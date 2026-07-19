Tin cực vui trước thềm năm học mới cho học sinh Hà Nội: Phụ huynh sắp tiết kiệm được một khoản đáng kể

Phụ huynh Hà Nội đã đón nhận một thông tin được đánh giá là "rất đáng mừng".

Chỉ còn vài tuần nữa là năm học 2026-2027 chính thức bắt đầu, hàng trăm nghìn phụ huynh Hà Nội đã đón nhận một thông tin được đánh giá là "rất đáng mừng". Thành phố vừa quyết định tăng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, qua đó giúp nhiều gia đình giảm đáng kể chi phí mỗi tháng, đồng thời hướng tới nâng cao chất lượng bữa ăn tại trường.

Theo Nghị quyết vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua, chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú sẽ được áp dụng từ năm học 2026-2027 đối với học sinh tiểu học trên toàn địa bàn.

Cụ thể, học sinh thuộc nhóm đối tượng ưu tiên như đang cư trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc xã Minh Châu; học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội, con liệt sĩ, con thương binh... sẽ được hỗ trợ 40.000 đồng/ngày.

Đối với đa số học sinh còn lại, thành phố hỗ trợ 28.000 đồng/ngày, tương đương 70% mức ăn tối thiểu. Nếu phụ huynh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn, phần chênh lệch sẽ do gia đình đóng thêm.

Trước đó, năm học 2025 - 2026, Hà Nội cũng hỗ trợ tiền ăn bán trú dành cho học sinh tiểu học tương ứng với hai nhóm thụ hưởng kể trên là 30.000 đồng/học sinh/ngày và 20.000 đồng/học sinh/ngày. Như vậy so với năm trước thì năm nay mức hỗ trợ này đã tăng lên.

Ảnh minh hoạ

Theo UBND TP Hà Nội, việc điều chỉnh mức hỗ trợ xuất phát từ thực tế giá thực phẩm, chi phí vận chuyển và nhân công đều tăng trong thời gian qua. Bên cạnh đó, các yêu cầu về an toàn thực phẩm cũng khiến chi phí tổ chức bữa ăn học đường ngày càng cao.

Việc tăng hỗ trợ không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh mà còn tạo điều kiện để các trường cải thiện chất lượng suất ăn, hạn chế tình trạng phải "co kéo" thực đơn vì kinh phí.

Để thực hiện chính sách này, Hà Nội dự kiến chi khoảng 3.600 tỷ đồng trong năm học 2026-2027. Theo lãnh đạo thành phố, ngân sách hoàn toàn có khả năng bảo đảm nguồn lực và giáo dục vẫn tiếp tục là lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu.

Song song với việc tăng mức hỗ trợ, Hà Nội cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú. Theo đó, những trường đủ điều kiện về cơ sở vật chất sẽ tiếp tục tổ chức nấu ăn tại chỗ. Với các trường chưa có bếp ăn đạt chuẩn, thành phố sẽ triển khai mô hình sử dụng suất ăn do các đơn vị chuyên nghiệp, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn thực phẩm cung cấp.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Sau 1 năm học thực hiện, chính sách đã nhận được sự đồng thuận của phụ huynh và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh tại trường, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ.

Trước thềm năm học mới, khi hàng loạt khoản chi như học phí, sách giáo khoa, đồng phục, đồ dùng học tập, các khoản dịch vụ... đang khiến nhiều gia đình phải cân đối ngân sách, thì chi phí bán trú cũng là một trong những khoản được phụ huynh đặc biệt quan tâm.

Bởi với học sinh tiểu học học hai buổi/ngày, tiền ăn bán trú là khoản chi cố định hằng tháng và không hề nhỏ. Chính vì vậy, thông tin Hà Nội tăng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú từ năm học 2026-2027 được nhiều phụ huynh xem là "tin vui" ngay trước thềm khai giảng, giúp giảm bớt đáng kể gánh nặng chi tiêu và tạo thêm kỳ vọng về chất lượng bữa ăn học đường.

Bên cạnh việc giúp các gia đình tiết kiệm một khoản chi đáng kể mỗi tháng, chính sách còn cho thấy định hướng đầu tư lâu dài của thành phố cho giáo dục, với quan điểm mỗi bữa ăn học đường không chỉ là một bữa ăn no mà còn phải là bữa ăn ngon, đủ dinh dưỡng, an toàn và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

Tổng hợp