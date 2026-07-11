Việt Nam lần đầu vào top 7 Olympic Vật lý quốc tế, giành 4 huy chương vàng

Đội tuyển Việt Nam giành 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại Olympic Vật lý quốc tế 2026, lần đầu tiên góp mặt trong top 7/85 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trưa 11/7 công bố kết quả Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) năm 2026, trong đó cả 5 học sinh của đội tuyển Việt Nam đều đoạt huy chương. Với 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, Việt Nam lần đầu tiên đứng trong top 7 trên tổng số 85 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, ghi dấu thành tích cao nhất kể từ khi dự sân chơi này.

4 học sinh giành huy chương vàng gồm Vũ Nguyên Nguyên (lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Nguyễn Nhật Minh (lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Tạ Ngọc Minh (lớp 12, Trường THPT chuyên Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình).

Đáng chú ý, Vũ Nguyên Nguyên và Nguyễn Nhật Minh đều đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở bài thi lý thuyết, thành tích hiếm có tại kỳ thi năm nay.

Huy chương bạc thuộc về Lê Duy Khánh, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).

Từ trái sang: PGS.TS Đỗ Danh Bích (Trưởng đoàn), em Vũ Nguyên Nguyên, em Tạ Ngọc Minh, em Nguyễn Nhật Minh, em Lê Duy Khánh, em Nguyễn Thị Bích Ngọc, PGS.TS Đặng Đức Vượng (Phó Trưởng đoàn). (Ảnh: MOET)

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả này đưa Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong nhóm 7 đội tuyển có thành tích cao nhất tại Olympic Vật lý quốc tế. Đây cũng là dấu mốc tốt nhất của học sinh Việt Nam trong lịch sử tham dự kỳ thi.

Trước đó, năm 2017, đội tuyển Việt Nam từng giành 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Tuy nhiên, kỳ thi năm nay ghi nhận dấu ấn đặc biệt khi có hai học sinh đạt điểm tuyệt đối ở phần thi lý thuyết. Trong ba năm gần đây, đội tuyển Việt Nam thường giành từ một đến hai huy chương vàng.

Đánh giá về kết quả này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng thành tích của đội tuyển phản ánh nền tảng kiến thức vững chắc, năng lực tư duy và giải quyết vấn đề xuất sắc của học sinh Việt Nam, đồng thời khẳng định bản lĩnh tại một trong những kỳ thi khoa học quốc tế có yêu cầu chuyên môn cao nhất dành cho học sinh trung học.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc có 3 trong số 5 thành viên đội tuyển đang học lớp 11 cho thấy tiềm năng, tính kế thừa và chiều sâu của công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý, tạo nền tảng thuận lợi cho việc phát triển nguồn nhân lực khoa học trẻ trong những năm tới.

Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56 (IPhO 2026) diễn ra tại Colombia từ ngày 4 đến 12/7, quy tụ 381 học sinh đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh trải qua hai bài thi gồm lý thuyết và thực nghiệm, mỗi bài kéo dài 5 giờ, nhằm đánh giá toàn diện kiến thức, tư duy phân tích, năng lực giải quyết vấn đề và kỹ năng thực hành Vật lý. Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế từ năm 1981. Tính đến năm 2026, đội tuyển đã giành tổng cộng 49 huy chương vàng, 59 huy chương bạc, 49 huy chương đồng và 18 bằng khen, tiếp tục khẳng định vị thế của học sinh Việt Nam trên đấu trường Olympic khoa học quốc tế.



