Nghi vấn tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị: UBND tỉnh chỉ đạo nóng

UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản gửi Sở GD&ĐT, Công an tỉnh cùng các xã phường liên quan rà soát kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 tại địa phương.

Sau thông tin phản ánh nghi vấn tiêu cực tại điểm thi trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa) lan truyền trên mạng xã hội, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT khẩn trương thực kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi và kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi gian lận, tiêu cực nếu có, kịp thời xử lý và báo cáo UBND tỉnh.

Trường THPT Lê Trực là điểm thi bị phản ánh trên mạng xã hội là có nghi vấn tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. (Ảnh: CTV)

Giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trong tỉnh nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý. Tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận phản ánh của học sinh và người dân trên địa bàn để chủ động xử lý.

Yêu cầu Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Sở GD&ĐT và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc, làm rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân. Xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân sai phạm nếu có theo đúng quy định của pháp luật.

Các xã, phường có liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT, Công an tỉnh trong quá trình xác minh, làm rõ sự việc.

Trước đó, Báo điện tử VTC News đưa tin, mạng xã hội lan truyền bài đăng được cho là nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội phản ánh nghi vấn tiêu cực tại điểm thi trường THPT Lê Trực. (Ảnh chụp màn hình)

Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài. Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của nhiều tài khoản trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Minh Đức - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) cũng xác nhận nắm được thông tin lan truyền trên mạng.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, trong kỳ thi vừa qua, nhà trường có một giáo viên làm phó điểm thi và một thư ký tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, còn lại là giáo viên từ trường khác đến coi thi.

Riêng cá nhân ông Đức, do năm nay có con dự thi tốt nghiệp THPT nên không tham gia làm các nhiệm vụ tại kỳ thi.

“Tổng số học sinh nhà trường dự kỳ thi vừa qua là 333 em. Kết quả kỳ thi vừa qua, điểm thi của học sinh nhà trường cũng không có đột biến. Chúng tôi chỉ mới nắm bắt qua mạng chứ chưa nhận được phản ánh gì từ học sinh hay phụ huynh”, ông Đức thông tin.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị sau đó cũng thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị chức năng liên quan để làm rõ nghi vấn tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Quan điểm là tập thể, cá nhân nào để xảy ra sai phạm đều sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật, trường hợp có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự, không có vùng cấm.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Đại tá Nguyễn Viết Ánh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, giao Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) phối hợp với Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị làm việc với điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị) để xác minh thông tin.