủ tục thu hồi, đồng thời sử dụng tiện ích chuyển quyền sở hữu để các bên có liên quan xác thực giao dịch chuyển quyền sở hữu xe qua ứng dụng định danh quốc gia VneID (gồm thông tin người bán, người đồng sở hữu, người mua, nội dung giao dịch chuyển quyền sở hữu xe); sau khi hoàn tất thủ tục thu hồi tại cơ quan đăng ký xe, Cổng Dịch vụ công sẽ chuyển thông tin giao dịch sang cho hệ thống của cơ quan thuế, người mua thực hiện thủ tục nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế; sau khi hoàn tất thủ tục nộp lệ phí trước bạ, người mua thực hiện thủ tục đăng ký sang tên xe tại cơ quan đăng ký xe như quy trình hiện tại.

Việc xác thực thông tin phục vụ chuyển quyền sở hữu xe được sử dụng là thành phần hồ sơ xe để làm thủ tục thu hồi, nộp lệ phí trước bạ, đăng ký sang tên xe. Cán bộ đăng ký xe có trách nhiệm kiểm tra, tải dữ liệu xác thực thông tin phục vụ chuyển quyền sở hữu xe trên Hệ thống đăng ký xe để quản lý.