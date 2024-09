Viettel Post, J&T, Giao Hàng Nhanh... trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường chuyển phát: đầu tư công nghệ đến cả triệu USD mà vẫn ngay ngáy sợ bị “phốt”

Các dự báo của các tổ chức phân tích thị trường Precedence Research và Drewry đều nhận định đến cuối năm 2023 và sang năm 2024, thương mại điện tử tiếp tục là một trong những nhân tố chính là động lực tăng trưởng của thị trường logistics toàn cầu. Bên cạnh đó cũng như những cải thiện về hạ tầng và khả năng kết nối tốc độ cao.



Thương mại điện tử, hay mua hàng online, đang đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng của thị trường logistics nội địa. Theo khảo sát của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), thương mại điện tử trong quý I/2023 đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng trên 22% so với cùng kỳ năm trước, với dự báo năm 2023 có thể đạt trên 25% và quy mô vượt 20 tỷ USD.

Sự bùng nổ này không chỉ làm thay đổi cách thức mua sắm của người tiêu dùng mà còn tạo ra nhu cầu lớn về dịch vụ logistics, đặc biệt là trong việc quản lý và vận chuyển hàng hóa. Như một lẽ tất nhiên, dịch vụ giao hàng chặng cuối đang trở thành một yếu tố then chốt trong chiến lược của các nhà bán lẻ và các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam.

Theo Datex, giao hàng chặng cuối, vốn dĩ chiếm đến 28% tổng chi phí vận chuyển hàng hóa, đang dần trở thành yếu tố quyết định trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử đã làm nổi bật tầm quan trọng của dịch vụ giao hàng chặng cuối, yêu cầu các doanh nghiệp phải đầu tư vào công nghệ và cải tiến quy trình để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Các công ty như Giao Hàng Nhanh (GHN), BEST Express Vietnam hay Viettel Post, Nhất Tín Logistics J&T Express đang dẫn đầu trong lĩnh vực giao hàng chặng cuối với nhiều cải tiến về dịch vụ và công nghệ. Có thể kể đến J&T Express đã đạt được thành công đáng kể nhờ việc cung cấp dịch vụ cho TikTokShop và triển khai các tính năng mới như thông báo đơn hàng qua Zalo, hay VNPost đã ứng dụng xe điện vào chuyển phát.

Tuy nhiên, một doanh nghiệp tham gia dịch vụ giao hàng chặng cuối đối mặt với hai rủi ro lớn. Một, từ các đối thủ trong thị trường màu mỡ nhưng yêu cầu cực cao. Và hai, từ chính những người sử dụng dịch vụ.

Với số lượng đơn hàng online nhiều như hiện tại, một doanh nghiệp khó có thể làm hài lòng tất cả khách hàng. Chỉ một vài món đồ giao chậm trễ hay không đúng ý khách, doanh nghiệp sẽ phải ngay lập tức tính kế xử lý khủng hoảng. Khủng hoảng tiềm năng cứ tích tụ ngày một nhiều khi hàng hóa liên tục được chuyển đi. Không phải doanh nghiệp nào cũng đủ bản lĩnh để trụ vững trong ngành dịch vụ này.

Dưới đây là một số doanh nghiệp tiêu biểu trong dịch vụ giao hàng chặng cuối, vốn thân thuộc với người dùng Việt Nam mà cũng liên tục ứng dụng “đổi mới sáng tạo”, tìm cách tối ưu khả năng vận chuyển của mình để làm hài lòng hàng triệu người dùng dù là khó chiều nhất.

GHN - Tự động hóa là đổi mới sáng tạo

Sở hữu hệ thống băng tải phân loại hàng tự động đầu tiên tại Việt Nam, GHN đã nâng cao năng suất lên đến mức đáng kinh ngạc là 30.000 đơn/giờ, một minh chứng cho thấy sức mạnh của sự đổi mới và sáng tạo.

Đầu tư hơn 2 triệu USD vào công nghệ này không chỉ giúp GHN tiết kiệm đáng kể nhân công mà còn tối đa hóa thời gian vận hành và giảm thiểu sai sót, điều này không chỉ nâng cao hiệu quả vận chuyển mà còn củng cố sự tin cậy và đảm bảo an toàn cho hàng hóa của khách hàng. Hệ thống tự động hóa này chính là nhân tố quan trọng góp phần vào việc đảm bảo hàng hóa luôn được giao nhanh chóng và ổn định, nhất là trong những mùa mua sắm cao điểm.

Bên cạnh đó, GHN còn thể hiện sự đổi mới của mình thông qua App GHN - một ứng dụng vận chuyển tiện ích với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, thực sự thay đổi cách thức người dùng kết nối và sử dụng dịch vụ vận chuyển. Việc tích hợp công nghệ API càng làm tăng thêm sự thuận lợi cho khách hàng khi kết nối với hệ thống đơn hàng của các sàn thương mại điện tử, cho phép quản lý và kiểm soát dễ dàng ngay cả trong quá trình giao nhận.

J&T Express - Tiên phong công nghệ, đột phá dịch vụ vận chuyển

Trong thời đại công nghệ số, J&T Express đã khẳng định vị thế là một trong những nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng đầu, với những đổi mới không ngừng nhằm mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.

Công ty này đã ứng dụng thành công công nghệ mã vạch thông minh và điện toán đám mây vào tiếp nhận và xử lý đơn hàng, từ đó nâng cao độ chính xác và bảo mật thông tin. Với việc giảm thiểu sai sót từ khâu đầu tiên, J&T Express đã cải thiện đáng kể hiệu quả công việc, rút ngắn thời gian xử lý, và tối ưu hóa quy trình vận hành.

Sự đổi mới mạnh mẽ tiếp tục được thể hiện rõ qua việc tự động hóa quản lý kho bãi và giao nhận, giúp kiểm soát chặt chẽ quy trình từ xuất kho đến tay người mua. Đồng thời, sự hợp tác với KAIO, nền tảng hỗ trợ bán hàng livestream, đã đem đến một giải pháp toàn diện, hiện đại hóa hoạt động kinh doanh online, giúp các nhà bán lẻ chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.



J&T Express không chỉ đẩy mạnh cải tiến về mặt công nghệ mà còn chú trọng đến trải nghiệm người dùng. Qua đó, dịch vụ của hãng cho phép theo dõi đơn hàng theo thời gian thực và quản lý tài chính minh bạch, tạo điều kiện để khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ.

Thêm vào đó, việc nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam đã chứng minh J&T Express không chỉ phù hợp với xu hướng thị trường mà còn đi đầu trong việc áp dụng công nghệ mới. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí và thời gian cho người bán mà còn đem đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm online độc đáo và tiện lợi.

Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) - Vinh danh khẩu hiệu “Make in Vietnam”

Trong những năm qua, GHTK đã trở thành cái tên không thể thiếu khi nhắc đến những đột phá trong lĩnh vực dịch vụ bưu chính tại Việt Nam.

Nguyên nhân dẫn đến thành công của GHTK không chỉ nằm ở việc sở hữu một mạng lưới rộng khắp với 63 tỉnh thành, mà còn ở việc áp dụng công nghệ thông minh trong từng quy trình vận chuyển. Họ đã tự phát triển nền tảng GHTK App, một ứng dụng di động sáng tạo, phản ánh rõ nét bản sắc công nghệ Việt. Ứng dụng này không chỉ góp phần giảm thiểu thời gian giao nhận hàng hóa, mà còn mang đến cho người dùng một giao diện thân thiện và dễ sử dụng.

Sự tin cậy và an toàn trong dịch vụ được GHTK chứng minh qua mức độ tăng trưởng và lợi nhuận ấn tượng, làm đối tác đắc lực cho hàng triệu nhà bán lẻ trực tuyến. Sau 11 năm xuất hiện trên thị trường giao nhận, GHTK hiện có mặt tại 63 tỉnh thành với hơn 1.500 điểm giao nhận. Công ty có khoảng 30.000 nhân viên giao hàng và sở hữu hệ thống 600.000 m2 nhà kho. Hiện đơn vị này cán mốc 1,5 tỷ đơn hàng luân chuyển qua hệ thống.

Tóm lại, với việc liên tục đổi mới và nâng cấp, GHTK không chỉ khẳng định vị thế là nhà cung cấp dịch vụ bưu chính hàng đầu, mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho sự phát triển sáng tạo trong ngành dịch vụ vận chuyển, góp phần làm giàu thêm cho nền kinh tế kỹ thuật số Việt Nam.

BEST Express Vietnam - Đại Diện Tiêu Biểu Của Sự Đổi Mới Trong Ngành Vận Chuyển

Trong bối cảnh ngành logistics không ngừng thay đổi và phát triển, BEST Express Vietnam đã khẳng định vị thế đột phá của mình qua việc áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến. Điển hình là ứng dụng AI SAAS - giải pháp chuỗi cung ứng thông minh, giúp nâng cao hiệu suất và độ chính xác trong quy trình vận chuyển hàng hóa. Đáng chú ý, hệ thống tự động tại các trung tâm phân loại BEST, với khả năng phân loại nhanh chóng, đã góp phần tích cực vào việc nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ.

BEST Express còn nổi bật với sự tin cậy và an toàn trong hoạt động của mình. Công ty đã chứng minh cam kết không ngừng nghỉ với việc vận hành xuyên lễ Quốc khánh vừa qua, hỗ trợ các chủ shop bán hàng online trong giai đoạn mua sắm cao điểm, điều ít có đơn vị vận chuyển nào làm được. Hệ thống phương tiện đầu tư mạnh mẽ với gần 200 xe đa dạng giúp đảm bảo hiệu quả và an toàn cho hàng hóa người dùng.

Không chỉ dừng lại ở đó, sự hợp tác chiến lược giữa BEST Express và AIZEN, công ty từ Hàn Quốc với chuyên môn kết hợp AI và xe điện, đã mở ra những cơ hội mới cho các shipper trong việc tiếp cận các giải pháp tài chính thông minh. Với chuyên môn sâu về AI và được ghi nhận toàn cầu, BEST Express và AIZEN đang ứng dụng thành thạo các sáng kiến xanh vào ngành dịch vụ.

Trải nghiệm người dùng luôn được BEST Express đặt lên hàng đầu. Thanh toán không tiền mặt, kênh livechat, tổng đài chăm sóc khách hàng hoạt động liên tục, cùng ứng dụng di động thông minh là minh chứng cho sự chú trọng vào mục tiêu này, giúp khách hàng có thể dễ dàng quản lý, theo dõi đơn hàng của mình một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Nhất Tín Logistics - Sự đổi mới tạo nên sự khác biệt

Trong thế giới vận chuyển và logistics nhanh chóng hiện nay, Nhất Tín Logistics đã khẳng định mình không chỉ là một cái tên đơn thuần trong ngành mà còn là biểu tượng của sự đổi mới và hiệu quả. Hợp tác cùng Zebra Technologies, Nhất Tín Logistics đã triển khai giải pháp quét mã vạch tiên tiến, mở ra kỷ nguyên mới cho quy trình vận chuyển thông minh, tăng hiệu quả hoạt động lên 15% và cắt giảm đáng kể chi phí vận hành.

Công nghệ quét mã vạch cầm tay và để bàn với khả năng nhận diện mã vạch cực kỳ nhanh chóng, đảm bảo thông tin chính xác, làm giảm thiểu sai sót và thúc đẩy tốc độ giao hàng. Đây không chỉ là bước tiến về mặt công nghệ mà còn thể hiện sự quan tâm đến trải nghiệm người dùng, khi mỗi bưu kiện đều được truy vấn một cách chính xác và nhanh chóng.

