Vì sao nói VinFast VF 6 là "xe quốc dân cho người mới”?

Đầu tháng 10, VinFast VF 6 xuất sắc vượt qua 11 đối thủ nặng ký để được vinh danh ở hạng mục "xe quốc dân cho người mới” tại gala trao giải Better Choice Awards (BCA) 2024. Vậy điều gì đã giúp cho VinFast VF 6 chỉ vừa có mặt trên thị trường không lâu đã mau chóng được đề cao không chỉ bởi chuyên gia mà còn là người dùng?

Xe thương hiệu Việt, dành cho người Việt

VinFast VF 6 có ngoại hình mềm mại và năng động.

Mang đầy đủ các yếu tố để trở thành chiếc xe được chọn thắng giải, VinFast VF 6 thật sự không hoàn toàn gây bất ngờ bởi từ đầu, việc được phát triển bởi chính một thương hiệu Việt Nam đã giúp cho chiếc xe trở nên khác biệt.

Hơn ai hết, VinFast hiểu người Việt cần gì ở một chiếc xe, một phương tiện phải cân bằng được các yếu tố ngoại hình, công năng sử dụng và quan trọng là giá bán. Thuê pin là giải pháp hay giúp khách hàng không phải chi ra số tiền quá lớn, để sở hữu chiếc xe mạnh, nhiều công nghệ, và hơn hết là được sản xuất bởi chính người Việt.

Giá bán dễ tiếp cận

So với VinFast e34 trước đó, VinFast VF 6 có giá bán thấp hơn dù hiệu năng tốt hơn.

VinFast VF 6 được bán ra với hai phiên bản: bản Base giá 675 triệu đồng và Plus giá 765 triệu đồng (chưa bao gồm giá pin). Nếu mua kèm pin, giá tăng thêm 90 triệu đồng, nâng tổng giá của bản Base lên 765 triệu đồng và bản Plus lên 855 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, VinFast còn có một phiên bản khác đối với dòng xe này là VF 6S. Nếu lựa chọn phương án thuê pin, hãng đang có chính sách ưu đãi giảm giá trực tiếp, giúp chi phí mà khách hàng trả chỉ từ 580 triệu. Chính sách giá này có hạn đến ngày 30/11/2024, giúp cho VF 6 trở thành tâm điểm trong phân khúc khi sở hữu nhiều điểm vượt trội, và giờ lại có thêm giá bán hấp dẫn.

Chính sách thuê pin giúp khách hàng không phải cùng lúc chi quá nhiều tiền để sở hữu xe.

Không tính pin, VinFast VF 6 được định vị khá gần gũi với các mẫu SUV khác trong phân khúc B, chẳng hạn như Hyundai Creta (640-740 triệu đồng) hay Kia Seltos (599-719 triệu đồng). Khi mua kèm pin, giá VF 6 sẽ tiệm cận với những dòng xe Nhật có giá khá cao trong như Toyota Yaris Cross (730-838 triệu đồng) và Nissan Kicks (789-858 triệu đồng).

Mặc dù giá pin làm tăng chi phí, nhưng nếu tính toán hợp lý, người dùng đều có lợi từ phương án thuê hoặc mua pin bởi chi phí vận hành thấp hơn đáng kể so với xe xăng.

Thử so sánh với VinFast VF e34 - mẫu ô tô điện đầu tiên được thương hiệu Việt bán ra thị trường, giá bán của dòng xe này hiện tại là 710 triệu đồng (chưa bao gồm pin). Mặc dù vậy, nếu phân tích về phạm vi và trang bị thì đều không thể bằng VinFast VF 6. Điều đó cho thấy nỗ lực không ngừng của VinFast nhằm đưa giá bán của xe về con số dễ tiếp cận nhất, đồng thời đảm bảo gia tăng quyền lợi của khách hàng thông qua các nâng cấp về hiệu năng và tính năng thông minh, an toàn trên xe.

Sức mạnh và phạm vi vượt trội

VinFast VF 6 có sức mạnh vượt trội trong phân khúc xe SUV cỡ B tại thị trường Việt Nam.

VF 6 được trang bị một động cơ điện ở trục bánh trước, với công suất 134 mã lực và mô-men xoắn 135 Nm cho bản Base, và công suất 201 mã lực cùng mô-men xoắn 310 Nm cho bản Plus. Xe sử dụng chung pin 59,6 kWh, với phạm vi hoạt động 399 km cho bản Base và 381 km cho bản Plus.

