VietinBank “Trao tay thế hệ – Tiếp lửa tự hào”

Gần 4 thập kỷ đồng hành cùng đất nước

Ra đời cùng công cuộc đổi mới của đất nước, từng bước hội nhập quốc tế, tiến vào kỷ nguyên số, mỗi bước đi của VietinBank đều đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, khơi dòng chảy tài chính bền bỉ, góp sức kiến thiết Tổ quốc. Hành trình ấy được VietinBank tái hiện đầy cảm xúc qua chiến dịch "Trao tay thế hệ, Tiếp lửa tự hào" đúng vào dịp đại lễ của đất nước. Đặc biệt tập 29 của series "80 Giấc mơ Việt Nam" đã tái hiện sinh động hành trình "gần 4 thập kỷ VietinBank đồng hành tiếp lửa khát vọng dân tộc Việt Nam".

Trải qua 37 năm hình thành và phát triển, VietinBank đã đồng hành cùng những dự án trọng điểm quốc gia, đầu tư vào hạ tầng, năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, không ngừng tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng, xây dựng hàng nghìn mái ấm, trường học cho trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Nối tiếp hành trình gần bốn thập kỷ, VietinBank đang bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng đổi thay mạnh mẽ, khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, kiến tạo một hệ sinh thái tài chính thông minh, tiện ích vượt trội, mang đến những trải nghiệm ngân hàng đẳng cấp quốc tế cho người Việt.

Kết nối cảm xúc với thế hệ trẻ thông qua cách kể chuyện sáng tạo

Một điểm nổi bật của chiến dịch "Trao tay thế hệ, Tiếp lửa tự hào" là cách VietinBank lựa chọn câu chuyện và kể chuyện. Với chuỗi bài "Tiền tệ kể chuyện tự hào", những hình ảnh quen thuộc trên đồng tiền Việt Nam trở thành cánh cửa vượt thời gian, đưa bạn đọc đến với lịch sử, văn hóa và danh thắng đất nước, qua đó khơi dậy tình yêu với đất nước.

Hình ảnh các nữ công nhân đang làm việc hăng say và tập trung tại Nhà máy dệt Nam Định (nơi có phong trào công nhân cách mạng phát triển mạnh) trên tờ tiền mệnh giá 2000 đồng.

Chuỗi 5 bài đăng "Tiền tệ kể chuyện tự hào" bắt đầu từ việc chia sẻ hình ảnh ở mặt sau của các tờ tiền cotton mệnh giá 100, 200, 500 đồng gợi nhớ về ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Tiếp đến là sự kiện đổi tiền năm 1985 và sự ra đời của tờ 1.000, 2.000, 5.000 đồng phản ánh bước ngoặt cải cách, đánh dấu công cuộc chuyển mình từ bao cấp sang kinh tế thị trường. Tiền polymer phát hành năm 2003 trở thành biểu tượng của tiến bộ công nghệ, chống làm giả, song song là dấu mốc đất nước hội nhập sâu rộng.

Và cuối cùng, thẻ VietinBank Visa Signature phiên bản giới hạn kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mang trên mình hình ảnh cờ đỏ sao vàng, được đưa vào như điểm kết của "tour tham quan tiền tệ", đánh dấu kỷ nguyên thanh toán hiện đại, nơi tinh thần dân tộc hòa quyện cùng công nghệ 4.0. Nhờ cách kể sáng tạo này, VietinBank đã giúp giới trẻ hiểu rằng tiền không chỉ để giao dịch, mà còn là nhân chứng của lịch sử và văn hóa Việt Nam, là nơi lưu giữ những giá trị trường tồn mà những người trẻ có trách nhiệm kế thừa.

Thẻ VietinBank Visa Signature với điểm nhấn nổi bật là biểu tượng cờ đỏ sao vàng.

Lan tỏa niềm tự hào dân tộc từ những câu chuyện giản dị

Điều làm nên nét đặc biệt của chiến dịch "Trao tay thế hệ – Tiếp lửa tự hào" còn là những câu chuyện chân thật từ con người VietinBank. Trong không khí hướng về 2/9, bộ ảnh "Lời chúc trao tay - Tiếp lửa tự hào" đã ghi lại cảm xúc, lời chúc và thông điệp gửi Tổ quốc của mỗi cán bộ nhân viên.

"Một tài khoản – triệu niềm tin cho Việt Nam vươn mình". "Chúc Việt Nam vững vàng bản lĩnh, giàu mạnh phồn vinh, hội nhập toàn cầu". "Một giao dịch nhỏ, triệu niềm tin lớn". "Cùng vươn mình mạnh mẽ trên hành trình số hóa của dân tộc"... Mỗi lời chúc là một niềm tin, niềm tự hào, là lời hiệu triệu mạnh mẽ, và khi đặt cạnh nhau đã tạo thành bản hòa ca của tình yêu nước. Khi lan tỏa trên mạng xã hội, những hình ảnh này đã chạm vào cảm xúc công chúng. Người xem không chỉ thấy một ngân hàng, mà thấy một cộng đồng đang đồng lòng gửi gắm niềm tin cho tương lai đất nước.

Những lời chúc như những ngọn lửa nhỏ, cùng thắp lên niềm tin vào một Việt Nam rực rỡ, phát triển, mang đậm tinh thần "Trao tay thế hệ, Tiếp lửa tự hào", để những giá trị tốt đẹp của quá khứ và hiện tại được tiếp nối và không ngừng lan tỏa, lớn mạnh.

80 năm nhìn lại, tinh thần độc lập, tự do vẫn cháy sáng trong tim mỗi người Việt. Và hôm nay, với chiến dịch "Trao tay thế hệ – Tiếp lửa tự hào", VietinBank đã góp thêm một ngọn lửa nhỏ, để ánh sáng ấy được tiếp nối và soi đường cho khát vọng dựng xây một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vươn tầm.