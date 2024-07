Cận cảnh VinFast VF 8 Lux Hỏa Long Độc Bản: Nhiều chi tiết mạ vàng, giới hạn 888 chiếc

VinFast VF 8 Lux Hỏa Long Độc Bản lộ diện

Tương tự VF 7, VinFast VF 8 Lux cũng sẽ có thêm phiên bản đặc biệt mang tên Hỏa Long Độc Bản. Đến nay, phiên bản đặc biệt này cũng lộ diện "bằng xương, bằng thịt" tại đại lý.

Đây là phiên bản "hàng hiếm" của VinFast VF 8 Lux.

VinFast VF 8 Lux Hỏa Long Độc Bản được sản xuất giới hạn 888 chiếc. Theo nhà sản xuất, đây là phiên bản dành riêng cho 888 khách hàng đầu tiên mua VF 8 Lux trong thời gian từ ngày 16 - 22/07/2024.

Thiết kế tổng thể của xe vẫn được giữ nguyên.

Trên thực tế, VF 8 không phải mẫu xe duy nhất có phiên bản Hỏa Long Độc Bản. Vào cuối năm 2023, phiên bản này lần đầu được giới thiệu cho dòng VF 7 và "cháy hàng" chỉ sau 22 phút mở bán.

Được phát triển dựa trên thiết kế của VF 8 Lux Plus, phiên bản đặc biệt này được trang bị các chi tiết mạ vàng như logo trước/sau, nẹp đèn pha, ốp cửa trước/sau, vành la-zăng và cản trước/sau. Bên cạnh đó là số thứ tự xuất xưởng được khắc trên thân xe.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tùy chọn màu xe giống với bản VF 8 Lux thông thường. Như thông tin đã đưa, VF8 Lux sở hữu 10 lựa chọn màu sắc nâng cao với phần nóc và thân xe được phối hai màu mới.

VinFast VF 8 Lux mới có gì?

Điểm mới đáng chú ý là từ phiên bản Lux đã được tích hợp trợ lý ảo có trí tuệ nhân tạo (AI), điều này sẽ giúp cuộc hội thoại giữa người dùng và xe trở nên tự nhiên hơn, không còn bị gò bó trong những câu lệnh mẫu được cài đặt sẵn. Đây cũng là mẫu xe thương mại đầu tiên trên thế giới được trang bị công nghệ trợ lý ảo AI tạo sinh.

VinFast VF 8 Lux mang nhiều cải tiến về tiện nghi.

VF 8 Lux sử dụng mô-tơ điện gắn ở trục bánh trước và sau, sản sinh 350 mã lực và 500 Nm mô-men xoắn. Tầm vận hành của phiên bản này đạt 471 km/lần sạc. Trong khi đó bản VF 8 Lux Plus cao cấp nhất có công suất 402 mã lực và 620 Nm mô-men xoắn, tầm vận hành 457 km/lần sạc.

Trang bị an toàn của VinFast VF 8 Lux nổi bật với 11 túi khí bảo vệ hành khách, cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp. Đối với VF 8 Lux Plus sẽ có thêm gói an toàn chủ động ADAS cấp độ 2, bao gồm các tính năng hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ lái trên cao tốc, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp…

Một số hình ảnh khác của VinFast VF 8 Lux Hoả Long Độc Bản vừa ra mắt: