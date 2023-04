ViruSs nói về màn solo của Jisoo: "So với những thành viên BLACKPINK khác thì giọng chưa đủ nổi bật!"

Sau một tuần lên sóng, MV đầu tay Flower của Jisoo (BLACKPINK) vẫn chưa hạ nhiệt. Là sản phẩm đánh dấu tư cách nghệ sĩ solo của chị cả nhóm nhạc toàn cầu, Flower thu hút sự chú ý của khán giả yêu nhạc toàn cầu. Tại Việt Nam, Jisoo cùng màn ra mắt solo gây sốt diện rộng, hình ảnh bắt mắt, âm nhạc cuốn hút, nữ idol mang về loạt lời khen và thành tích đáng nể. Nhưng bên cạnh những khán giả phản ứng tích cực, không ít ý kiến trái chiều nhận xét thẳng thắn về âm nhạc và giọng hát của Jisoo.

Jisoo biểu diễn Flower

Mới đây, video ViruSs reaction về MV Flower khiến dân tình dậy sóng vì những bình luận về giọng hát.

Ngoài những lời khen về mặt visual, vũ đạo, bản phối đầy lớp lang, catchy và thời thượng, ViruSs nói về vocal của Jisoo một cách thẳng thắn. Anh biết rằng nói ra điều này sẽ gây nhiều ý kiến trái chiều, nhưng ViruSs cho rằng giọng Jisoo trong Flower không đủ ấn tượng, So với những thành viên BLACKPINK khác thì chưa đủ nổi bật: "Thứ nhất, phần mixing vocal bài hát này nhỏ là một. Thứ hai, so với những sản phẩm solo của thành viên khác, giọng Jisoo chưa đủ nổi bật. Cách bạn ấy hát, phát âm đều không tìm được điểm unique (độc đáo), không tìm được riêng biệt hoặc thậm chí là điểm mạnh về thanh nhạc cũng không có quá nhiều. Thực tế có thể do bố cục bài... Thực sự giọng hát Jisoo không đủ ấn tượng cho bài Flower này''.

ViruSs thích thú trước giai điệu và vũ đạo của Flower

Nhưng anh cũng nhận xét thẳng thắn về vocal của nữ idol trong bài hát này

Ngay sau khi video reaction của ViruSs lên sóng, netizen xôn xao trước nhận xét của anh về giọng hát Jisoo. Các BLINK đưa ra nhiều lý lẽ bảo vệ idol, cho rằng mỗi tai nghe mỗi gu, giọng Jisoo vẫn luôn được fan yêu thích bởi màu giọng husky độc đáo. Dù có nhiều tranh cãi, fan cứng Jisoo vẫn dành tình cảm đặc biệt và ủng hộ màn solo của cô nàng. Bên cạnh đó, phần lớn khán giả trung lập đồng ý với nhận xét của ViruSs.

Netizen Hàn Quốc có những nhận xét về vocal của Jisoo giống với ViruSs

Giọng hát của Jisoo trong ca khúc solo đầu tay cũng là chủ đề hot trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc. Sau 1 tuần, dân tình vẫn bàn luận rôm rả về màn thể hiện của Jisoo. Giống với ViruSs, không ít ý kiến nhận xét giọng Jisoo chưa đủ đặc biệt, không hoà hợp với beat, bản phối quá sức với tông giọng của chị cả BLACKPINK. Thậm chí còn có bình luận cho rằng cách hát và chất giọng của Jisoo là điểm yếu của bài, nữ idol chỉ có một chất giọng duy nhất và không đặc sắc.

Nhận xét của Knet:

- Đây là điều tôi thật sự tò mò. Mỗi tôi là không thể nghe được giọng như của Jisoo à?

- Tôi cũng vậy. Cách hát và chất giọng của Jisoo chính là điểm yếu của bài. Lộ hết khuyết điểm nhưng mọi người vẫn nghe nhiều, kỳ lạ thật... Nghe rất mệt vì cô này chỉ có thể tạo ra một chất giọng duy nhất (bình thường người ta hát có kỹ thuật và dày mỏng gì cũng hát được).

- Cá nhân tôi thấy ổn mà? Không nghe được thì đừng nghe, vậy là xong! Mỗi người mỗi gu, không ép được.

- Uầy, tôi cũng ghét nghe giọng Jisoo lắm... Đặc biệt là trong Kill This Love có đoạn ''look at you look at me'' ấy, dở thật sự. Line hát của Jisoo lúc nào cũng giống Rosé nên càng thấy rõ khác biệt. Nhưng bài gần đây thì ổn.

- Ở nước ngoài rất nhiều người thích đấy, ghét thì đừng quan tâm.