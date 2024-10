VinFast VF 3 và khát vọng xanh hóa Việt Nam: Người trẻ chọn thế nào cho bài toán chi phí xe điện, xe xăng?

Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới một tương lai xanh và bền vững. Trong bối cảnh đó, xu hướng "phủ xanh" giao thông bằng việc sử dụng xe điện đang ngày càng được quan tâm, đặc biệt là bởi thế hệ trẻ - những người tiên phong cho lối sống hiện đại và có trách nhiệm với môi trường.

VinFast - Tiên phong trong xu hướng xe điện tại Việt Nam

VinFast, với tầm nhìn trở thành thương hiệu xe điện toàn cầu, đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xu hướng "phủ xanh" giao thông tại Việt Nam. Các dòng xe điện VinFast không chỉ sở hữu thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến mà còn có mức giá cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng Việt.

VinFast VF 3 “hứa hẹn” là xe ô tô quốc dân nhờ giá bán dễ dàng tiếp cận.

Gần đây nhất, mẫu xe điện VinFast cũng đã trở thành thương hiệu xe điện Việt Nam được vinh danh với hai giải thưởng cao nhất tại hai hạng mục: “Chiến dịch tiếp thị sử dụng người có sức ảnh hưởng/người nổi tiếng” (Creator/Influencer/Celebrity Marketing) và “Chiến dịch thương mại điện tử tích hợp kiểu mới” (Integrated E-commerce Innovation & Live Streaming) với chiến dịch mở bán mẫu minicar VF 3 vào tháng 5/2024.

Mang thông điệp và hình ảnh trẻ trung, chiến dịch giới thiệu và trình làng VF 3 tại Việt Nam đã tạo nên tiếng vang lớn, giúp đưa mẫu xe này đến gần hơn với khách hàng trẻ, hiện đại.

Lựa chọn của người trẻ hiện đại

VinFast VF 3 là mẫu xe mở ra phân khúc hoàn toàn mới ở thị trường ô tô trong nước, một chiếc xe mang dáng SUV nhưng kích thước nhỏ gọn. Xe mang phong cách thiết kế khối hộp, khác biệt với vẻ thanh thoát của các mẫu xe trước đó của thương hiệu Việt, tạo nên cá tính và sự hấp dẫn của dòng xe mới.

Về hiệu năng, VinFast VF 3 được trang bị một động cơ điện lắp ở cầu sau, công suất 43 mã lực, mô-men xoắn 110 Nm. Xe tăng tốc 0-50 km/h trong khoảng 5,3 giây. Dung lượng pin là 18,64 kWh, cho tầm hoạt động 210 km. Xe mất khoảng 36 phút sạc để đạt mức pin từ 10% lên 70%.

VinFast VF 3 với thiết kế trẻ trung và gọn gàng cùng giá bán siêu hấp dẫn, hướng đến đối tượng khách hàng trẻ tuổi.

VinFast VF 3 được trang bị các tính năng an toàn cơ bản bao gồm hệ thống phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử (EBD), cảm biến lùi và một túi khí ở ghế lái. Điểm vượt trội so với đối thủ trong cùng phân khúc là VF 3 còn có thêm hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), giúp xe an toàn hơn khi dừng và khởi động trên địa hình dốc. Camera lùi là trang bị tùy chọn cho VF 3.

Mặc dù có nội thất đơn giản, song VF 3 vẫn được VinFast lắp màn hình cảm ứng 10 inch ở táp-lô, gia tăng tính hiện đại của không gian bên trong và đáp ứng nhu cầu giải trí của người trẻ.

Với những ưu điểm vượt trội về bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí vận hành, cùng với sự phát triển của hệ sinh thái xe điện, thế hệ trẻ Việt Nam đang ngày càng ưa chuộng xe điện. Họ không chỉ xem xe điện là phương tiện di chuyển, mà còn là biểu tượng cho lối sống xanh, hiện đại và có trách nhiệm với cộng đồng.

Bài toán chi phí: Xe điện vs Xe xăng

Bên cạnh những lợi ích về môi trường, bài toán kinh tế vẫn là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn giữa xe điện và xe xăng.

