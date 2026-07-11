Vừa có kết quả xác minh nghi vấn tiêu cực thi tốt nghiệp ở Phú Thọ: Nam sinh đăng bài xin lỗi, nói lý do

Nam sinh T.T.C gửi lời xin lỗi tới cộng đồng mạng, thầy cô và bạn bè.

Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội về nghi vấn tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Phú Thọ, sáng 11/7, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết, nam sinh T.T.C. đã gỡ bài đăng trên mạng xã hội, đồng thời đăng bài xin lỗi công khai tới cộng đồng mạng, thầy cô và bạn bè, theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online.

Theo báo cáo của trưởng điểm thi Trường THPT Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của em C., nhà trường đã phân công các thầy cô gặp trực tiếp các học sinh liên quan để xác minh trong ngày 3 và 4/7.

Cả hai học sinh bị phản ánh đều khẳng định không sử dụng đồ dùng, vật dụng bị cấm mang vào phòng thi để gian lận trong quá trình làm bài.

Theo trình bày của nam sinh C., sau buổi thi môn toán ngày 11/6, trên nhóm Zalo của lớp có 2 bạn chia sẻ ước lượng đạt khoảng 9 điểm. Một số bạn đùa rằng có “Gemini hỗ trợ”. Khi nhận điểm thi, C. thấy kết quả của 2 bạn đúng như dự đoán trước đó nên nghi ngờ và đăng bài phản ánh lên mạng xã hội.

Làm việc với nhà trường, nam sinh này thừa nhận chỉ nghe bạn bè nói có sử dụng điện thoại trong phòng thi, không có bằng chứng cụ thể nhưng cho rằng có nhân chứng và sẵn sàng cung cấp khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Sở Giáo dục & Đào tạo Phú Thọ.

Ngày 5/7, Công an xã Cao Phong đã vào cuộc xác minh, rà soát, lấy lời khai của người phản ánh, người bị phản ánh và các nhân chứng do C. cung cấp. Đến chiều ngày 9/7, công an kết luận nội dung phản ánh là không đúng sự thật.

Cơ quan công an đã mời C. và gia đình lên làm việc, đồng thời dự kiến xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao thông tin 2 thí sinh tại Trường THPT Cao Phong có điểm thi tốt nghiệp tăng mạnh so với kết quả thi thử trước đó, kèm theo nghi vấn 2 thí sinh này “được chép bài” trong phòng thi.

Ngày 10/7, trao đổi với báo VTC News, lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Phú Thọ phủ nhận có dấu hiệu tiêu cực nói trên. Theo vị lãnh đạo Sở, kết quả thi thử của 2 thí sinh thấp hơn so với thi thật. Tuy nhiên, qua kiểm tra học bạ của cả hai thì xác định điểm trung bình môn của các em từ 7,1 - 7,2, đều xếp loại khá. 2 thí sinh thuộc nhóm học khá trong lớp. Sau khi thi xong, giáo viên chủ nhiệm hỏi thăm thì cả hai đều tự tin, khẳng định có thể đạt 8 điểm trở lên. Vị lãnh đạo khẳng định: “Kết quả này là thực chất của các em”.

Vị này nói thêm, có một tình trạng thường gặp là khi thi thử, học sinh biết đây chỉ là khảo sát, không phải chính thức nên không cố gắng hết sức. Vì vậy, không thể chỉ căn cứ vào kết quả thi thử để đánh giá năng lực học sinh.