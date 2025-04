VN-Index vượt 1.200 điểm, chuyên gia dự báo chứng khoán sắp tăng trở lại

VN-Index chốt tuần giao dịch ở mức 1.219,12 điểm, duy trì trên vùng giá 1.200 điểm dù giảm 0,23% so với tuần trước; HNX Index giảm 0,11% xuống còn 213,1 điểm.

Nhiều mã cổ phiếu phục hồi sau giai đoạn giảm giá mạnh, thanh khoản đột biến lịch sử. Các nhóm mã liên quan đến xuất khẩu, đầu tư nước ngoài (FDI) như khu công nghiệp, thủy sản, dệt may, cảng, nông nghiệp, dầu khí... tăng trở lại trong những phiên cuối tuần. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị hơn 4.800 tỉ đồng trên HOSE.

Theo Bộ phận phân tích, Công ty chứng khoán Pinetree, tuần qua, VN-Index giao dịch tương đối ổn định khi những lo ngại về căng thẳng thuế quan phần nào hạ nhiệt, mùa công bố kết quả kinh doanh quý I/2025 bắt đầu khởi động.

Ngoại trừ giao dịch đột biến tại VIC (Vingroup), áp lực từ khối ngoại dần lắng xuống. Bước sang tuần giao dịch mới, thị trường sẽ tiếp tục diễn biến khó lường khi chịu tác động từ nhiều yếu tố mang tính bất định.

Loạt doanh nghiệp trong nước chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh quý I/2025. Dòng tiền nhiều khả năng sẽ phân hóa mạnh, nhất là các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, tăng trưởng lợi nhuận tích cực...

Ông Matthew Smith, Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích Khối khách hàng tổ chức, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, phân tích những phiên gần đây VN-Index chịu tác động rất mạnh từ những thông tin về chính sách áp thuế đối ứng từ Mỹ.

Thực tế, nhiều thị trường chứng khoán của các nước cũng bị ảnh hưởng. Mức độ tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam còn nhẹ hơn so với các thị trường khác như Thái Lan hay thậm chí Mỹ - nơi thị trường đang có xu hướng giảm.

Thị trường chứng khoán biến động mạnh gần đây sau các thông tin liên quan đến chính sách thuế quan

"Trong ngắn hạn, nhà đầu tư nên giữ chiến lược phân bổ tài sản thận trọng vì thị trường có thể sẽ đi ngang trong vài tháng tới, cho đến khi có kết quả chính thức về chính sách thuế quan vào ngày 9-7 sắp tới (liên quan đến mức thuế đối ứng 46% của Mỹ với hàng xuất khẩu từ Việt Nam).

Khi có quyết định chính thức, sẽ giúp giảm phần nào tình trạng bất ổn, thị trường có thể tăng trở lại. Nhà đầu tư nên giữ tâm thế thận trọng, tập trung vào các công ty có nền tảng tốt, giữ một phần tiền mặt để sẵn sàng tận dụng cơ hội nếu có biến động bất ngờ từ phía Mỹ" – ông Matthew Smith nói.

Chia sẻ tại hội thảo đầu tư quy mô khu vực với chủ đề "From Asia to Vietnam - Kết nối tầm nhìn châu Á, tạo lập kỷ nguyên thịnh vượng", do Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam vừa tổ chức, các chuyên gia kinh tế - tài chính hàng đầu khu vực đều nhận định triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn rất tiềm năng. Nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi là yếu tố có thể thu hút mạnh mẽ dòng vốn quốc tế.

Các chuyên gia dự báo, nửa cuối năm 2025, VN-Index sẽ có nhiều diễn biến tích cực hơn. Theo ông Chu Ka Kit, Giám đốc Chiến lược đầu tư tại Yuanta Hồng Kông, thị trường chứng khoán Việt Nam đang cho thấy nhiều tiềm năng khi so sánh với các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là về hiệu suất hoạt động trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, để phát triển lên một tầm cao mới, Việt Nam cần giải quyết một số vấn đề cốt lõi, thu hút khối nhà đầu tư tổ chức trong nước và quốc tế.