Chi phí ban đầu

Xe điện thường có giá thành cao hơn xe xăng cùng phân khúc. Tuy nhiên, kể từ khi VinFast bắt đầu nhảy vào lĩnh vực xe điện, công ty này đang từng bước đưa giá xe điện về con số dễ tiếp cận hơn nhiều so với ngày trước.

Điển hình, VinFast VF 6 được bán ra với hai phiên bản: bản Base giá 675 triệu đồng và Plus giá 765 triệu đồng (chưa bao gồm giá pin). Với giá bán này, VinFast VF 6 được định vị khá gần gũi với các mẫu SUV khác trong phân khúc B.

Nếu chọn phương án thuê pin, khách hàng chỉ cần bỏ ra số tiền 240 triệu để có thể sở hữu VinFast VF 3, mẫu xe điện cỡ nhỏ “làm mưa làm gió” thị trường ô tô Việt kể từ khi ra mắt. Nếu mua luôn cả pin, giá xe là 322 triệu đồng. Nhưng nhìn chung, đây vẫn là những con số gần như “không tưởng” dành cho một chiếc tô tô hoàn toàn mới mà người tiêu dùng có thể mua.

Chi phí vận hành

Xe điện tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu, bảo trì, bảo dưỡng. Theo một số nghiên cứu, chi phí vận hành xe điện chỉ bằng 1/4 đến 1/5 so với xe xăng.

Tiết kiệm nhiên liệu:

+ Điện năng rẻ hơn xăng: Giá điện thường thấp hơn nhiều so với giá xăng, đặc biệt là khi bạn có thể sạc xe tại nhà vào ban đêm với giá điện thấp hơn.

+ Hiệu suất năng lượng cao: Xe điện chuyển đổi năng lượng hiệu quả hơn động cơ đốt trong, giúp giảm lượng năng lượng tiêu thụ trên mỗi km.

+ Tái tạo năng lượng phanh: Nhiều xe điện có khả năng tái tạo năng lượng phanh, giúp sạc lại pin khi giảm tốc, tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng.

Bảo trì, bảo dưỡng:

+ Ít bộ phận chuyển động: Động cơ điện có ít bộ phận chuyển động hơn động cơ đốt trong, giảm thiểu hao mòn và nhu cầu bảo trì.

+ Không cần thay dầu: Xe điện không cần thay dầu thường xuyên như xe xăng.

+ Hệ thống phanh bền bỉ hơn: Nhờ hệ thống phanh tái tạo năng lượng, má phanh trên xe điện ít bị mòn hơn.

Bởi những lợi ích nêu trên, nhiều người dùng đang có khuynh hướng chuyển dần sang sử dụng xe điện, khi mà giá cả xăng dầu liên tục biến động theo tình hình thế giới. Không chỉ phục vụ cho nhu cầu cá nhân, xe điện cũng dần là phương tiện được chọn để kinh doanh dịch vụ do có chi phí vận hành thấp hơn, từ đó tối ưu lợi nhuận.

Hệ sinh thái

Trạm sạc nhanh của VinFast được bố trí dày đặc ở dọc các tuyến quốc lộ, giúp người dùng có thể dễ dàng nạp năng lượng cho xe khi có nhu cầu.

Mặc dù vẫn một vài còn hạn chế so với hệ thống cây xăng truyền thống, nhưng những nỗ lực “phủ sóng” trạm sạc nhanh của VinFast cũng đã góp phần lớn để thay đổi cái nhìn của người dùng đối với xe điện.

Quan niệm xe điện chỉ đi loanh quanh trong phố giờ đây đã không còn, nhờ vào mạng lưới trạm sạc nhanh của VinFast hiện nay đã vô cùng phổ biến trên khắp các nẻo đường.

Kết luận

Xu hướng "phủ xanh" Việt Nam bằng xe điện đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người trẻ. Với sự tiên phong của VinFast và các thương hiệu khác, cùng với những chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, thị trường xe điện tại Việt Nam hứa hẹn sẽ bùng nổ trong tương lai gần, góp phần xây dựng một đất nước xanh, sạch và bền vững.