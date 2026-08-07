Vinamilk sắp có thêm 8000 con bò

Vinamilk sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống trang trại nhằm đảm bảo nguồn cung sữa tươi (hiện đã vượt nhu cầu của năm 2027).

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư quý 2/2026, ban lãnh đạo Vinamilk (mã VNM) đã có những cập nhật với nhà đầu tư về tình hình kinh doanh trong nước, xuất khẩu, kế hoạch mở rộng của doanh nghiệp.

Theo cập nhật từ Vietcap, Vinamilk sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống trang trại nhằm đảm bảo nguồn cung sữa tươi (hiện đã vượt nhu cầu của năm 2027).

Trong năm 2026, các trang trại hiện hữu sẽ tiếp tục tăng quy mô đàn, đồng thời hai trang trại mới đang trong kế hoạch triển khai: Tây Ninh 2 (8.000 con bò, 678 ha, bên cạnh đàn 8.000 con hiện có của Tây Ninh 1) và trang trại Bình Định sắp tới. Vietcap cho rằng các khoản đầu tư này sẽ đảm bảo nguồn cung sữa tươi đến năm 2028.

Đánh giá về triển vọng nửa cuối năm, Vietcap cho rằng biên lợi nhuận gộp của Vinamilk sẽ duy trì ổn định ở mức tương đương 6T/2026, không có biến động đáng kể. Giá nguyên vật liệu đã được chốt đến cuối năm. Mức tăng chi phí đầu vào vẫn trong tầm kiểm soát.

Vinamilk đã thực hiện tăng giá nhẹ 3-4% vào đầu tháng 4. Ban lãnh đạo cho biết doanh nghiệp chưa có kế hoạch tăng giá bán trong 6 tháng cuối năm nhằm chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng, thay vào đó thúc đẩy tăng trưởng doanh thu thông qua mở rộng sản lượng và cải thiện cơ cấu sản phẩm.

Đối với hoạt động xuất khẩu, lãnh đạo Vinamilk cho biết xung đột tại khu vực Biển Đỏ từng gây ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển, buộc doanh nghiệp phải thay đổi tuyến hàng hải để duy trì giao hàng. Tuy nhiên, tình hình hiện đã có dấu hiệu lắng dịu và Vinamilk vẫn giữ nguyên mục tiêu xuất khẩu trong quý 3.

Doanh nghiệp cũng tiếp tục áp dụng linh hoạt hai hình thức giao dịch FOB và CIF tùy theo từng thị trường nhằm tối ưu biên lợi nhuận và chia sẻ rủi ro vận chuyển với khách hàng.

Tại thị trường Campuchia, công ty con Angkormilk ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, lãnh đạo Vinamilk cũng lưu ý mức tăng này khó duy trì trong các quý cuối năm do nền so sánh của cùng kỳ năm 2025 đã ở mức cao.