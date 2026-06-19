Chuyện gì đây: Chủ tịch cùng toàn bộ hội đồng quản trị công ty đồng loạt xin từ chức ngay trước đại hội

Ông Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp TCSC từ tháng 7/5/2019 nay.

CTCP Chứng khoán Thành Công (TCSC, mã: TCI) vừa công bố việc nhận được đơn xin từ nhiệm của ba thành viên Hội đồng quản trị.

Cụ thể, trong đơn viết ngày 18/6, ông Nguyễn Khánh Linh đã xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Chứng khoán Thành Công với lý do cá nhân. Ông Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp TCSC từ tháng 7/5/2019 và hiện không sở hữu cổ phiếu TCI.

Được biết, ông Nguyễn Khánh Linh có trình độ Thạc sĩ Tài chính, từng là giảng viên tại Đại học Ngân hàng TP HCM. Ông cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các tổ chức như CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt, CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP HCM.

Hiện ông Linh là Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Y tế TP HCM, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Bông Bạch Tuyết cùng một số doanh nghiệp khác thuộc Sài Gòn 3 Group.

Cùng ngày, ông Nguyễn Quốc Việt - Phó Chủ tịch HĐQT TCSC và và ông Nguyễn Đông Hải – Phó Chủ tịch HĐQT TCSC, cũng có đơn xin từ nhiệm chức vụ.

Trước đó, 2 thành viên HĐQT là ông Trần Bảo Toàn và ông Đinh Trần Lạc Thiện cũng đã xin từ nhệm. Như vậy toàn bộ HĐQT TCSC hiện tại đều đã có đơn xin từ nhiệm.

Theo kế hoạch, ngày 20/6 tới đây, công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại TP HCM. Ban lãnh đạo dự kiến trình cổ đông phương án bầu mới 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.

Trong danh sách ứng viên được công bố, hiện có bà Vũ Thị Như Mai và ông Phạm Trần Hoàn.

Bên cạnh việc kiện toàn HĐQT, Chứng khoán Thành Công cũng trình cổ đông phương án miễn nhiệm 3 thành viên Ban kiểm soát gồm bà Trần Thị Nhàn, bà Trương Thị Hồng Nhạn và ông Nguyễn Trung Hiếu.

Tại kỳ họp tới, HĐQT Chứng khoán Thành Công sẽ trình cổ đông kế hoạch năm 2026 với mục tiêu doanh thu 233 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 14 tỷ đồng. Công ty tiếp tục không thực hiện chi trả cổ tức.

Về kế hoạch tăng vốn, Chứng khoán Thành Công dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tương ứng phát hành thêm gần 58 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, thu về tối đa gần 580 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được dự kiến được sử dụng để bổ sung hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán, đồng thời đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các loại giấy tờ có giá khác.

Công ty cũng trình kế hoạch phát hành riêng lẻ hơn 57,81 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, dự kiến huy động khoảng 578 tỷ đồng trong năm 2026.

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ 1.156 tỷ đồng lên 1.734 tỷ đồng.