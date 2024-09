VinFast VF 8 có giá tốt nhất từ trước đến nay nhờ ưu đãi "khủng" hơn 260 triệu đồng

Ra mắt thị trường Việt Nam hôm 15/7, mẫu SUV điện cỡ D VinFast VF 8 2024 là phiên bản nâng cấp của dòng xe điện VF 8 "tiên phong" ra mắt cách đây 3 năm.

VF 8 mới được phân cấp tên theo mục đích sử dụng. Xe bán cho khách hàng kinh doanh dịch vụ mang tên VF 8S. Trong khi xe cho khách hàng cá nhân gọi là VF 8 Lux và VF 8 Lux Plus.

VF 8S, VF 8S Lux và VF 8 Lux Plus có giá thuê pin lần lượt 1,079 tỷ, 1,17 tỷ và 1,359 tỷ đồng. Nếu kèm pin, giá lần lượt của các phiên bản là 1,289 tỷ, 1,38 tỷ và 1,569 tỷ đồng, đã bao gồm VAT.

VinFast VF 8 Lux ra mắt thị trường hồi giữa tháng 7.

Nhờ ưu đãi chồng ưu đãi, từ nay đến hết 30/11/2024, chi phí để sở hữu mẫu SUV điện của VinFast đang rất tốt. Theo đó, ngoài việc được miễn 100% phí trước bạ mà toàn bộ các dòng xe điện đang được hưởng, VinFast còn tặng thêm ưu đãi 6% giá bán xe – tương đương 50% phí trước bạ cho khách hàng mu axe trong thời gian này.

Ngoài ra, hãng xe Việt tặng thêm cho khách hàng mua VF 8 thẻ Vinmec trị giá 100 triệu đồng, đồng thời miễn phí sạc pin 2 năm ở trạm sạc công cộng V-GREEN, áp dụng đến hết ngày 30/6/2026; miễn phí gửi xe (dưới 5 tiếng) tại các địa điểm thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup đến hết ngày 1/7/2026.

VinFast đang cho khách hàng quyền lựa chọn nhận các quyền lợi, hoặc quy đổi toàn bộ sang tiền mặt. Tùy nhu cầu, nếu tính tổng ưu đãi quy đổi, khách hàng có thể tiết kiệm khoảng 267 triệu đồng khi sở hữu mẫu xe điện này.

"Xe có giá niêm yết hơn 1,5 tỷ đồng (bao gồm pin), nếu cộng tất cả ưu đãi, thì chi phí lăn bánh mẫu xe điện còn hơn 1,3 tỷ đồng. Đây là mức giá rất tốt", Minh Tuấn (khách hàng tại Hà Nội) nhận xét.



Nhờ loạt ưu đãi "khủng" này, VF 8 đang có ưu thế lớn về giá, thúc đẩy tăng trưởng doanh số trong các tháng cuối năm.

Được định vị tại phân khúc D-SUV, VinFast VF 8 là mẫu xe điện đầu tiên tại Việt Nam bước vào cuộc đua giành thị phần cùng loạt mẫu xe xăng đình đám như Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8, Toyota Fortuner, Ford Everest...

Phiên bản 2024 thay đổi về màu ngoại thất và bổ sung công nghệ tiên tiến hơn so với VF 8 “tiên phong”. Nội thất xe là táp-lô nổi bật với màn hình thông tin giải trí cảm ứng kích thước lên tới 15.4 inch, có các tính năng trợ lý ảo, điều khiển chức năng của xe, chơi điện tử, tìm kiếm các thông tin theo sở thích...

Xe có trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói tích hợp công nghệ AI tạo sinh (Generative AI).

Ghế trên xe VinFast VF 8 đều bọc da mềm mại, tích hợp tính năng sưởi và thông gió. Hệ thống điều hòa có màng lọc HEPA với than hoạt tính, mang đến bầu không khí trong lành cho hành khách.

Bản cao cấp VF8 Lux Plus được nâng cấp trợ lý ảo với tính năng AI tạo sinh, có thể nói chuyện với tài xế giống như người thật và tự học những cái mới.

Hai phiên bản VF 8S và VF8 Lux được trang bị động cơ 2 motor điện có công suất 350 mã lực cho khả năng di chuyển là 471km khi sạc đầy. Trong khi bản cao cấp có sức mạnh 410 mã lực và quãng đường di chuyển 457 km khi sạc đầy.

VinFast VF 8 được thiết kế đảm bảo tính năng an toàn tiêu chuẩn cao nhất NHTSA, Euro NCAP và ASEAN NCAP. Xe ở hữu loạt công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) và gói dịch vụ thông minh VF Connect.