Hai ngày 27–28.11, Crescent Mall mở đại tiệc Double Days Sale với hơn 100 thương hiệu giảm giá đến 80%++, hơn 500 phần quà miễn phí cùng loạt hoạt động vui chơi, check-in và biểu diễn đặc sắc. Hội mê săn sale, thích nhận quà và muốn tận hưởng không khí lễ hội cuối năm nhất định không thể bỏ lỡ!

Cuối năm là phải tự thưởng, mà đã săn sale thì phải săn cho tới! Hưởng ứng Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 – Tết Nguyên đán 2027 "Vibrant HCMC" do UBND TP.HCM phát động, Crescent Mall mang đến hai ngày hội mua sắm vào 27.11 (10:00–24:00) và 28.11 (10:00–22:00), quy tụ hơn 100 thương hiệu với ưu đãi lên đến 80%++.

Đặc biệt, đây còn là dịp Crescent Mall tưng bừng kỷ niệm 15 năm với hàng loạt hoạt động mừng sinh nhật, săn quà và biểu diễn nghệ thuật. Vừa mua sắm giá hời, vừa vui chơi nhận quà – lịch cuối tuần này coi như đã có điểm đến!

Hái sao may mắn: 100% trúng quà, hơn 500 phần quà xịn đang chờ!

Hơn 500 phần quà từ Guerlain, Gintell, ZWILLING, Mylife Group, Gong Cha, Sushi Hokkaido, Som Tum Thai, Don Chicken… sẽ được trao tận tay khách hàng trong các khung giờ vàng buổi tối. Cụ thể ngày 27/11, khung giờ 18:00–19:30 và 22:00–23:30; ngày 28/11 khung giờ 18:00–19:30 và 20:00–21:30.

Thành viên C Rewards có hóa đơn hợp lệ từ 2.000.000 VNĐ trong cùng ngày để nhận 1 lượt chơi (tối đa 1 lượt/ngày/tài khoản). Sau khi xác nhận hóa đơn tại khu trò chơi tầng trệt, người chơi sẽ có 30 giây để bắt một phiếu may mắn và nhận quà tương ứng tại Quầy Thông tin.

Sinh nhật 15 tuổi: Check-in thả ga, vui chơi hết mình!

Không chỉ có săn sale, Crescent Mall còn chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa với nhiều hoạt động hấp dẫn. Xuyên suốt hai ngày 27/11–28/11, top 3 khách hàng chi tiêu cao nhất mỗi ngày nhận quà nước hoa Guerlain. Khách hàng có thể lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ cùng Crescent Mall tại photobooth Sinh Nhật 15 Tuổi hoặc ghi lại những thước phim độc đáo cho mùa lễ hội bằng Camera 360°.

Đặc biệt ngày 27/11 khung giờ 19:30–20:30 sẽ diễn ra chương trình biểu diễn mừng sinh nhật lần thứ 15 và diễu hành săn sale cùng các thương hiệu, khuấy động không khí mua sắm trong khung giờ 21:00–22:00.

Hơn 100 thương hiệu đồng loạt giảm giá - săn ngành nào cũng có deal!

Ngành làm đẹp, trang sức & phụ kiện ưu đãi đến 75% từ Titan & Daniel Wellington, PNJ, Komo Wellness, Lancôme, Dyson, Carolina Herrera – Jean Paul Gaultier – Rabanne, Kiehl's, Shiseido, Sulwhasoo, The Body Shop, Guerlain,…

Ngành thời trang, giày dép & túi xách giảm đến 80%++ với DKNY, Sisley, Karl Lagerfeld, Banana Republic, Calvin Klein Jeans, Armani Exchange, Levi's, GAP, Brooks Brothers, Mango, Lacoste, ALDO, Charles & Keith, Pedro, adidas, Under Armour, Samsonite…

Giải trí, đồ chơi & dịch vụ ưu đãi đến 80%, kèm voucher và vé tặng từ My Kingdom, AEON Supermarket, Takara Tomy, Crescent Wall, Tiniworld, PNC và Luxgems…

Điện tử & gia dụng giảm đến 70% từ Samsung, Xiaomi, Philips, Bose, LocknLock, ZWILLING…

Cùng với nhiều voucher, combo và ưu đãi hấp dẫn từ Chateraise, Boost Juice Bar, San Fu Lou, Bắc Kim Thang, Lotteria…

Điều kiện và thời gian áp dụng tùy theo từng thương hiệu.

Lên lịch ngay: Hai ngày săn sale và mừng sinh nhật tưng bừng!

Double Days Sale – Crescent Mall 15th Anniversary

– Thời gian: 27.11 (10:00–24:00) và 28.11 (10:00–22:00).

– Địa điểm: Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Mỹ, TP.HCM.

– Khu vực: Sảnh B, Tầng Trệt.

Theo dõi fanpage Crescent Mall và link website https://www.crescentmall.com.vn/en/event/sale-event để cập nhật thêm chi tiết, hoặc liên hệ Quầy Thông tin tầng trệt khi cần hỗ trợ.

Hai ngày – Hàng trăm deal hời – Hơn 500 quà tặng – Vô vàn niềm vui! Rủ hội bạn thân, dắt cả gia đình và cùng Crescent Mall ăn mừng sinh nhật tuổi 15 thật tưng bừng!