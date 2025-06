VinaPhone gặp sự cố trên cả nước, người dùng "than trời" vì mất sóng

Theo thông báo từ phía VinaPhone, nguyên nhân là do "sự cố kỹ thuật" xảy ra vào trưa cùng ngày, ảnh hưởng đến việc liên lạc của khách hàng ở một số khu vực. Hãng cho biết đang khẩn trương xử lý và sự cố đang được khắc phục dần. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, nhiều người dùng phản ánh mạng vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn.

Google Trends ghi nhận các từ khóa như “vinaphone bị lỗi”, “vinaphone mất sóng”, “mạng vina bị lỗi” bất ngờ tăng vọt từ sau 11 giờ, cho thấy mức độ quan tâm cao đột biến. Dữ liệu tìm kiếm xuất phát từ ít nhất 16 tỉnh thành trải đều ba miền, bao gồm cả Hà Nội và TP.HCM, những khu vực có lượng thuê bao lớn. Trước thời điểm này, các từ khóa trên gần như không có lượng tìm kiếm đáng kể, cho thấy sự cố xảy ra đột ngột và trên diện rộng.

Người dùng mạng VinaPhone tại nhiều tỉnh thành đồng loạt mất sóng. (Ảnh chụp màn hình)

Trên mạng xã hội, làn sóng phàn nàn lan nhanh với hàng loạt người dùng chia sẻ tình trạng mất sóng, không vào được mạng. Nhiều bài đăng trên fanpage chính thức của VinaPhone cũng tràn ngập bình luận.

“Mạng sập không báo trước, công việc của tôi bị trì trệ suốt buổi trưa vì không gửi được tin nhắn qua Zalo, không gọi được khách hàng. Quá thất vọng”, một người dùng tại TP.HCM bình luận dưới bài đăng gần nhất của nhà mạng.

“Tôi tưởng điện thoại bị hỏng, reset máy đến 3 lần vẫn không có sóng”, người dùng Ngọc Hiền ở Đà Nẵng cho biết.

Một số cửa hàng điện thoại cũng phải nhanh chóng ra thông báo trấn an khách, khẳng định lỗi không phải do thiết bị mà do phía nhà mạng. Thậm chí có nơi dán giấy ngay tại cửa tiệm: “VinaPhone đang gặp sự cố, máy không có sóng không phải do lỗi máy”.

Người dùng lúng túng và mất thời gian xử lý sự cố không rõ nguyên nhân. (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, phía nhà mạng vẫn chưa đưa ra thời gian cụ thể khôi phục hoàn toàn dịch vụ. Với hơn 30 triệu thuê bao và chiếm 22,8% thị phần viễn thông di động tại Việt Nam, sự cố lần này cho thấy tầm ảnh hưởng không nhỏ của VinaPhone tới hoạt động thường nhật của người dân.

“Không nghĩ giữa năm 2025 rồi mà nhà mạng lớn còn để xảy ra sự cố kiểu này. Mong lần sau có cách xử lý chủ động và chuyên nghiệp hơn”, một người dùng chia sẻ trên Facebook, thu hút hàng trăm lượt đồng tình.

Vụ việc đang tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận và cộng đồng mạng.