Việt Nam giành 2 HCV Olympic Toán quốc tế 2026, xếp thứ 5 thế giới

Đội tuyển Việt Nam giành 6/6 huy chương tại Olympic Toán quốc tế 2026, gồm 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng, vươn lên xếp thứ 5 toàn đoàn.

Năm nay, Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) tiếp tục ghi dấu ấn khi cả 6/6 học sinh đều đoạt huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Với tổng 168 điểm, đoàn Việt Nam tạm xếp thứ 5 toàn đoàn, tăng 4 bậc so với vị trí thứ 9 năm 2025.

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) công bố chiều 19/7, 2 học sinh giành Huy chương Vàng là em Nguyễn Đình Tùng, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), đạt 36 điểm và em Nguyễn Lê Nhật Nam, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), đạt 30 điểm.

3 Huy chương Bạc thuộc về: em Phạm Đăng Nguyên, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (28 điểm); em Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM, 27 điểm) và em Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An, 27 điểm).

Huy chương Đồng được trao cho em Hà Mạnh Hùng, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, với 20 điểm.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia kỳ thi IMO 2026. (Ảnh: Moet)

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai Nguyễn Đình Tùng góp mặt trong đội tuyển IMO Việt Nam. Sau khi giành Huy chương Bạc năm 2025, nam sinh đã đổi màu huy chương thành công với tấm Huy chương Vàng năm nay.

IMO lần thứ 67 được tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc) từ ngày 10 đến 21/7, quy tụ 666 thí sinh đến từ 119 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thí sinh trải qua hai ngày thi, mỗi ngày làm bài trong 4,5 giờ.

Đề thi năm nay gồm 6 bài toán, bao gồm 2 bài số học, 2 bài tổ hợp, 1 bài hình học và 1 bài đại số. Theo Ban tổ chức, các bài toán có xu hướng tăng tính liên ngành khi nhiều bài số học và đại số lồng ghép tư duy tổ hợp. Đặc biệt, đề thi có tới 3 bài toán về trò chơi, trong khi chỉ có 1 bài hình học, phản ánh xu hướng đề IMO những năm gần đây nghiêng nhiều hơn về tổ hợp.

Đoàn học sinh tham gia kỳ thi IMO 2026 gồm 6 em học sinh, với sự góp mặt của cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Đây là lần thứ hai em Nguyễn Đình Tùng tham gia đội tuyển IMO Việt Nam và đã “đổi màu” huy chương thành công, sau Huy chương Bạc đạt được vào kỳ thi năm ngoái.

Với tổng số điểm đạt được là 168, một cách không chính thức, năm nay đoàn Việt Nam đứng thứ 5 (sau Trung Quốc, Mỹ, Nga và Singapore) trong số 119 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia kỳ thi năm nay - đánh dấu bước tiến đáng kể sau vị trí thứ 9 tại IMO 2025.