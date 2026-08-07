Quốc gia đầu tiên cho nhân viên nghỉ phép chăm thú cưng bị ốm: Tối đa 3 ngày, hưởng nguyên lương!

Thú cưng ốm nặng, người lao động có thể xin nghỉ làm để chăm sóc mà vẫn được hưởng nguyên lương.

Italy đã làm được điều mà chưa quốc gia nào trên thế giới làm được: Thông qua chế độ nghỉ phép có lương dành cho người lao động có nuôi thú cưng, trong trường hợp thú cưng của họ bị ốm nặng, cần tập trung chăm sóc.

Theo Animals Around the Global, Italy đã chính thức công nhận việc chăm sóc một thú cưng bị bệnh nặng, là lý do hợp lệ để người lao động xin nghỉ phép khẩn cấp mà vẫn được hưởng lương. Trong trường hợp đáp ứng đủ điều kiện, họ có thể nghỉ tối đa 3 ngày mỗi năm để chăm sóc vật nuôi.

Để được chấp thuận, người lao động phải cung cấp giấy xác nhận của bác sĩ thú y, chứng minh thú cưng đang trong tình trạng cần được chăm sóc khẩn cấp. Bên cạnh đó, vật nuôi cũng phải được đăng ký thông tin và gắn microchip theo quy định.

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Chính sách này không được thông qua một cách đột ngột, mà được xây dựng trên nền tảng của một vụ việc pháp lý đáng chú ý xảy ra tại Italy từ năm 2017, được biết đến với tên gọi “vụ Cucciola”. Năm đó, nữ thủ thư tại một trường đại học ở Rome đã xin nghỉ làm để chăm sóc chú chó English Setter đã lớn tuổi của mình. Trong vụ kiện sau đó để đòi quyền hưởng nguyên lương trong những ngày nghỉ vì thú cưng bị ốm, bà đã thắng kiện.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, đội ngũ luật sư của bà lập luận rằng theo Điều 727 Bộ luật Hình sự Italy, việc để một con vật rơi vào tình trạng đau đớn nghiêm trọng có thể cấu thành hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, việc người chủ ở nhà chăm sóc, không để vật nuôi bị đau đớn quá mức, không chỉ đơn thuần là một lựa chọn cá nhân mà còn có thể được xem là trách nhiệm pháp lý.

Phán quyết trong vụ việc năm 2017 được xem là một bước ngoặt trong cách nhìn nhận trách nhiệm của con người đối với vật nuôi tại Italy. Từ một vụ việc cụ thể, quan điểm pháp lý này dần tạo nền tảng cho những quy định rộng hơn liên quan đến quyền lợi của người lao động khi thú cưng của họ bị ốm và cần được chăm sóc.

Đằng sau chính sách này còn là sự thay đổi trong mối quan hệ giữa con người và vật nuôi. Với hàng triệu gia đình ở Italy, chó, mèo nói riêng hay thú cưng nói chung không còn đơn thuần là vật nuôi, mà đã trở thành một phần của gia đình. Khi chúng mắc bệnh, việc đưa đi khám, điều trị hay chăm sóc tại nhà đôi khi đòi hỏi người chủ phải dành nhiều thời gian, thậm chí không thể tiếp tục công việc như bình thường.

Với chính sách mới này, Italy đang cho thấy pháp luật có thể phải thay đổi để phản ánh sự thay đổi đó trong đời sống xã hội. Trong khi tại nhiều quốc gia, thú cưng về mặt pháp lý vẫn chủ yếu được xếp vào nhóm tài sản, cách tiếp cận của Italy đặt trọng tâm nhiều hơn vào trách nhiệm chăm sóc một sinh vật đang đau ốm.

Đối với những người từng phải vội vã rời công sở hoặc nghỉ làm để đưa thú cưng đến bệnh viện, chính sách này có thể mang đến một thay đổi đáng kể. Thay vì phải lựa chọn giữa công việc và việc chăm sóc thú cưng đang đau ốm, người lao động có thêm một khoảng thời gian được pháp luật công nhận và bảo vệ để xử lý tình huống khẩn cấp.

Ảnh minh họa

Cũng trong năm 2026, Thượng viện Ý đã thông qua một đề xuất yêu cầu Chính phủ đánh giá khả năng đưa dịch vụ chăm sóc và điều trị thú cưng, bao gồm dịch vụ thú y, thuốc thú y và bảo hiểm sức khỏe cho vật nuôi, vào các chương trình phúc lợi doanh nghiệp.

Dù mới chỉ áp dụng trong những trường hợp đáp ứng các điều kiện nhất định, chính sách cho người lao động nghỉ phép tối đa 3 ngày/năm và được hưởng nguyên lương của Italy, đang mở ra một cách nhìn khác về mối quan hệ giữa quyền lợi của người lao động và trách nhiệm đối với thú cưng. Khi vật nuôi ngày càng giữ vị trí quan trọng trong nhiều gia đình, câu chuyện này cũng đặt ra câu hỏi: Liệu nơi làm việc trong tương lai có cần linh hoạt hơn với những tình huống liên quan đến thú cưng hay không?

(Nguồn: Hirunews)