Nhìn chung, quãng đường này quá đủ cho nhu cầu di chuyển trong đô thị. Giả sử mỗi ngày đi 30 km thì một tuần chỉ mới đi được 210 km, nói cách khác, một lần sạc thì có thể thoải mái gần hai tuần. Với nhu cầu đi xa, tầm hoạt động khoảng 400 km đủ để người dùng đi từ TP.HCM đến Đà Lạt mà không cần dừng lại sạc. Nếu có phát sinh nhu cầu sạc, thì việc đó cũng có thể dễ dàng được thực hiện, bởi mạng lưới các trạm sạc nhanh của VinFast hiện tại cũng đã phủ gần như khắp mọi miền tổ quốc.

Xe điện vốn có mô-men xoắn lớn, do đó gia tăng cảm giác lái thể thao.

Thông số sức mạnh của VF 6 vượt trội hơn so với hầu hết các đối thủ khác trong phân khúc xe SUV cỡ B tại Việt Nam. Điều này không quá khó lý giải bởi xe điện thường có khả năng bức tốc tốt với mô-men xoắn cực đại lớn hơn và có sớm.

Những đặc tính này không chỉ đáp ứng yêu cầu lái xe thể thao của những khách hàng trẻ mà còn giúp vận hành an toàn hơn, đặc biệt trong tình huống cần vượt xe một cách dứt khoát trên đường.

Thiết kế trẻ trung và năng động

VinFast VF 6 được chắp bút thiết kế bởi Torino Design, vì lẽ đó, chiếc xe sở hữu ngoại hình bắt mắt và trẻ trung. Xe sở hữu phong cách thiết kế mềm mại, với các góc bo tròn. Cụm đèn LED định vị hình chữ V nổi bật ở đầu xe, còn mặt ca-lăng được làm kín vì không cần tản nhiệt như xe xăng. Đèn hậu cũng có thiết kế tương tự đèn pha trước.

VinFast VF 6 nổi bật với kích thước độc đáo trong phân khúc SUV hạng B+. Dù chiều dài 4.238 mm có phần khiêm tốn hơn so với các đối thủ sử dụng động cơ xăng truyền thống, VF 6 lại sở hữu chiều rộng lên đến 1.820 mm, mang đến không gian nội thất rộng rãi.

Chiều cao 1.594 mm của xe nhỉnh hơn Hyundai Creta nhưng thấp hơn Honda HR-V. Điểm đáng chú ý nhất chính là chiều dài cơ sở lên đến 2.730 mm, vượt trội so với các đối thủ. VF 6S được trang bị bộ la-zăng 17 inch hoặc lên tới 19 inch với phiên bản tiêu chuẩn, góp phần tăng thêm vẻ thể thao và mạnh mẽ.

Nội thất của VF 6 được tối giản, với các nút bấm tối thiểu, màn hình trung tâm hướng về người lái và cần số dạng nút bấm. Xe không có đồng hồ tốc độ sau vô-lăng, giúp không gian trong xe trở nên rộng rãi hơn, đặc biệt là khoảng để chân cho hàng ghế sau. VinFast cũng sử dụng vật liệu da để bọc ghế ngồi, một trang bị phù hợp với các nước nhiệt đới như Việt Nam, vừa đảm bảo thoáng khí, vừa gia tăng tính sang trọng của nội thất xe.

Đầy đủ trang bị an toàn

VinFast VF 6 Plus được trang bị tổng cộng tới 21 tính năng hỗ trợ lái nâng cao, bao gồm nhiều công nghệ an toàn chủ động nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ va chạm. Có thể nói, đây là chiếc xe đạt mức an toàn vượt trội trong phân khúc SUV cỡ B.

Các tính năng này bao gồm: hỗ trợ lái trên cao tốc, duy trì và kiểm soát làn đường, giám sát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo giao thông và phanh tự động khẩn cấp.

Bên cạnh đó, VF 6 còn sở hữu gói dịch vụ thông minh VF Connect với nhiều tính năng nổi bật như: thiết lập và theo dõi hồ sơ người lái, gọi cứu hộ tự động, trợ lý ảo, và các dịch vụ giải trí, văn phòng. Theo đại diện của hãng, ô tô điện không chỉ khác biệt so với xe xăng ở công nghệ mà còn ở khả năng nâng cấp tính năng liên tục theo thời gian, mang đến trải nghiệm ngày càng thông minh và tối ưu hơn cho người dùng.

Những trang bị nói trên không những giúp VinFast VF 6 là một chiếc xe điện an toàn mà còn là một chiếc xe thông minh, có khả năng tương tác với người dùng.