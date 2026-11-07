Việt Nam dựng hàng trăm trụ bê tông giữa biển, xây công trình 467 tỷ đồng dài gần 6 km: Nối đất liền với một vùng đặc biệt rộng 30 ha

Công trình đang được nhắc tới cụ thể nằm ở đâu?

Việt Nam có nhiều công trình đặc biệt, không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô mà còn bởi những câu chuyện xây dựng đầy kỳ công. Trong số đó, một công trình tại vùng biển Ninh Bình nổi bật với hàng trăm trụ bê tông được dựng giữa sóng nước, tạo nên tuyến đường dài gần 6 km, nối đất liền với một vùng đất có diện tích phần nổi chỉ khoảng 30 ha.

Đó là tuyến đường và cầu vượt biển nối từ đê Bình Minh III ra Cồn Nổi. Công trình được Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2017–2019, với tổng chiều dài khoảng 5,88 km, kinh phí 467 tỷ đồng. Tuyến gồm các đoạn đường và cầu vượt biển, trong đó phần cầu được nâng đỡ bởi hệ thống trụ bê tông giữa vùng nước và bãi bồi ven biển.

Ảnh Cổng TTĐT Ninh Bình

Điểm gây ấn tượng của công trình chính là hàng trăm trụ bê tông xếp thẳng hàng, nâng đỡ tuyến cầu vươn xa về phía biển. Khi thủy triều lên, mực nước có thể dâng tới khoảng 3/4 chiều cao các trụ cầu. Ngược lại, lúc nước rút, phần chân trụ và những bãi bồi rộng lớn dần lộ ra.

Nhìn từ trên cao, tuyến đường giống như một dải bê tông kéo dài giữa không gian biển trời mênh mông. Hai bên là những bãi nuôi ngao, chòi canh thủy sản và các cánh rừng ngập mặn.

Đáng chú ý, quá trình xây dựng công trình đã trải qua nhiều giai đoạn. Dự án được khởi công từ đầu năm 2017. Việc thi công giữa khu vực ven biển cũng chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết. Tháng 7/2017, khi bão số 2 đổ bộ, các đơn vị thi công tuyến đường ra Cồn Nổi phải đưa toàn bộ công nhân tới nơi an toàn, đồng thời chằng buộc máy móc để phòng tránh thiệt hại.

Đến tháng 5/2019, công trình cơ bản hoàn thành. Các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối, trong đó có công tác trải bê tông mặt đường. Công trình sau đó được đưa vào khai thác, mở ra kết nối đường bộ trực tiếp từ đất liền tới Cồn Nổi.

Công trình khi nhìn từ xa (Ảnh Du lịch Ninh Bình)

Điểm cuối là vùng đất chỉ có khoảng 30 ha nổi trên mặt biển

Một chi tiết đáng chú ý khác nằm ở chính điểm cuối của công trình. Cồn Nổi là cồn đảo thuộc vùng biển Ninh Bình, hình thành trong khu vực bãi bồi ven biển Kim Sơn. Cồn Nổi có diện tích phần nổi khoảng 30 ha, trong khi diện tích tính cả phần chìm lên tới khoảng 1.000 ha. Như vậy, phần đất nổi chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ so với tổng diện tích khu vực này.

Cồn Nổi nằm trong vùng ven biển có quá trình bồi tụ tự nhiên diễn ra mạnh mẽ. Báo cáo của cơ quan chức năng được Báo Ninh Bình dẫn lại cho biết, vùng bãi bồi ven biển Kim Sơn có tốc độ bồi lắng khoảng 80–100 m mỗi năm.

Không chỉ xây dựng tuyến đường nối ra biển, Bộ Quốc phòng còn đầu tư hệ thống kè chống xói lở nhằm bảo vệ Cồn Nổi. Hai giai đoạn xây dựng kè có tổng chiều dài khoảng 5 km, góp phần hạn chế tác động của sóng biển và hiện tượng xói lở đối với cồn đảo.

Theo Báo Ninh Bình, những công trình tại Cồn Nổi có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trên thực tế, tuyến đường còn phục vụ hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng biên phòng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tiếp cận các khu vực nuôi trồng, khai thác thủy sản ven biển.

Khung cảnh tại Cồn Nổi (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Từ công trình 467 tỷ đồng đến điểm khám phá độc đáo của Ninh Bình

Bên cạnh ý nghĩa về giao thông và quốc phòng, tuyến đường ra Cồn Nổi còn trở thành một điểm đến thu hút những người yêu thích khám phá cảnh quan thiên nhiên.

Điều đặc biệt là khung cảnh dọc tuyến thay đổi theo thủy triều. Khi nước dâng, cây cầu nổi bật giữa biển nước rộng lớn. Đến lúc thủy triều xuống, những bãi bồi, chòi canh ngao và các con thuyền nhỏ lại tạo nên bức tranh sinh hoạt đặc trưng của vùng cửa biển.

Cổng thông tin du lịch Ninh Bình mới đây giới thiệu, tuyến cầu được thiết kế một làn đường, có thể phục vụ ô tô và xe máy, đồng thời bố trí các đoạn tránh xe. Công trình cũng trở thành địa điểm được nhiều du khách lựa chọn để ngắm cảnh và chụp ảnh.

Để tiếp cận cầu Cồn Nổi, du khách có thể di chuyển về khu vực Kim Sơn, theo hướng Quốc lộ 12B tới đê Bình Minh III, sau đó đi theo tuyến đường vượt biển. Trong cùng hành trình, du khách có thể kết hợp tham quan Nhà thờ đá Phát Diệm, cầu ngói Phát Diệm và tìm hiểu đời sống cư dân vùng ven biển.

Ảnh MiA

Thông tin từ UBND xã Kim Đông nhấn mạnh Cồn Nổi là một điểm nhấn trong tiềm năng phát triển du lịch sinh thái địa phương. Khu vực sở hữu những cánh rừng sú, vẹt, bãi bồi ven biển, hệ sinh thái đa dạng cùng các sản vật đặc trưng như ngao, cua xanh và mật ong hoa sú vẹt.

Tuy nhiên, du khách khi di chuyển trên tuyến cầu cần tuân thủ biển báo, tránh dừng đỗ tại những đoạn đường hẹp và lưu ý điều kiện thời tiết, thủy triều. Một số khu vực tại Cồn Nổi thuộc phạm vi quản lý của lực lượng biên phòng nên việc tham quan cần tuân thủ quy định.