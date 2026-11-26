Không gian sống ngày càng thu hẹp tại các đô thị lớn đang đặt ra bài toán về cách bài trí thông minh...

Thay vì bày biện chật chội trên mặt bếp, xu hướng giấu gọn các thiết bị cồng kềnh xuống gầm tủ đang được nhiều gia đình trẻ lựa chọn như một giải pháp tối ưu để trả lại sự thoáng đãng, tinh tế và hiện đại cho tổ ấm của mình.

Tiện nghi đi liền với sự tinh gọn

Với nhịp sống hiện đại, căn bếp không chỉ đơn thuần là nơi nấu nướng hay chế biến những bữa ăn hằng ngày, mà đã thực sự trở thành không gian "chill", nơi gia chủ tìm về để tái tạo năng lượng sau một ngày dài bận rộn với công việc ngoài xã hội. Tuy nhiên, bài toán tối ưu diện tích luôn khiến nhiều người phải đau đầu, nhất là khu vực quanh bồn rửa bát vốn thường bị bỏ quên hoặc trở nên bừa bộn bởi hệ thống dây nhợ lằng nhằng của các thiết bị thế hệ cũ.

Không gian bếp mở, tối giản và thoáng đãng đang là biểu tượng của phong cách sống mới được giới trẻ theo đuổi.

Chính áp lực từ cuộc sống đô thị bận rộn đã thay đổi hoàn toàn cách người trẻ định nghĩa về sự thoải mái và chất lượng sống. Một ngôi nhà đáng sống không nằm ở diện tích rộng hay hẹp, mà nằm ở cách chủ nhân tối ưu hóa từng góc nhỏ. Đó là lý do các giải pháp thiết kế "để gầm" đang dịch chuyển mạnh mẽ thành xu hướng chủ đạo trong ngành nội thất gia đình hiện đại. Thay vì chiếm trọn không gian sinh hoạt quý giá trên mặt bàn, các thiết bị thế hệ mới biết cách "ẩn mình" một cách khéo léo ngay dưới gầm bếp.

Khu vực bồn rửa bát không còn cảnh dây nhợ lằng nhằng nhờ các giải pháp thiết kế âm tủ thông minh.

Cách bài trí này không chỉ mang lại hiệu ứng thị giác liền mạch, gọn gàng tuyệt đối cho tổng thể ngôi nhà mà còn giúp giải phóng mặt bàn tối đa cho việc nấu nướng. Việc dọn dẹp, lau chùi từ đó cũng trở nên nhẹ nhàng, giúp gia chủ tiết kiệm được không ít thời gian và công sức quý báu mỗi ngày.

Mặt bàn bếp được giải phóng hoàn toàn, trở thành nơi truyền cảm hứng cho những hoạt động thư giãn mỗi ngày.

Hành trình "giải phóng không gian"

Nhìn lại lịch sử thiết kế nội thất nhà bếp trong thập kỷ qua, chúng ta có thể nhận thấy một sự dịch chuyển rõ rệt. Nếu trước đây, các thiết bị gia dụng như lò vi sóng, máy xay sinh tố, nồi chiên không dầu hay máy lọc nước truyền thống đều được trưng bày dày đặc trên mặt bàn bếp để tiện sử dụng, thì nay, tư duy đó đã lỗi thời. Việc bày biện quá nhiều món đồ không chỉ gây rối mắt mà vô tình biến không gian nấu nướng trở nên ngột ngạt.

Sự khác biệt rõ rệt giữa cách bố trí thiết bị truyền thống và xu hướng giấu gầm tối ưu diện tích.

Xu hướng "giấu bếp" (Hidden Kitchen) ra đời như một lời giải hoàn hảo. Người ta chuộng những hệ tủ thông minh có cánh cửa lùa, các góc khuất được tận tối đa và đặc biệt là không gian bên dưới khoang chậu rửa – nơi từng bị coi là "vùng đất chết" vì ẩm thấp và lộn xộn.

Đón đầu xu hướng "nhỏ gọn, linh hoạt, dễ ẩn giấu", Orro Home Việt Nam - đơn vị phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam, chính thức ra mắt bộ sưu tập máy lọc nước gầm tủ gồm năm mã sản phẩm: Philips AUT9028, AUT9124/90, AUT7005/97, AUT8990/67 và AUT8940/67. Các sản phẩm này thu hút sự chú ý nhờ thiết kế tinh gọn, khả năng tối ưu không gian bếp và công nghệ lọc nước tiên tiến, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước chất lượng cao của nhiều phân khúc gia đình.