Sự sáng tạo không dừng lại ở đó, Nhất Tín đã nhận ra tiềm năng của việc tích hợp vận chuyển công cộng vào quy trình theo dõi và giao hàng của mình, như việc kết nối với hệ thống đường sắt đô thị tại Việt Nam. Sáng kiến giúp tăng thêm tỷ lệ kết nối trả hàng đúng giờ lên tới 10% và tối ưu hóa chi phí vận chuyển, đồng thời giúp khách hàng kiểm soát chi phí logistics nhưng vẫn đảm bảo thời gian chuyển hàng toàn trình.



Thành tựu đạt được không chỉ thể hiện qua con số ấn tượng với mốc doanh thu trên 1 nghìn tỷ đồng mà còn qua sự tin tưởng và lựa chọn của các thương hiệu lớn. Nhất Tín Logistics không chỉ làm thay đổi bộ mặt của ngành logistics tại Việt Nam mà còn tạo nên tiêu chuẩn mới cho dịch vụ vận chuyển hiện đại, an toàn và tiết kiệm.

Viettel Post - Gây dựng nền tảng vững chắc cho logistics tương lai

Trong thời đại công nghệ 4.0 bùng nổ, Viettel Post không ngừng đổi mới để khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành logistics. Vượt trội với các giải pháp công nghệ tiên tiến như Hệ thống NOC, Cân IoT, và Túi chip RFID, Viettel Post đã tạo ra một cuộc cách mạng trong việc quản lý và vận hành dịch vụ vận chuyển, từ đó đem lại trải nghiệm không giới hạn cho khách hàng.

Hệ thống NOC theo dõi hành trình của từng đơn hàng thời gian thực. Hệ thống giám sát thông minh gồm công nghệ Digital Twin, camera AI, kiểm soát trạng thái của toàn bộ hệ thống thiết bị và hoạt động khai thác hàng hóa, phát hiện và cảnh báo về các hành vi bất thường, giúp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Hệ thống NOC giám sát tức thì 372 chỉ tiêu chất lượng và 241 chỉ tiêu kinh doanh, giúp Viettel Post nhanh chóng định vị và giải quyết các vấn đề, đảm bảo 100% chỉ tiêu chất lượng và kinh doanh, đồng thời giảm 75% thời gian báo cáo mỗi ngày và giảm 80% thời gian lấy dữ liệu.

Với Cân IoT, việc kết nối và truyền dữ liệu qua Bluetooth đã tối ưu quá trình giao nhận hàng hóa, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp lẫn khách hàng. Đối với túi chip RFID, đây là túi tái sử dụng nhiều lần để chứa bưu kiện trong quá trình vận chuyển nội bộ Viettel Post. Túi chip RFID cung cấp khả năng phát hiện túi trong hệ thống tuyệt vời ở mức 99,99%, cho phép tất cả tải kiện có thể được xác định dễ dàng nhờ mã định danh duy nhất của thẻ RFID.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Viettel Post đã không ngừng cải tiến giao diện người dùng và tối ưu hóa ứng dụng di động, mang đến một hệ sinh thái logistics đa dạng và toàn diện. Khách hàng giờ đây có thể truy cập vào dịch vụ chuyển phát, kho vận, thương mại điện tử và nhiều hơn nữa, với chỉ một vài thao tác đơn giản trên thiết bị di động của mình.



Viettel Post không chỉ tập trung vào hiệu suất kinh doanh mà còn chú trọng đến chất lượng dịch vụ khách hàng. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ này đã được ghi nhận qua hàng loạt giải thưởng danh giá, trong đó có giải "Chuyển đổi số Việt Nam" suốt 3 năm liền. Kết quả ấn tượng với doanh thu và lợi nhuận tăng vọt đã chứng minh Viettel Post không chỉ là người chơi sáng giá trong thị trường nội địa mà còn mở rộng tầm vóc ra toàn cầu.

