Danh tính 2 giáo viên liên quan tới tiêu cực xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị

Cơ quan điều tra đang đẩy nhanh tiến độ vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Ngày 19/7, Dân Việt dẫn thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này cho hay, đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực (SN 1979), giáo viên Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978), giáo viên Trường THPT Lê Trực để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được cơ quan điều tra tập trung đẩy nhanh tiến độ để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Bài đăng gây chú ý trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên Hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài.

Ngay sau khi nhận được phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã báo cáo nhanh vụ việc và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh.

Ngày 11/7, thông tin trên Tuổi Trẻ, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực để phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi gian lận, tiêu cực (nếu có); kịp thời xử lý và báo cáo UBND tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Cũng chia sẻ trên Tuổi Trẻ, ngày 10-7, ông Nguyễn Minh Đức - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị) - xác nhận đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, xác minh những thông tin liên quan đến tố cáo tiêu cực xảy ra tại điểm thi trường này trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đang lan truyền trên mạng xã hội.

Ông cũng mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nội dung phản ánh để bảo đảm tính khách quan và tránh ảnh hưởng đến uy tín của những người liên quan.

Theo ông Đức, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Trường THPT Lê Trực có một giáo viên làm nhiệm vụ phó trưởng điểm thi và một giáo viên làm thư ký tại điểm thi này. Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị thành lập. Các cán bộ, giáo viên coi thi tại điểm thi này hầu hết được điều động từ những trường khác đến.