Các mẫu máy lọc nước gầm tủ Philips thu hút ánh nhìn nhờ thiết kế mỏng nhẹ, sang trọng và độ hoàn thiện tinh xảo.

Điểm cộng lớn nhất của dòng sản phẩm này nằm ở cấu trúc nhỏ gọn. Khác với các thế hệ máy lọc nước cồng kềnh trước đây vốn cần một bình tích áp lớn chiếm trọn không gian khoang tủ, các mẫu máy Philips sở hữu vóc dáng tinh gọn, cho phép lắp đặt linh hoạt dưới nhiều kiểu gầm tủ bếp mà không lo chiếm dụng diện tích sinh hoạt.

Cấu trúc nhỏ gọn giúp thiết bị dễ dàng lắp đặt ở mọi góc khuất dưới gầm tủ.

Bên cạnh thiết kế và khả năng tối ưu không gian, chất lượng nguồn nước cũng là yếu tố được nhiều gia đình quan tâm. Philips chú trọng ứng dụng công nghệ lọc RO Aquaporin Inside™ – công nghệ với cơ chế chọn lọc nước tự nhiên của protein Aquaporin, hỗ trợ loại bỏ đến 110 loại tạp chất có hại. Với kích thước lọc 0,0001 micron, hệ thống góp phần tạo nguồn nước tinh khiết, mang lại sự tiện nghi cho sinh hoạt hằng ngày.

Công nghệ màng lọc RO Aquaporin Inside™, đảm bảo nguồn nước tinh khiết tối đa. Nâng tầm trải nghiệm sống từ những chi tiết nhỏ nhất

Không dừng lại ở thiết kế gọn gàng, các mẫu máy lọc nước gầm tủ Philips AUT9028, AUT9124/90, AUT7005/97, AUT8990/67 và AUT8940/67 còn mang đến trải nghiệm sử dụng linh hoạt với khả năng cung cấp nước nóng đa mức nhiệt nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Kết hợp cùng lọc nhiều cấp giúp loại bỏ tạp chất, mang lại nguồn nước tinh khiết để gia đình yên tâm sử dụng trực tiếp. Việc bảo trì và thay thế lõi lọc cũng được thiết kế thuận tiện, góp phần đơn giản hóa những nhu cầu thường nhật của mỗi gia đình.

Khả năng cung cấp nước nóng đa mức nhiệt ngay tại vòi giúp tiết kiệm thời gian tối đa cho các hoạt động sinh hoạt.

Bên cạnh đó, vòi điện tử tích hợp màn hình LED trên các mẫu AUT9028, AUT9124/90 và AUT7005/97 trở thành điểm nhấn tinh tế về công nghệ, hiển thị trực quan các thông tin vận hành quan trọng như chỉ số TDS (tổng chất rắn hòa tan), trạng thái diệt khuẩn UV, tuổi thọ lõi lọc và tình trạng vệ sinh thiết bị. Nhờ đó, gia chủ có thể dễ dàng theo dõi chất lượng nước cũng như chủ động nhận biết thời điểm cần bảo trì, thay lõi. Đặc biệt, cảm biến hồng ngoại hỗ trợ tự động ngắt nước, nâng cao tính an toàn và sự tiện lợi trong quá trình sử dụng. Các thông tin được hiển thị rõ ràng giúp người dùng kiểm soát tình trạng hoạt động của thiết bị một cách trực quan và thuận tiện hơn.

Màn hình LED hiển thị chỉ số TDS trực quan giúp người dùng hoàn toàn an tâm về chất lượng nguồn nước mỗi ngày.

Có thể thấy, việc nâng cấp chất lượng sống của người trẻ hiện đại đôi khi không cần đến những cuộc đại tu không gian lớn lao. Thay vào đó, nó bắt đầu từ chính sự tinh tế trong việc lựa chọn và tối ưu hóa những góc nhỏ kín đáo nhưng thiết thực nhất ngay trong chính ngôi nhà của mình. Khi không gian được trả lại sự thoáng đãng, tinh gọn, cũng là lúc nguồn cảm hứng sống tích cực được khơi nguồn từ những điều bình dị nhất.

ORRO HOME - Nhà phân phối độc quyền thiết bị massage và máy lọc nước thương hiệu Philips

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