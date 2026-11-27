Giảm đến 30% khi dùng bữa, 25% khi đặt Grab, cùng quyền lợi du lịch và mua sắm quốc tế, chuỗi ưu đãi Vietcombank tiếp tục đồng hành mùa cuối năm.

Tháng 11, những cuộc hẹn, kế hoạch mua quà và kỳ nghỉ cuối năm dần được chốt lịch. Khi nhiều khoản chi cùng cần thu xếp, ưu đãi ngân hàng có thể trở thành một tiêu chí lựa chọn dịch vụ, giúp khách hàng cân đối ngân sách.

Chiến dịch "Có Vietcombank – Cùng xê dịch, Chạm kỳ quan" kết nối ưu đãi ăn uống, di chuyển, đặt dịch vụ và mua sắm quốc tế, đáp ứng nhu cầu từ cuộc gặp gần nhà đến kỳ nghỉ nước ngoài.

Thêm lựa chọn cho những cuộc hẹn cuối năm

Chủ thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank JCB được giảm đến 30% tại hơn 100 nhà hàng tham gia ở Việt Nam. Danh sách gồm nhiều phong cách ẩm thực Âu, Á, Việt và Nhật, với mức giảm tùy địa điểm, áp dụng đến cuối năm.

Với người tổ chức cuộc hẹn đông người, danh sách đa dạng tạo thêm khả năng cân đối khẩu vị, vị trí và ngân sách. Giá trị của ưu đãi vì thế phụ thuộc cả vào việc tìm được địa chỉ phù hợp, bên cạnh mức giảm trên hóa đơn.

"Biết Vietcombank có chương trình này, tôi cũng đỡ mất công tìm ưu đãi ở nhiều nơi như trước. Cần đặt phòng hay chọn chỗ ăn, tôi xem danh sách ưu đãi trước, thấy chỗ nào hợp thì bàn với cả nhà. Vừa dễ chọn hơn, vừa tiết kiệm được một khoản nên tôi thấy rất thích", chị Lê, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, chia sẻ.

Trải nghiệm của chị Lê cho thấy ưu đãi có thể ảnh hưởng đến lựa chọn trước bước thanh toán. Danh sách đối tác giúp chị thu hẹp phạm vi tìm kiếm rồi quyết định theo nhu cầu gia đình, tiết kiệm thời gian bên cạnh khoản tiền được giảm.

Bên cạnh nơi dùng bữa, chi phí đi lại cũng góp vào ngân sách cuộc hẹn và chuyến đi. Vietcombank phối hợp cùng Grab giảm 20%, tối đa 100.000 đồng mỗi chuyến, cho các lượt xe đến sân bay, bến xe hoặc điểm du lịch thuộc danh sách chương trình.

Với GrabCar Plus, GrabCar 6 chỗ và GrabBike Plus, mức giảm là 25%, cũng tối đa 100.000 đồng mỗi chuyến. Khách hàng cần liên kết, thanh toán bằng thẻ Vietcombank đủ điều kiện và nhập mã tương ứng; số lượng mã có hạn mỗi ngày. Chương trình tiếp tục sang đầu năm mới hoặc đến khi hết ngân sách.

Ưu đãi ẩm thực và di chuyển dành cho những cuộc hẹn cuối năm. Ảnh: Vietcombank.

Tiết kiệm ở nhiều chặng của hành trình

Với khách hàng chuẩn bị đi xa, ưu đãi trên Trip.com dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank JCB áp dụng đến cuối năm 2026. Mức giảm lên đến 1,5 triệu đồng khi đặt vé máy bay và 500.000 đồng khi đặt phòng khách sạn, tùy giá trị đơn hàng và thời điểm đặt dịch vụ.

Vé máy bay và phòng nghỉ thường là hai khoản chi lớn của chuyến đi. Tiết kiệm từ khâu đặt dịch vụ giúp khách hàng có thêm ngân sách cho một bữa ăn tại điểm đến, hoạt động yêu thích hoặc quà mang về cho người thân.

Cùng quyền lợi di chuyển, ăn uống, ưu đãi đặt dịch vụ mở rộng cơ hội tiết kiệm sang nhiều khoản chi. Tuy nhiên, mỗi quyền lợi gắn với loại thẻ và điều kiện riêng. Lợi ích thực tế cần được nhìn trên tổng tiền giảm từ những dịch vụ khách hàng có nhu cầu sử dụng, bên cạnh mức ưu đãi cao nhất được công bố.

Với chuyến đi nước ngoài, chủ thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank Visa được hưởng ưu đãi tại một số cửa hàng miễn thuế ở Thái Lan, Singapore và Hàn Quốc đến cuối năm.

Tại King Power ở sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan, khách hàng được giảm 350 baht cho giao dịch từ 2.000 baht. Tại Lotte Duty Free ở sân bay Changi, Singapore, mức giảm là 21 đôla Singapore cho giao dịch từ 210 đôla Singapore.

Ở Hàn Quốc, giao dịch từ 150 USD được giảm 28.000 won tại Lotte Duty Free World Tower Store, Seoul Main Store ở Myeongdong và các cửa hàng thuộc nhà ga T1, T2 sân bay Incheon. Các địa điểm trong thành phố lẫn sân bay giúp khách hàng chọn quà thuận tiện với lịch trình.

Ưu đãi mua sắm quốc tế dành cho chủ thẻ Vietcombank Visa. Ảnh: Vietcombank.

Chờ đón chủ nhân của 306 giải thưởng

Khách hàng đã tham gia "Chạm kỳ quan – Chạm may mắn" có thêm niềm mong chờ từ kỳ quay thưởng đầu tháng 12.

Chương trình có 306 giải, tổng trị giá 1,29 tỷ đồng. Giải đặc biệt là sổ tiết kiệm 300 triệu đồng; hai giải nhất và ba giải nhì cũng được trao bằng sổ tiết kiệm, lần lượt trị giá 150 triệu đồng và 30 triệu đồng mỗi giải. Ngoài ra còn có 300 giải niềm vui, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.

Kỳ quay thưởng sẽ xác định chủ nhân của 306 giải, tổng trị giá 1,29 tỷ đồng. Ảnh: Vietcombank.

Các ưu đãi đang áp dụng mang lại khoản tiết kiệm cho những cuộc hẹn, chuyến đi và nhu cầu mua sắm trước mắt. Còn với khách hàng đã tham gia chương trình quay thưởng, một phần quà cuối năm có thể trở thành khoản tích lũy cho gia đình hoặc ngân sách cho kỳ nghỉ mới. Niềm vui vì thế tiếp tục từ những hành trình đã qua đến các dự định đang chờ phía trước.