VNDIRECT đang phối hợp cùng PA05, A05 để xử lý sự cố

CTCP Chứng khoán VNDIRECT vừa thông tin chính thức về sự cố hệ thống giao dịch trực tuyến của công ty ngày 25/03/2024.

Sáng ngày 24/03/2024, toàn bộ hệ thống của VNDIRECT bị tấn công bởi một tổ chức quốc tế dẫn đến toàn bộ nền tảng giao dịch của VNDIRECT bị tạm thời không truy cập được. Đội ngũ công nghệ của VNDIRECT đã nỗ lực hết sức để khôi phục nhưng do hạ tầng dữ liệu rất lớn nên sẽ cần thêm thời gian để kết nối.

Hiện tại, Công ty cũng đang làm việc với các đối tác là các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, cũng như đã phối hợp xử lý cùng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) để đảm bảo ngăn chặn sự cố tương tự như VNDIRECT cho an toàn của thị trường.

Có rất nhiều cá nhân hoặc đội nhóm lợi dụng thời điểm này để tung các tin đồn bất lợi ảnh hưởng tới thị trường và VNDIRECT. Chúng tôi xin thông báo, đây chỉ là sự cố bị tấn công và đã được khắc phục. Chúng tôi cam kết sẽ cố gắng hết sức để đưa giao dịch trở lại trong thời gian sớm nhất.

Toàn bộ thông tin và tài sản của Khách hàng đều được đảm bảo trạng thái an toàn, không ảnh hưởng bởi sự cố tấn công. Sự cố chỉ gây ảnh hưởng đến việc giao dịch hiện tại và chúng tôi đang nỗ lực tối đa để khôi phục toàn bộ hệ thống, hạn chế ảnh hưởng gián đoạn đến việc giao dịch của khách hàng ngày hôm nay.