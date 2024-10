Iron Family là phim truyền hình cuối tuần mới của đài KBS. Phim được khen ngợi khá nhiều về cả diễn xuất lẫn kịch bản. Nhiều người còn cho rằng Iron Family sẽ giúp KBS thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng với loạt phim bị khán giả đánh giá rất thấp. Tuy nhiên phim vẫn có một vấn đề gây khó chịu cho khán giả, đó chính là tạo hình của nữ chính Kim Sae Rok.

Trong phim, Kim Sae Rok vào vai Lee Da Rim, một người khiếm thị và là con gái út của một gia đình làm nghề giặt là. Thực chất Da Rim từng là cô gái vui vẻ, hoạt bát nhưng từ năm 14 tuổi, một căn bệnh lạ đã khiến cô dần mất đi thị lực, khiến cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn. Trước khi mất đi hoàn toàn thị lực, Da Rim cố gắng làm mọi thứ có thể, như đọc tất cả sách, xem phim và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Và cô cũng có một cuộc gặp gỡ tình cờ với Gang Ju, con trai của một gia đình tài phiệt mà cho đến mãi 8 năm sau, họ mới chính thức tái ngộ, khi Da Rim đã hoàn toàn không còn nhìn thấy.

Vì Kim Sae Rok vào vai một người khiếm thị, gia cảnh trung bình nên có lẽ ekip làm phim không quá chau chuốt về mặt tạo hình cho cô. Nhân vật Da Rim luôn xuất hiện với những bộ trang phục tối giản và không trang điểm nhiều. Điều này dĩ nhiên không phải vấn đề quá lớn, thứ gây khó chịu là kiểu tóc "gây tuyệt vọng" của sao nữ. Mái tóc quá ngắn, xoăn nhẹ và vểnh ra ngoài, phần tóc mái dày che kín trán khiến khuôn mặt của Kim Sae Rok trông rất u tối. Nhiều bình luận còn ví mái tóc của Kim Sae Rok cứ như chiếc… nồi cơm điện ụp thẳng vào đầu của cô.

Bình luận của khán giả: - Ekip có vấn đề về thẩm mỹ hả? Hay ý là người khiếm thị thì để tóc sao cũng được? - Kim Sae Rok vốn rất xinh, không hiểu sao lại để kiểu tóc này, trừ 50% nhan sắc. - Thích tập đầu tiên, nhưng sao tóc của nữ chính lại như thế… - Được rồi tại sao họ lại phải cắt cho cô ấy một kiểu tóc xấu xí như vậy, mục đích là gì??? - Kiểu tóc bát úp kinh khủng, trông như nữ chính đang đội một cái nồi.

Kim Sae Rok vốn nổi tiếng với mái tóc dài. Ở những dự án phim trước, cô chưa từng cắt tóc ngắn quá vai. Mái tóc dài và không thường xuyên để tóc mái đã làm nên hình ảnh quá quen thuộc của Kim Sae Rok. Dĩ nhiên, việc cắt tóc để phục vụ nhân vật là điều đáng khích lệ nhưng một mái tóc quá xấu đã phản chủ, khiến nhiều người thậm chí còn không nhận ra mỹ nhân họ Kim.

Kim Sae Rok sinh năm 1992, lần đầu ra mắt trong quảng cáo Nike Women's Race vào năm 2011. Tới năm 2015, cô có vai diễn đầu tiên trong bộ phim điện ảnh The Silenced. Cho đến hiện tại, khán giả vẫn chủ yếu nhớ tới Kim Sae Rok thông qua loạt vai phụ trong những phim đình đám như Youth of May, The Interest of Love,...

Nguồn ảnh: KBS