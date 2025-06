7 hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến nhất: Cách nhận biết, khắc phục là gì?

Ngày 26/6 tại Hà Nội, Google cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực thuộc Bộ Công an chính thức công bố hợp tác nhằm triển khai chiến dịch Phòng chống lừa đảo trực tuyến - An toàn hơn cùng bộ Công an và Google.

Chiến dịch tuyên truyền tập trung vào nền tảng trực tuyến được thiết kế nhằm trang bị cho cộng đồng kiến thức hữu ích giúp nhận diện và tránh xa các hình thức lừa đảo trực tuyến tinh vi, củng cố nền tảng an toàn cần thiết cho một xã hội số lành mạnh. " Chức năng bảo vệ chống gian lận của Google Play đã chặn 4,5 triệu lượt cài đặt các ứng dụng nghi ngờ có mã độc trên 1 triệu thiết bị Android ", ông Marc Woo - Tổng Giám đốc Google Việt Nam cho biết.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực thuộc và Lãnh đạo Google trao đổi cơ hội hợp tác.

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, có 7 hình thức lừa đảo phổ biến nhất gồm: Lừa đảo mạo danh cơ sở giáo dục; Lừa đảo thu hồi vốn treo; Lừa đảo thanh toán dịch vụ; Lừa đảo mua bán và du lịch trực tuyến; Lừa đảo mạo danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án; Lừa đảo tình cảm trục lợi tài chính và Lừa đảo đầu tư trên nền tảng giả mạo.

Hơn 200 nhà sáng tạo YouTube đã đăng ký tham gia với vai trò truyền tải thông điệp chiến dịch, dự kiến ra mắt vào tháng 7 tới. Trong đó, các nhà sáng tạo nội dung sẽ lồng ghép các thông tin quan trọng liên quan đến chống lừa đảo, kết hợp cùng câu chuyện cá nhân thông qua cách thức tương tác và gắn kết để chia sẻ đến hàng triệu người theo dõi của mình.

7 hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng hiện nay, cách nhận biết và khắc phục.

Ngoài ra, chiến dịch cũng sẽ giới thiệu chuỗi 8 video giáo dục, mỗi video dài một phút, với sự tham gia của các chuyên gia từ Google và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Các video này sẽ làm rõ 7 hình thức lừa đảo phổ biến nhất và cung cấp cho khán giả các lời khuyên và công cụ phòng ngừa hữu ích.

Thượng tá Nguyễn Bá Sơn , Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: " Chiến dịch này thể hiện sự tự chủ, quyết tâm và phối hợp có trách nhiệm giữa cơ quan chức năng, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc bảo vệ công dân trên không gian mạng và tạo lập môi trường số an toàn, lành mạnh ".

Trước đó, tháng 12 năm ngoái, Google cũng đã hợp tác với Cục An toàn thông tin trong sáng kiến Xác thực Ứng dụng Chính phủ. Đây là sáng kiến đột phá, khi Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên hợp tác với Google để triển khai tính năng Ứng dụng Chính phủ Chính thức trên Google Play. Ban đầu ra mắt với hơn 80 ứng dụng được cấp dấu xác minh, bao gồm VNeID và VssID, tới thời điểm hiện tại, số lượng ứng dụng chính phủ được xác minh đã tăng lên hơn 110.