Swift247 - Đội ngũ phương tiện chuyển phát có cả … máy bay

Swift247 đã nổi lên như một biểu tượng của sự đổi mới trong ngành vận chuyển nhanh chóng và hiệu quả tại Việt Nam. Được thành lập từ năm 2019, Swift247 không ngừng chứng tỏ sức mạnh công nghệ qua việc kết nối vận chuyển đa phương thức, đặc biệt là sự hợp tác chiến lược với Vietjet Air, một trong những hãng hàng không lớn nhất Việt Nam.

Với tầm nhìn trở thành nhà cung cấp dịch vụ logistic hàng đầu châu Á, Swift247 đã đưa ra thị trường các dịch vụ chuyển phát nhanh hỏa tốc, tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng, đồng thời khách hàng theo dõi hàng hóa của mình một cách chính xác, liên tục 24/7. Thông qua ứng dụng di động, việc gửi và nhận hàng trở nên linh hoạt và thuận tiện hơn bao giờ hết, chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên smartphone.

Swift247 đã tạo ra một làn sóng mới trong ngành vận chuyển, làm gia tăng sự hài lòng của khách hàng nhờ vào dịch vụ chuyển phát nhanh bằng máy bay với thời gian chỉ từ 5 giờ đối với quãng đường gần 2000km. Hơn nữa, sự hợp tác với Grab đã mở rộng tiềm năng vận chuyển "nước rút" tới mọi ngóc ngách của đất nước.

VNPost - "Ngôi sao đổi mới" trong lĩnh vực Dịch vụ Vận chuyển

Trong bối cảnh thị trường dịch vụ vận chuyển đầy cạnh tranh và thách thức, VNPost đã nổi lên như một "ngôi sao đổi mới", mang lại cho khách hàng những dịch vụ đáng tin cậy, hiệu quả và đặc biệt là những sáng kiến thân thiện với môi trường.

Việc tăng cường nhân lực công nghệ chủ chốt và phát triển sàn thương mại điện tử Buudien.vn không chỉ cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Bên cạnh đó, sự khéo léo trong việc kết hợp giữa các giá trị truyền thống và ứng dụng công nghệ số là bước tiến vượt bậc, thể hiện qua việc VNPost "bắt tay" với Honda Việt Nam để sử dụng xe điện trong giao hàng.

Điều này không chỉ cải thiện hiệu quả năng lượng mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường - một hành động thiết thực hướng tới mục tiêu chiến lược Trung hòa carbon.

VNPost đã làm mới hình ảnh của mình với sự chính xác, tin cậy trong việc giao hàng, đồng thời tạo nên một nền tảng mạnh mẽ cho thương hiệu trong ngành dịch vụ vận chuyển.

Kết

Chuyển đổi số đang trở thành xu hướng chủ đạo trong ngành logistics tại Việt Nam. “Logistics 4.0” đang được áp dụng rộng rãi, với mục tiêu tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng thông qua số hóa và tự động hóa. Các doanh nghiệp phải tự đổi mới chính mình để không bị tụt lại, nhất là trong một môi trường cạnh tranh với nhiều khách hàng khó tính.

Theo khảo sát, 88,6% doanh nghiệp logistics cho rằng thương mại điện tử là động lực chính thúc đẩy chuyển đổi số. Công nghệ như phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, và Internet vạn vật đang được ứng dụng để cải thiện quy trình và an toàn trong quản lý vận chuyển và kho bãi.

Điện toán đám mây giúp doanh nghiệp lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hiệu quả, trong khi chuỗi khối cải thiện minh bạch và an ninh trong quản lý chuỗi cung ứng. Sự chuyển đổi này không chỉ giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh mà còn hỗ trợ việc giải quyết các thách thức trong quản lý chuỗi cung ứng.