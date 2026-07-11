Bé gái chỉ làm một việc trong vài giây, hàng nghìn cư dân mạng Việt cảnh báo: Cha mẹ thu điện thoại lại ngay còn kịp!

Đoạn clip sau đó nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhiều tranh luận về việc trẻ nhỏ tiếp xúc với các nội dung trên mạng xã hội quá sớm.

Mới đây, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ và tranh luận gay gắt trước đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái khoảng 6-7 tuổi uốn éo theo điệu nhạc nhạy cảm. Đáng chú ý, cô bé còn dùng vật dụng để "độn" ngực, đồng thời có những biểu cảm, hành động hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc trẻ em tiếp xúc với các nội dung trên mạng xã hội quá sớm.

Ảnh cắt từ clip

Sự nguy hiểm từ những trào lưu "bắt chước vô thức"

Trong thời đại số, trẻ em được tiếp cận với điện thoại và các nền tảng video ngắn từ rất sớm. Với tính chất giải trí cao, hình ảnh bắt mắt, các trào lưu thịnh hành dễ dàng thu hút và khiến trẻ bắt chước một cách vô thức mà không hề hiểu hết ý nghĩa độc hại phía sau.

Nhiều cư dân mạng thẳng thắn chỉ ra rằng, lỗi không thuộc về đứa trẻ. Thay vì phán xét hành vi trong video, đây là bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh trong việc buông lỏng quản lý thiết bị công nghệ.

Khi điện thoại trở thành "người trông trẻ" bất đắc dĩ

Thực tế, không ít cha mẹ thừa nhận vì cuộc sống bận rộn, họ thường biến điện thoại thành "người trông trẻ" tiện lợi. Chỉ cần đưa máy, con sẽ ngồi yên hàng giờ. Tuy nhiên, sự thảnh thơi tạm thời này lại đi kèm với những hệ quả khó lường khi trẻ vô tình tiếp cận với các nội dung độc hại, lệch lạc.

Công nghệ không xấu, nó thậm chí còn hỗ trợ đắc lực cho việc học tập và phát triển kỹ năng của trẻ nếu được dùng đúng cách. Thế nhưng, ranh giới giữa "khai thác tri thức" và "nhiễm độc toxic" trên không gian mạng lại vô cùng mong manh nếu thiếu đi sự giám sát của người lớn.

Bảo vệ con bằng sự đồng hành, thay vì cấm đoán

Để bảo vệ con trước làn sóng visual độc hại trên Internet, điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành sát sao của gia đình. Thay vì cấm đoán cực đoan, cha mẹ cần giới hạn nghiêm ngặt thời gian sử dụng thiết bị trong ngày. Đồng thời, hãy cài đặt bộ lọc và chủ động lựa chọn các kênh nội dung an toàn, phù hợp với lứa tuổi của con. Quan trọng nhất, thường xuyên trò chuyện, giải thích cho con hiểu vì sao một số nội dung mạng là không phù hợp.

Đoạn clip của bé gái trên không nên chỉ dừng lại ở một sự vụ gây xôn xao nhất thời. Nó cần được nhìn nhận như một lời nhắc nhở nghiêm túc: Đã đến lúc các bậc phụ huynh phải chủ động bước vào và kiểm soát thế giới trực tuyến mà con mình đang tiếp xúc mỗi ngày.